ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

Вищий антикорупційний суд продовжив до 7 вересня строк тримання під вартою колишньої голови Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупу, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 10 липня.

В травні 2025 року ВАКС уже зменшував суму застави Крупі до 112 млн грн. Тобто сьогодні суму знову зменшили фактично вдвічі.

Наразі підозрювана перебуває в СІЗО. У випадку внесення застави на неї будуть покладені такі обов’язки:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками Хмельницької МСЕК та особами, які туди зверталися з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора викрили Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї знайшли 6 млн доларів готівки, прикраси та брендові речі. Керівниця Хмельницької МСЕК намагалася позбавитися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.

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