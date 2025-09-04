Трансляції засідань Ради відновлять наступного пленарного тижня, - Юрчишин

Прямі трансляції засідань Верховної Ради відновлять наступного пленарного тижня. Наразі потрібно підготувати необхідні технічні рішення.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постанову про відновлення трансляцій ухвалено. У Прикінцевих положеннях зазначається, що постанова чинна з моменту підписання та вводиться в дію Головою Верховної Ради. Наразі Руслан Стефанчук перебуває у відрядженні і зможе підписати документ лише після повернення", - зазначив парламентар.

За словами Юрчишина, рішення щодо відновлення трансляцій телеканалом "Рада" буде впроваджуватись поступово, адже "необхідні певні технічні рішення".

Транслювати засідання почне з наступного пленарного тижня телеканал "Рада".

Нагадаємо, 4 вересня 2025 року парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради.

