ВАКС вдвое уменьшила залог экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе

Высший антикоррупционный суд продлил до 7 сентября срок содержания под стражей бывшей главы Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупу, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine.

Соответствующее решение ВАКС принял 10 июля.

В мае 2025 года ВАКС уже уменьшал сумму залога Крупе до 112 млн грн. То есть сегодня сумму снова уменьшили фактически вдвое.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО. В случае внесения залога на нее будут возложены такие обязанности:

прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду;

не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с работниками Хмельницкой МСЭК и лицами, которые туда обращались по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства;

сообщать об изменении своего места жительства;

сдать загранпаспорт.

Напомним, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора разоблачили Крупу на незаконном обогащении. Во время обысков у нее нашли 6 млн долларов наличных, украшения и брендовые вещи. Руководитель Хмельницкой МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полмиллиона долларов.

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