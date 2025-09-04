РУС
Трансляции заседаний Рады возобновят на следующей пленарной неделе, - Юрчишин

Когда возобновят трансляции заседаний Рады?

Прямые трансляции заседаний Верховной Рады возобновят на следующей пленарной неделе. Сейчас нужно подготовить необходимые технические решения.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Постановление о возобновлении трансляций принято. В Заключительных положениях отмечается, что постановление действует с момента подписания и вводится в действие Председателем Верховной Рады. Сейчас Руслан Стефанчук находится в командировке и сможет подписать документ только после возвращения", - отметил парламентарий.

По словам Юрчишина, решение о возобновлении трансляций телеканалом "Рада" будет внедряться постепенно, ведь "необходимы определенные технические решения".

Транслировать заседания начнет со следующей пленарной недели телеканал "Рада".

Напомним, 4 сентября 2025 года парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады.

Читайте: Заседания парламента не транслируют вживую из соображений безопасности, - Стефанчук

ВР (29408) трансляция (90) Юрчишин Ярослав (165)
