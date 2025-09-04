УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9779 відвідувачів онлайн
Новини Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
296 6

Трансляції засідань Ради відновлять наступного пленарного тижня, - Юрчишин

Коли відновлять трансляції засідань Ради?

Прямі трансляції засідань Верховної Ради відновлять наступного пленарного тижня. Наразі потрібно підготувати необхідні технічні рішення.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постанову про відновлення трансляцій ухвалено. У Прикінцевих положеннях зазначається, що постанова чинна з моменту підписання та вводиться в дію Головою Верховної Ради. Наразі Руслан Стефанчук перебуває у відрядженні і зможе підписати документ лише після повернення", - зазначив парламентар.

За словами Юрчишина, рішення щодо відновлення трансляцій телеканалом "Рада" буде впроваджуватись поступово, адже "необхідні певні технічні рішення".

Транслювати засідання почне з наступного пленарного тижня телеканал "Рада".

Нагадаємо, 4 вересня 2025 року парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради.

Читайте: Засідання парламенту не транслюють наживо з міркувань безпеки, - Стефанчук

Автор: 

ВР (15209) трансляція (65) Юрчишин Ярослав (160)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідіотизм під час війни.
показати весь коментар
04.09.2025 14:07 Відповісти
Швидко зелені падлюки вміють лише красти та забороняти...
показати весь коментар
04.09.2025 14:08 Відповісти
депутати просто ще гуляють .. країна ж у війні
показати весь коментар
04.09.2025 14:08 Відповісти
Мабуть треба штат збільшити, бажано набрати своїх родичів які груши вдома пінають, й з окладами не скупіться, тому що трансляції напевно будуть у якості 8К.
показати весь коментар
04.09.2025 14:09 Відповісти
Поверніть людям нормальне телебачення. Переважна більшисть населення перестала дивитись "марахвон" ше в травні 2022.
показати весь коментар
04.09.2025 14:14 Відповісти
Война войной, а пиар -- святое.
показати весь коментар
04.09.2025 14:22 Відповісти
 
 