ВАКС вдвое уменьшила залог экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе
Высший антикоррупционный суд продлил до 7 сентября срок содержания под стражей бывшей главы Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупу, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine.
Соответствующее решение ВАКС принял 10 июля.
В мае 2025 года ВАКС уже уменьшал сумму залога Крупе до 112 млн грн. То есть сегодня сумму снова уменьшили фактически вдвое.
Сейчас подозреваемая находится в СИЗО. В случае внесения залога на нее будут возложены такие обязанности:
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прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду;
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не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;
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воздерживаться от общения с работниками Хмельницкой МСЭК и лицами, которые туда обращались по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства;
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сообщать об изменении своего места жительства;
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сдать загранпаспорт.
Напомним, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора разоблачили Крупу на незаконном обогащении. Во время обысков у нее нашли 6 млн долларов наличных, украшения и брендовые вещи. Руководитель Хмельницкой МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полмиллиона долларов.
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Особливо дякую за ВАКС, це честилище брудних вкрадених грошей з бюджету і тонн клпупційного бабла, яке рішеннями цього суду перетворюється легальне, і чисте, як сльоза дитини, бабло, яке можна сміливо виводи з України і проводити з ним операції на Заході та в США.
Саме цей суд, б'ючись в істериці до піни з рота і припадків, вимагала вся вищеперелічена шобла ***** на вимогу лобістів-корупціонерів і мафії, за чи малі гроші і кріпту у власні кішенні запроданців-грантожерів.
ВАКС, ТИ ЛУЧЧЧИЙ ЗА ТАЙД І ПРАЛЬНУ МАШИНКУ САМСУНГ РАЗОМ ВЗЯТИХ!!!
- нет!
- ну, на нет и суда нет
грЙобане українське кривосуддя!