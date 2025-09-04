УКР
Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
731 21

Парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради

Парламент ухвалив рішення про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 266 нардепів.

"Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились))) Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня… За - лише 146", - зазначив Железняк.

ВР (15209) трансляція (65) Железняк Ярослав (599)
+7
А марафон припинити? Напевне найдовший. Треба припиняти і подавати на реєстрацію до Книги Гіннеса. Гроші за рекорд направити на потреби ЗСУ.
показати весь коментар
04.09.2025 12:06 Відповісти
+5
Невже відновляться трансляції с ЗЕ-опарку?!
Скачущі безугло-бібізяни знов на екрані?
Готові всім пожертвувати заради рейтингів ЗЕ-марахвону?
Навіть на роялі пограти без штанів?
показати весь коментар
04.09.2025 12:03 Відповісти
+5
О! Ну тепер жЮлька буде прикладати руку до серця та волати лЮбі мОї, зубожіння!
показати весь коментар
04.09.2025 12:22 Відповісти
Невже відновляться трансляції с ЗЕ-опарку?!
Скачущі безугло-бібізяни знов на екрані?
Готові всім пожертвувати заради рейтингів ЗЕ-марахвону?
Навіть на роялі пограти без штанів?
показати весь коментар
04.09.2025 12:03 Відповісти
Слава Богу, в то я переживаю що без комедії залишусь. Не побачу як депутати без належної освіти закони приймають.
Таке відчуття що з депутатським мандатом їм мозок додають
показати весь коментар
04.09.2025 12:05 Відповісти
Додають, хіба що на тарілці свинячого.
показати весь коментар
04.09.2025 12:10 Відповісти
А марофон нах - чого ніхто не подав пропозицію - Україна побачила б хто є ху
показати весь коментар
04.09.2025 12:06 Відповісти
А марафон припинити? Напевне найдовший. Треба припиняти і подавати на реєстрацію до Книги Гіннеса. Гроші за рекорд направити на потреби ЗСУ.
показати весь коментар
04.09.2025 12:06 Відповісти
зебізянам поступив наказ не виставляти червоні раки в монітор
показати весь коментар
04.09.2025 12:06 Відповісти
Незабули б, оті парламентарі у ВРУ і стефанчуками, разом з особою з Банкової, невідкладно внести НАГАЛЬНІ зміни до законодавства для СЬОГОДЕННЯ щодо посилення кари, отим зкацапленим, коригувальникам-убивцям тисяч Українців!! Скільки ж можна, так саботувати свою діяльність, як нардепа України?? Бо на Свириденко сподіватися, це марна справа!! Там же оті держсекретарі КМУ, свою «возню» за регламентом КМУ, роблять з 2022 року!!! Тому і такі криваві та безкарні наслідки для Українців, продовжуються!!
показати весь коментар
04.09.2025 12:08 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 12:15 Відповісти
Ну, краще пізно, ніж ніколи)
показати весь коментар
04.09.2025 12:16 Відповісти
О! Ну тепер жЮлька буде прикладати руку до серця та волати лЮбі мОї, зубожіння!
показати весь коментар
04.09.2025 12:22 Відповісти
Чотири роки дурили населення України не транслюючи засідання верховної зради, тим що окупант буде знати де і коли проводяться засідання ради і зможе розбомбити!!! А зараз, що вже не зможе розбомбити? Чи вибори на носі?
показати весь коментар
04.09.2025 12:22 Відповісти
Мабуть депутати стали непотрібні
показати весь коментар
04.09.2025 12:40 Відповісти
Це така вона, влада в Україні, парламенсько-президентська…
За гроші Українців, але, на шкоду Українцям з 2019 року, як це і робили безкарно інші, ще за Кучмарика-гітариста!!!
показати весь коментар
04.09.2025 12:28 Відповісти
Правильне визначення, дають Українці, так званій «владі», групі осіб з Урядового кварталу!!

https://www.youtube.com/@TetianaCh-ina @TetianaCh-ina https://www.youtube.com/watch?v=fxCzGJAZ-ck&lc=Ugy79Qidah67ZiqhR0F4AaABAg 25 хвилин тому (змінено)

Ми кожен день були в курсі рухів тіла і, як хвилі на ставку, думок Зеленського, шоу мена, який мав бізнес і ******** на росії і говорив що з Україною його НІЧОГО НЕ ПОВ'ЯЗУЄ, але якимось МАГІЧНИМ чином опинився в президентах і тепер має бізнес і заробляє тут. Але ми, особисто я, майже НІЧОГО не чули про патріота Парубія, його справи і його думки. Як прикро! І як це важливо розуміти. Нас обаранюють і поступово підміняють систему цінностей, з патріотизму і гідності, на гроші. забезпечення. Влада нас робить баранами і рабами грошей, такими самими, що нахилило їх, вибудовуючи ієрархію де ми будемо вклонятись тим, хто більше нагребе, будують олігархічні ПІРАМІДИ.(С)
Слава Україні !! Армія! Мова! Віра! Памятаймо!
показати весь коментар
04.09.2025 12:38 Відповісти
Да бы безпрецедентная дурь этого зборища, - этого серпентария, - была видна населенню, яке так і стає народом. ВР тому і заборонила трансляцію, тому що їм напевно вже гидко самим від себе. "Психологія натовпу" - можливо серед них є і розумні люди, зі здоровим глуздом, але коли зберуться разом "неначе люди подуріли".
показати весь коментар
04.09.2025 12:56 Відповісти
Навіщо поновили? Ще і цей свинарник дивитись, в придачу до гундосиків Відосика.
Не забагато для зедібілів? Може стати ступор. Від радості споглядання.
показати весь коментар
04.09.2025 13:00 Відповісти
Трансляції поврнули. Тепер черга за припиненням "марахвону"! Чесно кажучи, я вже скучив за каналом "1+1". Правда тепер він повинен бути вже без скомпроментованих Мосейчук, Таран, Падалки і т.д. За брехню треба відповісти...
показати весь коментар
04.09.2025 13:03 Відповісти
Сегодня не спалось. В 4 утра включил телевизор. Транслировали в записи заседание Рады. Обсуждался вопрос о новом срочном законе о местном самоуправлении, который должен это самоуправление добить. В зале было... ТАДА-ДАМ! - 16 депутатов.😎
показати весь коментар
04.09.2025 13:12 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 13:18 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 13:22 Відповісти
 
 