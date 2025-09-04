РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8783 посетителя онлайн
Новости Дело Татьяны Крупы
3 289 56

20 млн грн вместо содержания под стражей: экс-главе МСЭК Хмельницкой области Крупе изменили меру пресечения

Глава Хмельницкой областной МСЭК

Следственный судья изменила Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 000 000 грн.

Об этом сообщили в ВАКС, передает Цензор.НЕТ

Сегодня, 4 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении меры пресечения бывшей руководительнице МСЭК (Медико-социальной экспертной комиссии) Хмельницкой области.

"Так, меру пресечения в виде содержания под стражей следственный судья изменила на залог в размере 20 000 000 грн", - говорится в сообщении.

Также читайте: НАПК обнаружила у сына бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Крупы необоснованных активов на 44 млн грн

Подозреваемая под стражей уже 11 месяцев

ВАКС обращает внимание, что согласно ч. 3 ст. 197 УПК совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев - в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям.

Сейчас подозреваемая содержится под стражей в уголовном производстве уже 11 месяцев.

Обязательства

Кроме того, ВАКС обязал подозреваемую прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду и до 04.11.2025 включительно выполнять обязанности.

Также читайте: ВАКС вдвое уменьшил залог экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе

Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.

31 марта Апелляционный суд уменьшил за лог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.

В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1268) мера пресечения (510) Крупа Татьяна (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Нунормально, із 230 млн грн до 20 млн.грн, ви що уроди рахуєте народ за бидло!.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:05 Ответить
+24
Це особливо пікантно виглядає після новини про посилення відповідальності за сзч.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:10 Ответить
+20
Та льохко з одіяла нашкребуть. Для них 20 лямів це копійки.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та льохко з одіяла нашкребуть. Для них 20 лямів це копійки.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:00 Ответить
Ця тварюка рівно стільки ($500 000) у вікно викинула в двох сумках, коли припекло.
Що для неї ще якісь кілька десятків млн грн?
показать весь комментарий
04.09.2025 15:38 Ответить
Дуже схожа, на оту Штепу, із Слов'янську на Донеччині….
Портновські, за участю дивних «інвалідів» на посадах, опікуються грошима цієї крупи, щоб не загубилися, як діаманти у прокурорських??!!
показать весь комментарий
04.09.2025 16:22 Ответить
Схоже, що вже усю суму здоїли "судді")
показать весь комментарий
04.09.2025 15:01 Ответить
Коли відпускають,значить порішалось...
показать весь комментарий
04.09.2025 17:23 Ответить
ну слава Богу, порішали. Всі дієві особи отримали згідно своїх заслуг
показать весь комментарий
04.09.2025 15:01 Ответить
Є така старинна українська традиція - відкупитися від судді. Особливо, коли є чим.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:04 Ответить
Нунормально, із 230 млн грн до 20 млн.грн, ви що уроди рахуєте народ за бидло!.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:05 Ответить
73% - ''хоть па-ржом''.
У 2019році - ''мудрий'' Український народ вчинив суїцид - а це вже наслідки...
показать весь комментарий
04.09.2025 15:11 Ответить
А те , що Крупа спокійно і активно "працювала" до 2019 - це що означає ?
показать весь комментарий
04.09.2025 15:15 Ответить
У 2019 Крупа стала депутатом обласної ради від ''Слуг народу Зеленського''.
Усі інші політичні сили чомусь відмовлялись брати її в депутатські списки - а ''Слуги Зеленського'' з великим задоволенням продали Крупі тепле депутатське місце.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:31 Ответить
чому "відмовились" ? вона просто до них і не зверталась
показать весь комментарий
04.09.2025 15:38 Ответить
Крупа - за всю свою історію зверталась в - ''Єду''-Кучми-Литвина, Регіони-Януковича, сдпу-Медведчука, Нашу Україну-Ющенка, Бют-Тимошенко, Єц-Балоги, Солідарність-Порошенка, Блок Литвина, Аграрну партію, навіть відправляла посередників до Свободи і Народного фронту - усі чомусь їй відмовили.
Просила про депутатство за себе, за сина, за невістку, інших родичів... - так хотілось тої влади.
А банда Зеленського прийняла Крупу у свої обійми і зробила депутатом.
Просто потрібно орієнтуватись в місцевому політичному процесі і зв'язках за останні десятиліття.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:04 Ответить
У них любов взаємна.
Крупа ''полюбила'' Зеленського.
Зеленський зробив її депутатом.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:07 Ответить
Такими темпами к новому году ей ещё и должны будут
показать весь комментарий
04.09.2025 15:40 Ответить
рахують, останні років 20 точно
показать весь комментарий
04.09.2025 17:04 Ответить
Сумніваюсь, бо при поросі хоть реформували владу, а при Z -гопниках 100%.
показать весь комментарий
04.09.2025 17:15 Ответить
Слів немає,одні матюки.Мафія рулить.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:06 Ответить
Це особливо пікантно виглядає після новини про посилення відповідальності за сзч.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:10 Ответить
За 30 років побудувати нічого не вдалося. Причина: все навпаки-там де повинні сидіти найкращі, сидять найгірші. Назвати це Україною справжньою вряд чи можна.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:13 Ответить
Та то для Крупи - дріб'язок - чайові.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:14 Ответить
$6 млн = ₴248 млн

