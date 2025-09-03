Рада спростила оренду державних стадіонів і спортивних споруд

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 2 закону "Про оренду державного та комунального майна", який має спростити короткострокову оренду державних і комунальних спортивних споруд.

Відповідний законопроєкт №12284 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 265 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Згідно із ухваленими законом, такі спортивні споруди дозволятимуть надавати у короткострокове (погодинне) користування за плату, без дотримання вимог до оформлення угод оренди держмайна.

Перелік послуг щодо короткострокового (погодинного) користування спортивними спорудами має затвердити Кабмін, а власники або правокористувачі спортивних споруд мають оприлюднити їх в електронному реєстрі.

Як повідомлялося, у Мінмолодьспорту пояснювали необхідність таких змін тим, що закон про оренду державного майна передбачає обов’язкове проведення відповідних електронних аукціонів, проте ця процедура занадто складна та забюрократизована для суб'єктів сфери фізичної культури і спорту.

Відтак вони відмовляються від цієї процедури, що "негативно впливає на ефективність використання спортивних споруд, наслідком чого є недоотримання коштів від потенційних орендарів та необхідність отримання дотацій з бюджетів усіх рівнів".

Відтак, закон про оренду пропонується доповнити нормою про те, що його дія не поширюється на платні послуги щодо надання у погодинне користування спортивних споруд державної та комунальної форми власності, що не є орендою для спрощення можливості доступу населення до спортивних обʼєктів.

Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням до законопроєкту, його ухвалення дозволить залучити з позабюджетних джерел близько 170 млн грн на рік.