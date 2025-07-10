ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
Вищий антикорупційний суд продовжив до 7 вересня строк тримання під вартою колишньої голови Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупу, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.
Відповідне рішення ВАКС ухвалив 10 липня.
В травні 2025 року ВАКС уже зменшував суму застави Крупі до 112 млн грн. Тобто сьогодні суму знову зменшили фактично вдвічі.
Наразі підозрювана перебуває в СІЗО. У випадку внесення застави на неї будуть покладені такі обов’язки:
-
прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
-
не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-
утримуватися від спілкування із працівниками Хмельницької МСЕК та особами, які туди зверталися з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;
-
повідомляти про зміну свого місця проживання;
-
здати закордонний паспорт.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора викрили Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї знайшли 6 млн доларів готівки, прикраси та брендові речі. Керівниця Хмельницької МСЕК намагалася позбавитися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особливо дякую за ВАКС, це честилище брудних вкрадених грошей з бюджету і тонн клпупційного бабла, яке рішеннями цього суду перетворюється легальне, і чисте, як сльоза дитини, бабло, яке можна сміливо виводи з України і проводити з ним операції на Заході та в США.
Саме цей суд, б'ючись в істериці до піни з рота і припадків, вимагала вся вищеперелічена шобла ***** на вимогу лобістів-корупціонерів і мафії, за чи малі гроші і кріпту у власні кішенні запроданців-грантожерів.
ВАКС, ТИ ЛУЧЧЧИЙ ЗА ТАЙД І ПРАЛЬНУ МАШИНКУ САМСУНГ РАЗОМ ВЗЯТИХ!!!
- нет!
- ну, на нет и суда нет
грЙобане українське кривосуддя!