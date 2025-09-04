Парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады
Парламент принял решение о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 266 нардепов.
"Но восстановить именно сегодня трансляцию отказались)))) Поэтому "Рада" заработает только с середины сентября... За - только 146", - отметил Железняк.
Скачущі безугло-бібізяни знов на екрані?
Готові всім пожертвувати заради рейтингів ЗЕ-марахвону?
Навіть на роялі пограти без штанів?
Таке відчуття що з депутатським мандатом їм мозок додають
За гроші Українців, але, на шкоду Українцям з 2019 року, як це і робили безкарно інші, ще за Кучмарика-гітариста!!!
https://www.youtube.com/@TetianaCh-ina @TetianaCh-ina https://www.youtube.com/watch?v=fxCzGJAZ-ck&lc=Ugy79Qidah67ZiqhR0F4AaABAg 25 хвилин тому (змінено)
Ми кожен день були в курсі рухів тіла і, як хвилі на ставку, думок Зеленського, шоу мена, який мав бізнес і ******** на росії і говорив що з Україною його НІЧОГО НЕ ПОВ'ЯЗУЄ, але якимось МАГІЧНИМ чином опинився в президентах і тепер має бізнес і заробляє тут. Але ми, особисто я, майже НІЧОГО не чули про патріота Парубія, його справи і його думки. Як прикро! І як це важливо розуміти. Нас обаранюють і поступово підміняють систему цінностей, з патріотизму і гідності, на гроші. забезпечення. Влада нас робить баранами і рабами грошей, такими самими, що нахилило їх, вибудовуючи ієрархію де ми будемо вклонятись тим, хто більше нагребе, будують олігархічні ПІРАМІДИ.(С)
Слава Україні !! Армія! Мова! Віра! Памятаймо!
Не забагато для зедібілів? Може стати ступор. Від радості споглядання.