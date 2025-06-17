БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада спростить передачу в користування державних стадіонів та спортивних споруд

Рада спростить передачу в користування державних спортивних споруд

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення зміни до статті 2 закону "Про оренду державного та комунального майна" щодо надання державними і комунальними закладами платних послуг у сфері фізичної культури та спорту, що не є орендою".

Ухвалення відповідного законопроєкту №12284 у першому читанні підтримали 255 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується дозволити державним або комунальним закладам передавати спортивні споруди у користування, пов’язане з наданням платних послуг.

У Мінмолодьспорту пояснюють, що закон про оренду державного майна передбачає обов’язкове проведення відповідних електронних аукціонів, проте ця процедура занадто складна та забюрократизована для суб'єктів сфери фізичної культури і спорту.

Відтак вони відмовляються від цієї процедури, що "негативно впливає на ефективність використання спортивних споруд, наслідком чого є недоотримання коштів від потенційних орендарів та необхідність отримання дотацій з бюджетів усіх рівнів".

Читайте також: Спортивні та розважальні компанії збільшили доходи на 10%. Лідер – ФК "Динамо Київ"

Відтак, закон про оренду пропонується доповнити нормою про те, що його дія не поширюється на платні послуги щодо надання у погодинне користування спортивних споруд державної та комунальної форми власності, що не є орендою для спрощення можливості доступу населення до спортивних обʼєктів.

Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням до законопроєкту, його ухвалення дозволить залучити з позабюджетних джерел близько 170 млн грн на рік.

Скоро вибори. Тепер можна і стадіони собі покупляти. Нажерлося добре....падло.
17.06.2025 19:57 Відповісти
Заводы распи...ли, давайте теперь возьмёмся за стадионы и спортивные сооружения
18.06.2025 00:41 Відповісти

