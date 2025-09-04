Парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради

Парламент ухвалив рішення про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 266 нардепів.

"Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились))) Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня… За - лише 146", - зазначив Железняк.

Читайте: Рада спростила оренду державних стадіонів і спортивних споруд