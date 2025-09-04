РУС
Парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады

Рада поддержала возобновление трансляции заседаний

Парламент принял решение о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 266 нардепов.

"Но восстановить именно сегодня трансляцию отказались)))) Поэтому "Рада" заработает только с середины сентября... За - только 146", - отметил Железняк.

ВР (29408) трансляция (90) Железняк Ярослав (465)
+9
А марафон припинити? Напевне найдовший. Треба припиняти і подавати на реєстрацію до Книги Гіннеса. Гроші за рекорд направити на потреби ЗСУ.
04.09.2025 12:06 Ответить
+8
О! Ну тепер жЮлька буде прикладати руку до серця та волати лЮбі мОї, зубожіння!
04.09.2025 12:22 Ответить
+7
Невже відновляться трансляції с ЗЕ-опарку?!
Скачущі безугло-бібізяни знов на екрані?
Готові всім пожертвувати заради рейтингів ЗЕ-марахвону?
Навіть на роялі пограти без штанів?
04.09.2025 12:03 Ответить
Невже відновляться трансляції с ЗЕ-опарку?!
Скачущі безугло-бібізяни знов на екрані?
Готові всім пожертвувати заради рейтингів ЗЕ-марахвону?
Навіть на роялі пограти без штанів?
04.09.2025 12:03 Ответить
Слава Богу, в то я переживаю що без комедії залишусь. Не побачу як депутати без належної освіти закони приймають.
Таке відчуття що з депутатським мандатом їм мозок додають
04.09.2025 12:05 Ответить
Додають, хіба що на тарілці свинячого.
04.09.2025 12:10 Ответить
А марофон нах - чого ніхто не подав пропозицію - Україна побачила б хто є ху
04.09.2025 12:06 Ответить
А марафон припинити? Напевне найдовший. Треба припиняти і подавати на реєстрацію до Книги Гіннеса. Гроші за рекорд направити на потреби ЗСУ.
04.09.2025 12:06 Ответить
зебізянам поступив наказ не виставляти червоні раки в монітор
04.09.2025 12:06 Ответить
Незабули б, оті парламентарі у ВРУ і стефанчуками, разом з особою з Банкової, невідкладно внести НАГАЛЬНІ зміни до законодавства для СЬОГОДЕННЯ щодо посилення кари, отим зкацапленим, коригувальникам-убивцям тисяч Українців!! Скільки ж можна, так саботувати свою діяльність, як нардепа України?? Бо на Свириденко сподіватися, це марна справа!! Там же оті держсекретарі КМУ, свою «возню» за регламентом КМУ, роблять з 2022 року!!! Тому і такі криваві та безкарні наслідки для Українців, продовжуються!!
04.09.2025 12:08 Ответить
04.09.2025 12:15 Ответить
Ну, краще пізно, ніж ніколи)
04.09.2025 12:16 Ответить
О! Ну тепер жЮлька буде прикладати руку до серця та волати лЮбі мОї, зубожіння!
04.09.2025 12:22 Ответить
Чотири роки дурили населення України не транслюючи засідання верховної зради, тим що окупант буде знати де і коли проводяться засідання ради і зможе розбомбити!!! А зараз, що вже не зможе розбомбити? Чи вибори на носі?
04.09.2025 12:22 Ответить
Мабуть депутати стали непотрібні
04.09.2025 12:40 Ответить
Це така вона, влада в Україні, парламенсько-президентська…
За гроші Українців, але, на шкоду Українцям з 2019 року, як це і робили безкарно інші, ще за Кучмарика-гітариста!!!
04.09.2025 12:28 Ответить
Правильне визначення, дають Українці, так званій «владі», групі осіб з Урядового кварталу!!

https://www.youtube.com/@TetianaCh-ina @TetianaCh-ina https://www.youtube.com/watch?v=fxCzGJAZ-ck&lc=Ugy79Qidah67ZiqhR0F4AaABAg 25 хвилин тому (змінено)

Ми кожен день були в курсі рухів тіла і, як хвилі на ставку, думок Зеленського, шоу мена, який мав бізнес і ******** на росії і говорив що з Україною його НІЧОГО НЕ ПОВ'ЯЗУЄ, але якимось МАГІЧНИМ чином опинився в президентах і тепер має бізнес і заробляє тут. Але ми, особисто я, майже НІЧОГО не чули про патріота Парубія, його справи і його думки. Як прикро! І як це важливо розуміти. Нас обаранюють і поступово підміняють систему цінностей, з патріотизму і гідності, на гроші. забезпечення. Влада нас робить баранами і рабами грошей, такими самими, що нахилило їх, вибудовуючи ієрархію де ми будемо вклонятись тим, хто більше нагребе, будують олігархічні ПІРАМІДИ.(С)
Слава Україні !! Армія! Мова! Віра! Памятаймо!
04.09.2025 12:38 Ответить
Да бы безпрецедентная дурь этого зборища, - этого серпентария, - была видна населенню, яке так і стає народом. ВР тому і заборонила трансляцію, тому що їм напевно вже гидко самим від себе. "Психологія натовпу" - можливо серед них є і розумні люди, зі здоровим глуздом, але коли зберуться разом "неначе люди подуріли".
04.09.2025 12:56 Ответить
Навіщо поновили? Ще і цей свинарник дивитись, в придачу до гундосиків Відосика.
Не забагато для зедібілів? Може стати ступор. Від радості споглядання.
04.09.2025 13:00 Ответить
Трансляції поврнули. Тепер черга за припиненням "марахвону"! Чесно кажучи, я вже скучив за каналом "1+1". Правда тепер він повинен бути вже без скомпроментованих Мосейчук, Таран, Падалки і т.д. За брехню треба відповісти...
04.09.2025 13:03 Ответить
Сегодня не спалось. В 4 утра включил телевизор. Транслировали в записи заседание Рады. Обсуждался вопрос о новом срочном законе о местном самоуправлении, который должен это самоуправление добить. В зале было... ТАДА-ДАМ! - 16 депутатов.😎
04.09.2025 13:12 Ответить
04.09.2025 13:18 Ответить
04.09.2025 13:22 Ответить
гидота
04.09.2025 14:13 Ответить
 
 