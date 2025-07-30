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Новини Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
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Засідання парламенту не транслюють наживо з міркувань безпеки, - Стефанчук

рада

Засідання Верховної Ради не транслюють в режимі реального часу з міркувань безпеки.

Про це сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтервʼю телеканалу "Рада", передає "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Стефанчук нагадав, що парламентарі ухвалили рішення припинити прямі етери після початку повномасштабної війни у 2022 році.

"Я просто хочу всіх повернути у 2022 рік, коли в державі відбувалося те, що відбувалося. Український парламент зібрався і проголосував усі необхідні рішення. В той день ми ухвалили, зокрема, інформаційні й безпекові питання парламенту. Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто", - сказав голова ВР.

Тоді постановили, що трансляцію засідання публікуватимуть у мережі через одну годину після того, як воно завершиться.

"Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих хто, порушує це (правило, - ред.). Але ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечували і забезпечуємо відкритість, але в балансі з безпекою",- сказав Стефанчук.

Читайте також: Раду закликають відновити онлайн-трансляції засідань: суспільство має бачити, як голосують нардепи

Він зауважив, що представники медіа мають доступ до Верховної Ради, а окремі народні депутати уникають спілкування з журналістами попри заяви про потребу у відкритості.

"Я, наприклад, коли маю можливість, завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами. А дехто розказує про потребу відкритості, але самі не з’являються, не відвідують. Ну ми ж це теж знаємо, давайте будемо чесними", - заявив спікер парламенту.

Стефанчук додав наостанок, що "як тільки відпадуть безпекові ситуації, український парламент і далі буде залишатися відкритим майданчиком і народним домом для кожного українця".

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради із питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин зареєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань на телеканалі "Рада".

Читайте також: Юрчишин реєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради: "Досить прикриватися війною"

Автор: 

ВР (15147) трансляція (62) Стефанчук Руслан (778)


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Топ коментарі
+28
Якої ***** безпеки???!!! Кому ви, паразити срані, треба.
СН та Зеленський наносять Україні втрат та збитків більше ніж кацапи. ***** їм гроші повинен платити за таку сумлінну роботу.
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30.07.2025 18:06 Відповісти
+18
по раді не прилетіло жодної ракети, здогадуєтесь чому?
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30.07.2025 18:02 Відповісти
+18
бояться щоб ми не бачили як там беззаконня твориться для зеленського
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30.07.2025 18:02 Відповісти
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боїтесь? правильно і робите......
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30.07.2025 18:01 Відповісти
А що ви хотіли , тільки уявіть як стефанчук із своїм барилом біжить до укриття як тривогну оголосять , він же як морж , все навколо себе розчавить ((
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30.07.2025 18:10 Відповісти
Бояться показувати свою бездіяльність.
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30.07.2025 18:26 Відповісти
злочинну бездіяльність

після злочинної діяльності

.
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30.07.2025 19:22 Відповісти
трансляція зради являє собою смертельну небезпеку для депутатів зі сторони молоді та решти свідомих українців
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30.07.2025 19:19 Відповісти
по раді не прилетіло жодної ракети, здогадуєтесь чому?
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30.07.2025 18:02 Відповісти
тому що єрмак там шариться
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30.07.2025 18:06 Відповісти
узкіє сваїх нє трогают ((
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30.07.2025 18:11 Відповісти
Прилітало.
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30.07.2025 18:32 Відповісти
Тому що договорняк, це з 2020 року, за Оман я думаю слив колись буде.
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30.07.2025 18:53 Відповісти
Прям як відео з бодікамер. Шоб ворог не пронюхав.
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30.07.2025 18:02 Відповісти
бояться щоб ми не бачили як там беззаконня твориться для зеленського
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30.07.2025 18:02 Відповісти
Так ми і без того знаємо. А для майбутнього суду і Желєзняк нафільмує.
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30.07.2025 18:40 Відповісти
З міркувань безпеки депутатів від "слуг", ОПЗЖ, та "Юльківшини". Бо народ почне в сміттєві баки пакувати. Як в 2014. пакувати.
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30.07.2025 18:03 Відповісти
точно так їх попередив Генгерал СБУ Омельченко - й Малюка доречі теж!!! Він його як свого вихованця студента академії добре відшмагав ...
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30.07.2025 18:05 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/kolomojskij-ta-boholjubov-neprijemno-vrazili-londonskij-sud-materiali-spravi.html https://zn.ua/ukr/anticorruption/kolomojskij-ta-boholjubov-neprijemno-vrazili-londonskij-sud-materiali-КОЛОМОЙСЬКИЙ ТА БОГОЛЮБОВ НЕПРИЄМНО ВРАЗИЛИ ЛОНДОНСЬКИЙ СУД - МАТЕРІАЛИ СПРАВИ

А зи чиїми ґратами ховається папа Бєня-Карло вистругач зільоного Буратіно- ПРавильно за гратми Малюка

