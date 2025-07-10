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Новости Дело Татьяны Крупы
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ВАКС вдвое уменьшила залог экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе

Татьяне Крупе продлили арест

Высший антикоррупционный суд продлил до 7 сентября срок содержания под стражей бывшей главы Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупу, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine.

Соответствующее решение ВАКС принял 10 июля.

В мае 2025 года ВАКС уже уменьшал сумму залога Крупе до 112 млн грн. То есть сегодня сумму снова уменьшили фактически вдвое.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО. В случае внесения залога на нее будут возложены такие обязанности:

  • прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду;

  • не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

  • воздерживаться от общения с работниками Хмельницкой МСЭК и лицами, которые туда обращались по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства;

  • сообщать об изменении своего места жительства;

  • сдать загранпаспорт.

Напомним, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора разоблачили Крупу на незаконном обогащении. Во время обысков у нее нашли 6 млн долларов наличных, украшения и брендовые вещи. Руководитель Хмельницкой МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полмиллиона долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК обнаружила у сына бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Крупы необоснованных активов на 44 млн грн

Автор: 

Антикоррупционный суд (1243) мера пресечения (486) Крупа Татьяна (38)


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Топ комментарии
+11
Правильною дорогою йдете товариші з ВАКС!
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10.07.2025 13:18 Ответить
+11
Ще пару зменшень і буде вдома
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10.07.2025 13:19 Ответить
+10
Начебто мало бути інакше. Все по сценарію. Дійде до 2-3 лімонів та вона вийде і десь хутко зникне. Через день оголосять розшук. Ну, після того як вона відсемафорить що вже за бугром. Звісно ціну послуги ніхто озвучувати не буде. Але чергова хатинка на узбережжі Середземного моря у когось із працівників судової системи України появиться.
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10.07.2025 13:25 Ответить
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Правильною дорогою йдете товариші з ВАКС!
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10.07.2025 13:18 Ответить
не товариші а продажні тварі
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10.07.2025 14:00 Ответить
Ще пару зменшень і буде вдома
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10.07.2025 13:19 Ответить
ворон ворону глаз не выклюет

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10.07.2025 13:20 Ответить
Ну немає в неї гривнів, вона тільки в доларах брала.
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10.07.2025 13:20 Ответить
Ага. А ще більшу частину грошей миші з'їли?
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10.07.2025 13:33 Ответить
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10.07.2025 13:20 Ответить
😂😂😂
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10.07.2025 13:45 Ответить
На якій підставі? Занесли? Всі ці портновські застави до добра не доведуть.
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10.07.2025 13:21 Ответить
Вже повинно було бути завершено слідство і крупа понаднормово шити матраци.
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10.07.2025 13:21 Ответить
Теж дивно чому ця коза досі не сидить в загальній камері
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10.07.2025 13:33 Ответить
Так само як колишній "воєнком" Борисов.
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10.07.2025 13:34 Ответить
Начебто мало бути інакше. Все по сценарію. Дійде до 2-3 лімонів та вона вийде і десь хутко зникне. Через день оголосять розшук. Ну, після того як вона відсемафорить що вже за бугром. Звісно ціну послуги ніхто озвучувати не буде. Але чергова хатинка на узбережжі Середземного моря у когось із працівників судової системи України появиться.
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10.07.2025 13:25 Ответить
Тихенько в ліс іде
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10.07.2025 13:32 Ответить
Зеленою цвіллю смердить,як холера.
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10.07.2025 13:37 Ответить
Тут повинно вистачити на заставу...
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10.07.2025 13:39 Ответить
Як кріпака- військового, за те що по п'яні на БТРі до дому поїхав, зразу на сім років в'язниці закрили і сім мільйонів гривень збитків не зрозуміло за що, нарахували. За півроку вирок зробили. А тут мафіозне угруповання і все йде до того, що ніхто не винний.
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10.07.2025 13:39 Ответить
Дякую радіній, желєзняку, гетьманцеву та шабуніну за їх антикорупційні органи і їх нестриму боротьбу з корупцією.
Особливо дякую за ВАКС, це честилище брудних вкрадених грошей з бюджету і тонн клпупційного бабла, яке рішеннями цього суду перетворюється легальне, і чисте, як сльоза дитини, бабло, яке можна сміливо виводи з України і проводити з ним операції на Заході та в США.
Саме цей суд, б'ючись в істериці до піни з рота і припадків, вимагала вся вищеперелічена шобла ***** на вимогу лобістів-корупціонерів і мафії, за чи малі гроші і кріпту у власні кішенні запроданців-грантожерів.
ВАКС, ТИ ЛУЧЧЧИЙ ЗА ТАЙД І ПРАЛЬНУ МАШИНКУ САМСУНГ РАЗОМ ВЗЯТИХ!!!
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10.07.2025 13:43 Ответить
ну правильно..., хороша ж тьотя... та й щедра, мабуть...
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10.07.2025 13:50 Ответить
- подсудимый, Вы признаете свою вину?
- нет!
- ну, на нет и суда нет
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10.07.2025 13:53 Ответить
Потихеньку рухаємось до відновлення на посаді і компенсації за вимушений прогул!
грЙобане українське кривосуддя!
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10.07.2025 14:17 Ответить
Розігнати всі суди і всіх суддів.Реформа судова до покращення не привела.Мабуть,не помиляюсь якщо скажу що кожен перший суддя потенціальний корупціонер.
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10.07.2025 14:21 Ответить
Её нужно вообще отпустить. Она просто хотела жить хорошо и никому ничего плохого не делала 😁
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10.07.2025 14:25 Ответить
панять и прастить
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10.07.2025 14:30 Ответить
И распять 🤣
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10.07.2025 14:34 Ответить
Крупа подешевела.
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10.07.2025 14:46 Ответить
Якщо так піде далі, то не вона заставу вноситиме, а їй платитимуть.
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10.07.2025 15:00 Ответить
 
 