Лізь в буса, с.ка!
показать весь комментарий
04.09.2025 15:16 Ответить
А цікаво , напевно , пацанам на фронті читати такі новини ...
Особливо в порівнянні з цим
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56341 №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових Джерело: https://censor.net/ua/n3572213
показать весь комментарий
04.09.2025 15:17 Ответить
02.09.25
Два дні тому.
Кабмін підвищив зарплати помічникам суддів




показать весь комментарий
04.09.2025 17:17 Ответить

Все логічно , а солдатам - збільшення відповідальності за все - Комітет Ради підтримав законопроєкт, що посилює покарання для військових за непокору
показать весь комментарий
04.09.2025 17:23 Ответить
МОРАЛЬ ТАКОВА- ВОРУЙ БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ БЫЛО ЧЕМ ОТКУПИТЬСЯ
показать весь комментарий
04.09.2025 15:19 Ответить
скоро цій суці ще й винні будуть--
показать весь комментарий
04.09.2025 15:22 Ответить
Цікаво, як там справи у воєнкома Борисова? Вже в Іспаніі, напевне, давно не чути за нього.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:25 Ответить
Синочок його в СБУ працює, мабуть до нього претензій ніяких немає.
Так само й синуля Баканова - СБУ-шник.
Таке враження, що в ту контору всі покидьки своїх діток влаштували.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:41 Ответить
Як і у «страждальця», але не щодо захисту Національних інтересів України, хєнєсрала з СБУ, а щодо заробляння дєньог отою ксивою з використанням службового становища!!
Доречі, він же не сам, як перст, і не у пустелі Сахара, це бабло отримував, від «барабашок» з дивних ФОПів своїх родичів??
Оточення в підрозділах СБУ, роками бачуть і знають, як це вони вчиняють, «свій, до свого, по своє»!! Девіз простий, як граблі: Маємо, з чого і охороняємо!
показать весь комментарий
04.09.2025 16:13 Ответить

https://parlament.ua/ru/news/vladimir-krupa-zayavil-prava-na-izyatye-nalichnye-dengi-zheny/ Владимир Крупа заявил права на изъятые наличные деньги жены
показать весь комментарий
04.09.2025 15:27 Ответить
Он як!.. виявляється, службовий кабінет дружини не є дуже надійним місцем зберігання коштів. А котрі є ше й не задекларованими, то й поготів...
показать весь комментарий
04.09.2025 16:41 Ответить
ахахаххахххххххх
показать весь комментарий
04.09.2025 15:34 Ответить
Потужно... Тепер браслета на ногу не знайдеться, та можна тікати, за дуже дорого, за рубіж і крутити звідти дулі.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:39 Ответить
Торги в процесі. Прокурорсько-інвалідна контора працює. МОЛОДЦІ
показать весь комментарий
04.09.2025 15:39 Ответить
Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар'я Лопатіна з позивним "Дельта". Їй було 19 років. Джерело: https://censor.net/ua/p3572225

