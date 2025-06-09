Спортивні та розважальні компанії збільшили доходи на 10%. Лідер – ФК "Динамо Київ"

Упродовж 2024 року лідери серед спортивних та розважальних компаній отримали 3,47 млрд грн доходу, що на 10% більше, ніж роком раніше. Водночас прибуток змогли отримати лише три компанії – на 6,49 млн грн, тоді як всі інші отримали 1,11 млрд грн збитків.

Про це свідчить Індекс Опендатаботу 2025.

До десятки найкращих увійшли п’ять футбольних клубів, дві мережі спортивний клубів та два центри відпочинку та розваг.

Зазначається, що у 1,7 раза впав дохід ФК "Динамо Київ", але це не завадило йому очолити рейтинг. Клуб, який входить до групи братів Суркісів, отримав торік 13,65 млн грн доходу. Попри це він зазнав збитків у розмірі 784,07 млн грн. Для порівняння, ще у 2023-му динамівці були у плюсі на 345,67 млн грн.

Друге та третє місце посіли компанії пов’язані з мережею "Спорт Лайф". Спорт лайф Київ-1 (власниця Тетяна Подрєзова) та Спорт лайф Київ-6 (власниця Лариса Пахомова) збільшили свій дохід у 1,5 раза до 545,8 млн грн та 377,56 млн грн відповідно.

ФК "Кривбас" посів четверту сходинку з доходом 287,12 млн грн, що у 1,6 раза більше ніж 2023 року. За рік компанії вдалося зменшити свої збитки у 3,4 раза – до 1,1 млн грн.

"Термал Фюрдо" (термальні води Косино) закрила п’ятірку лідерів. Її дохід зменшився на 16% порівняно до 272,76 млн грн. Проте у 8 разів зменшилися й збитки – до 6,47 млн грн.

На шосте місце та вперше до Індексу потрапив футбольний клуб "Полісся" з Житомирщини, яким володіє Геннадій Буткевич, співвласник АТБ. Дохід компанії збільшився у 4 рази до 266, 8 млн грн. Збитки теж зросли майже вдвічі – до 256 млн грн.

На сьомій позиції – мережа спортивних клубів Apollo Next, що належить гендиректору Фоззі Груп Володимиру Костельману. Дохід компанії зріс у два рази, до 234 млн грн, а збитки склали 6,9 млн грн. Натомість 2023 рік був прибутковим – 12 млн грн.

Далі у рейтингу – розважальний центр "Неополіс" Віталія Хомутинніка, який знаходиться у ТРЦ Respublika park (Київ). Його дохід збільшився на 24% – до 197,51 млн грн. Компанія також отримала на 14% менші збитки – 46,96 млн грн.

Далі йде футбольний клуб ЛНЗ (Черкаси), що належить до LNZ Group, з у 6,4 раза більшим доходом ніж 2023 року – 188,64 млн грн. Прибуток склав 3,27 млн грн – це єдиний футбольний клуб з рейтингу, який отримав прибуток.

"Шахтар-сервіс" Ріната Ахметова закрив топ-10 з доходом у 182 млн грн та у 3,3 раза меншими збитками ніж 2023 року – 7,4 млн грн.

Як повідомлялося, футбольний клуб "Шахтар" планує скоротити команду перекладачів, замінивши їх технологіями штучного інтелекту.