УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11814 відвідувачів онлайн
Новини Справа Тетяни Крупи
1 309 23

ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

Тетяні Крупі продовжили арешт

Вищий антикорупційний суд продовжив до 7 вересня строк тримання під вартою колишньої голови Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупу, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 10 липня.

В травні 2025 року ВАКС уже зменшував суму застави Крупі до 112 млн грн. Тобто сьогодні суму знову зменшили фактично вдвічі.

Наразі підозрювана перебуває в СІЗО. У випадку внесення застави на неї будуть покладені такі обов’язки:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

  • не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

  • утримуватися від спілкування із працівниками Хмельницької МСЕК та особами, які туди зверталися з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

  • повідомляти про зміну свого місця проживання;

  • здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора викрили Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї знайшли 6 млн доларів готівки, прикраси та брендові речі. Керівниця Хмельницької МСЕК намагалася позбавитися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК виявила у сина колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Крупи необгрунтованих активів на 44 млн грн

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2020) запобіжний захід (518) Крупа Тетяна (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Начебто мало бути інакше. Все по сценарію. Дійде до 2-3 лімонів та вона вийде і десь хутко зникне. Через день оголосять розшук. Ну, після того як вона відсемафорить що вже за бугром. Звісно ціну послуги ніхто озвучувати не буде. Але чергова хатинка на узбережжі Середземного моря у когось із працівників судової системи України появиться.
показати весь коментар
10.07.2025 13:25 Відповісти
+6
Правильною дорогою йдете товариші з ВАКС!
показати весь коментар
10.07.2025 13:18 Відповісти
+6
Ще пару зменшень і буде вдома
показати весь коментар
10.07.2025 13:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильною дорогою йдете товариші з ВАКС!
показати весь коментар
10.07.2025 13:18 Відповісти
не товариші а продажні тварі
показати весь коментар
10.07.2025 14:00 Відповісти
Ще пару зменшень і буде вдома
показати весь коментар
10.07.2025 13:19 Відповісти
ворон ворону глаз не выклюет

показати весь коментар
10.07.2025 13:20 Відповісти
Ну немає в неї гривнів, вона тільки в доларах брала.
показати весь коментар
10.07.2025 13:20 Відповісти
Ага. А ще більшу частину грошей миші з'їли?
показати весь коментар
10.07.2025 13:33 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2025 13:20 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
10.07.2025 13:45 Відповісти
На якій підставі? Занесли? Всі ці портновські застави до добра не доведуть.
показати весь коментар
10.07.2025 13:21 Відповісти
Вже повинно було бути завершено слідство і крупа понаднормово шити матраци.
показати весь коментар
10.07.2025 13:21 Відповісти
Теж дивно чому ця коза досі не сидить в загальній камері
показати весь коментар
10.07.2025 13:33 Відповісти
Так само як колишній "воєнком" Борисов.
показати весь коментар
10.07.2025 13:34 Відповісти
Начебто мало бути інакше. Все по сценарію. Дійде до 2-3 лімонів та вона вийде і десь хутко зникне. Через день оголосять розшук. Ну, після того як вона відсемафорить що вже за бугром. Звісно ціну послуги ніхто озвучувати не буде. Але чергова хатинка на узбережжі Середземного моря у когось із працівників судової системи України появиться.
показати весь коментар
10.07.2025 13:25 Відповісти
Тихенько в ліс іде
показати весь коментар
10.07.2025 13:32 Відповісти
Зеленою цвіллю смердить,як холера.
показати весь коментар
10.07.2025 13:37 Відповісти
Тут повинно вистачити на заставу...
показати весь коментар
10.07.2025 13:39 Відповісти
Як кріпака- військового, за те що по п'яні на БТРі до дому поїхав, зразу на сім років в'язниці закрили і сім мільйонів гривень збитків не зрозуміло за що, нарахували. За півроку вирок зробили. А тут мафіозне угруповання і все йде до того, що ніхто не винний.
показати весь коментар
10.07.2025 13:39 Відповісти
Дякую радіній, желєзняку, гетьманцеву та шабуніну за їх антикорупційні органи і їх нестриму боротьбу з корупцією.
Особливо дякую за ВАКС, це честилище брудних вкрадених грошей з бюджету і тонн клпупційного бабла, яке рішеннями цього суду перетворюється легальне, і чисте, як сльоза дитини, бабло, яке можна сміливо виводи з України і проводити з ним операції на Заході та в США.
Саме цей суд, б'ючись в істериці до піни з рота і припадків, вимагала вся вищеперелічена шобла ***** на вимогу лобістів-корупціонерів і мафії, за чи малі гроші і кріпту у власні кішенні запроданців-грантожерів.
ВАКС, ТИ ЛУЧЧЧИЙ ЗА ТАЙД І ПРАЛЬНУ МАШИНКУ САМСУНГ РАЗОМ ВЗЯТИХ!!!
показати весь коментар
10.07.2025 13:43 Відповісти
ну правильно..., хороша ж тьотя... та й щедра, мабуть...
показати весь коментар
10.07.2025 13:50 Відповісти
- подсудимый, Вы признаете свою вину?
- нет!
- ну, на нет и суда нет
показати весь коментар
10.07.2025 13:53 Відповісти
Потихеньку рухаємось до відновлення на посаді і компенсації за вимушений прогул!
грЙобане українське кривосуддя!
показати весь коментар
10.07.2025 14:17 Відповісти
Розігнати всі суди і всіх суддів.Реформа судова до покращення не привела.Мабуть,не помиляюсь якщо скажу що кожен перший суддя потенціальний корупціонер.
показати весь коментар
10.07.2025 14:21 Відповісти
Её нужно вообще отпустить. Она просто хотела жить хорошо и никому ничего плохого не делала 😁
показати весь коментар
10.07.2025 14:25 Відповісти
 
 