А теперь напомните , пожалуйста , какая сумма проходила во время обысков у этой ексголови Хмельницької МСЕК Крупи ...
Сколько этот цирк будет продолжаться ? Почему коррупционеры постоянно выходят на свободу ? ( со всем с3,14зженным к слову ) ....
Ну ладно мы не можем привязывать этих СССУК к стволам орудий ( считаем себя "Европой" ) , но почему мы их все время отпускаем на свободу ? Может пора уже что-то менять в криминальных законах ? И ведь никто из этих "слуг народа" ( причем все 400 голов ) не "подымают" этот вопрос ... ( видимо оставляют для себя "лазейку" ) .
показать весь комментарий
04.09.2025 15:44 Ответить
Цей "цирк" буде тривати доти, доки ми будемо мовчати та обурюватися лише на кухнях.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:34 Ответить
100%
показать весь комментарий
04.09.2025 16:48 Ответить
А суддя ні разу не спалився прокурори теж. Питання риторичне, хто буде відповідати?
показать весь комментарий
04.09.2025 15:56 Ответить
Яка краса! Навіть Крупу звльняють...Мабуть багато знає....
показать весь комментарий
04.09.2025 16:16 Ответить
Суд коли буде?
При цій владі покидьків.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:59 Ответить
Ахахахахаха ..Оце так спектакль ..Від влади спектакль щоб змістити МСЕК і пропустити через решето 1 мільйон інвалідів ..Особливо ..Чоловіки віком від 25 до 60 років зобов'язані пройти перекомісію
показать весь комментарий
04.09.2025 16:02 Ответить
Хто це такий вумний придумав шо від тюрми можна відкупитись - шей так задешево?
показать весь комментарий
04.09.2025 16:11 Ответить
пуйло. Його накази не підлягають обговоренню. Йому від масштабних крадіїв в Україні більше користі, аніж від вояків на передовій.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:31 Ответить
240 миллионов *****...ла, вышла за заставу в 20 лямов, расходы накладные судье и прочим важным людям треба занести, 200 лямов останется, можно и тикать. А зеля и его посипаки будут рассказывать про борьбу с проклятыми коррупционерами.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:12 Ответить
Вот интересно, это уже країна мрії Володимира Олександровича, или еще не совсем? Ну что-то типа, страна, в которой можно взять несколько миллионов долларов взятками, посидеть год в ВИП камере, оплатить небольшой (по сравнению с нажитым) штраф и выйти на свободу
показать весь комментарий
04.09.2025 16:13 Ответить
И да, по-моему, европейские партнеры сильно преувеличивают уровень коррупции в Украине
показать весь комментарий
04.09.2025 16:14 Ответить
О, чекаємо на продовження: крупа проти держави з вимогою компенсацій та поновлення на посаді! До відкорковування новорічного шампанського має встигнути...
показать весь комментарий
04.09.2025 16:17 Ответить
Прокурори аплодували суддям стоячи.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:17 Ответить
Перед тим, як відпустити крупу на волю, чи то "в ліс по-тихенькому", по встановленій традиції - її потрібно на камеру поцілувати.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:27 Ответить
А я усе чекав і чекав, коли ж вона, нарешті, відкупиться?
показать весь комментарий
04.09.2025 16:27 Ответить
Наш суд самий гуманий суд в світі. Славімо його!!!
показать весь комментарий
04.09.2025 16:49 Ответить
Пам'ятаю один виродок обіцяв нульову толерантність до корупції. Не пам'ятаю його ім'я. Може підкажете?.
Але теперішній гарант конституції явно поїхав головою.
Адже треба бути конченими виродками, щоб встановлювати заставу в кілька мільйонів гривень для тих, хто розкрадав міліарди. І встановлювати застави по пів міліарда гривень для водіїв Порошенка, які жили на зарплату.
Невже у нас настільки хворе суспільство, щоб допускати таке неподобство? Невже це ви зробили їх разом у 2019 році? Щоб поржать? І вам досі смішно?
показать весь комментарий
04.09.2025 16:58 Ответить
Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанка"

П'ятниця, 6 грудня 2019
показать весь комментарий
04.09.2025 17:24 Ответить
Пройде час,громадянку Крупу представлять за її діяння до державної нагороди. Янелох ЕНД компані,вам не соромно? Чи ви також моральні виродки з довідками від Крупи?
показать весь комментарий
04.09.2025 17:12 Ответить
А співробітники СБУ супроводять за кордон. Наш Лідор молодець - холопів, які за нього голосували, має і в хвіст і в гриву🐑🐑🐑
показать весь комментарий
04.09.2025 17:23 Ответить
 
 