А хто провів рейди без постанови суду у НАБушника, котрий записав УСЕ що тринділи пʼяні зільоні разом з просроченим про Україну в образах "порноактриси "- так так саме на цих плівках ( це зі слів ГЕНЕРАЛА СБУ ОМЕЛЬЧЕНКА) - ТАК, люди МАЛЮКА ПРовели ці рейди .
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30.07.2025 18:45 Відповісти
Якої ***** безпеки???!!! Кому ви, паразити срані, треба.
СН та Зеленський наносять Україні втрат та збитків більше ніж кацапи. ***** їм гроші повинен платити за таку сумлінну роботу.
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30.07.2025 18:06 Відповісти
Так він і платить! І не тільки він, а ще й ***** сотоваріщі!
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30.07.2025 18:12 Відповісти
Що швидко робиться, то сліпе родиться!
А стефанчуки з ВРУ, за зачиненими дверима, нашвидку нагадили Національній безпеці України, а тепер задами своїми **********, перед усим Світом!! А смердить, московським лайном!?!?
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30.07.2025 18:06 Відповісти
ЗЕздун! То запишіть на касету. Навіть поганцям можете заблюрити очі фіговими листочками... з міркування безпеки
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30.07.2025 18:08 Відповісти
Так ваша кварталівсько ригоанальна шобла і є найбільша загроза безпеці!! Та чим ваше кодло цинніше ЗСУ??
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30.07.2025 18:09 Відповісти
А яку саме небезпеку складає пряма трансляція та для кого, свин?
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30.07.2025 18:09 Відповісти
Боїться,хряк,що журналісти побачать і нададуть розголосу його переписці з тещею про вартість оренди Коливаном її квартири за державний кошт.
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30.07.2025 18:28 Відповісти
ГоловСвин переживає за СВОЮ безпеку і безпеку того безпрєдєла, що ЗЕбуїни(під його "чутким" керівництвом) творять під час отих малочислених засідань. Якби люди побачили, хоч раз оте голосування, то протести просто не зупинялися б...взагалі. А так у цього відкормленого борова - все в ажурє, ніхто нічого не знає, а на все інше він тут же: "це російське ІПСО, а ви провоктори крємля!".
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30.07.2025 18:10 Відповісти
Наволоч брехлива
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30.07.2025 18:12 Відповісти
"Я, наприклад, коли маю можливість, завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами." Джерело: https://censor.net/ua/n3566125

Ну, по-перше, там де ти "спілкуєшся" журналістів немає - тільки журношльондри. А по-друге, ці журношльондри вже 4 рік поспіль не запрошують до себе представників опозиції (того ж Гончаренка чи Желєзняка). За це ви й платите "єдиному марафєту" по (майже) 2 лярди на рік.

Ну а про "з міркувань безпеки", то в мене лише одне питання: безпеки для кого? Для отих "5-6 менеджерів" чи особисто для тебе? Адже про дату та час засідань Ради на московії знають (мабуть) раніше, ніж наші депутати отримують розклад засідань.

Зборисько цинічних брехунів під вивіскою "новиє ліца"
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30.07.2025 18:13 Відповісти
Тут правильне питання : безпеки від кого, а не для кого. І точно не від кацапів. Убезпечитися хочуть від власних виборців, щоб ті не прозріли раптом.
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30.07.2025 18:44 Відповісти
Мудак!
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30.07.2025 18:13 Відповісти
З міркувань безпеки всю вашу ригозелену шоблу на чолі з лІдарам треба вішати навколо Ради,і не знімати.
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30.07.2025 18:16 Відповісти
А що ворог не знає де парламент????
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30.07.2025 18:16 Відповісти
враг знает и где парламент и где конча заспа- но там свыней не загоняют, свыни хрюкают и живут в свое удовольствие
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30.07.2025 18:22 Відповісти
Дурілка картонна - ВР під захистом вищих сил як і Конча - Заспа
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30.07.2025 18:18 Відповісти
"трансляцію засідання публікуватимуть у мережі через одну годину після того, як воно завершиться" - а телеканали для чого?! канал Рада для чого?!
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30.07.2025 18:18 Відповісти
охота на кабана начнется?
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30.07.2025 18:21 Відповісти
Причина в другом- Безугла может выдать в прямом эфире страшную военную тайну.
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30.07.2025 18:23 Відповісти
"Засідання парламенту не транслюють наживо з міркувань безпеки, - Стефанчук".
Страх,що президент голобородько з двома узі зайде до зали,міцно осів в голові голови.
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30.07.2025 18:34 Відповісти
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30.07.2025 18:37 Відповісти
Ага! Щассс! 😁 Це якби він по власн х руках стріляв - лівою по правій, а правою - полівіф! 😁 Цей парламент набитий слугами. Його слугами! 😊
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30.07.2025 18:46 Відповісти
Зебуїни ще не можуть усвідомити, що в день ліквідації антикорупційної інфраструктури держава набула іншої якості, в якій місця злодійській зеленій наволочі вже не має. Всі ці персонажі нагадують хворих раком в термінальній стадії - ще ходять, ще говорять, а по-суті вже живі мерці, яким залишилось політичного життя кілька місяців.
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30.07.2025 18:52 Відповісти
не довіряють ППО
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30.07.2025 18:59 Відповісти
Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто", - сказав голова ВР. Вороги України які не голосували звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО І ОСТАННЄ АНТИУКРАЇНСЬКЕ ГОЛОСУВАННЯ ПРОТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ І САП.
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30.07.2025 19:17 Відповісти
Безпеки кого ?
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30.07.2025 19:20 Відповісти
Коломойські гниди не хочуть показувати ганьбу, за яку їм справедливо можна влаштувати епізод зі «Слуга урода».
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30.07.2025 19:35 Відповісти
Покидьки ! Вони ,і далі будуть шкодити !
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30.07.2025 19:36 Відповісти
 
 