Засідання парламенту не транслюють наживо з міркувань безпеки, - Стефанчук
Засідання Верховної Ради не транслюють в режимі реального часу з міркувань безпеки.
Про це сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтервʼю телеканалу "Рада", передає "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.
Стефанчук нагадав, що парламентарі ухвалили рішення припинити прямі етери після початку повномасштабної війни у 2022 році.
"Я просто хочу всіх повернути у 2022 рік, коли в державі відбувалося те, що відбувалося. Український парламент зібрався і проголосував усі необхідні рішення. В той день ми ухвалили, зокрема, інформаційні й безпекові питання парламенту. Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто", - сказав голова ВР.
Тоді постановили, що трансляцію засідання публікуватимуть у мережі через одну годину після того, як воно завершиться.
"Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих хто, порушує це (правило, - ред.). Але ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечували і забезпечуємо відкритість, але в балансі з безпекою",- сказав Стефанчук.
Він зауважив, що представники медіа мають доступ до Верховної Ради, а окремі народні депутати уникають спілкування з журналістами попри заяви про потребу у відкритості.
"Я, наприклад, коли маю можливість, завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами. А дехто розказує про потребу відкритості, але самі не з’являються, не відвідують. Ну ми ж це теж знаємо, давайте будемо чесними", - заявив спікер парламенту.
Стефанчук додав наостанок, що "як тільки відпадуть безпекові ситуації, український парламент і далі буде залишатися відкритим майданчиком і народним домом для кожного українця".
Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради із питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин зареєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань на телеканалі "Рада".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
після злочинної діяльності
.
А зи чиїми ґратами ховається папа Бєня-Карло вистругач зільоного Буратіно- ПРавильно за гратми Малюка
А хто провів рейди без постанови суду у НАБушника, котрий записав УСЕ що тринділи пʼяні зільоні разом з просроченим про Україну в образах "порноактриси "- так так саме на цих плівках ( це зі слів ГЕНЕРАЛА СБУ ОМЕЛЬЧЕНКА) - ТАК, люди МАЛЮКА ПРовели ці рейди .
СН та Зеленський наносять Україні втрат та збитків більше ніж кацапи. ***** їм гроші повинен платити за таку сумлінну роботу.
А стефанчуки з ВРУ, за зачиненими дверима, нашвидку нагадили Національній безпеці України, а тепер задами своїми **********, перед усим Світом!! А смердить, московським лайном!?!?
Ну, по-перше, там де ти "спілкуєшся" журналістів немає - тільки журношльондри. А по-друге, ці журношльондри вже 4 рік поспіль не запрошують до себе представників опозиції (того ж Гончаренка чи Желєзняка). За це ви й платите "єдиному марафєту" по (майже) 2 лярди на рік.
Ну а про "з міркувань безпеки", то в мене лише одне питання: безпеки для кого? Для отих "5-6 менеджерів" чи особисто для тебе? Адже про дату та час засідань Ради на московії знають (мабуть) раніше, ніж наші депутати отримують розклад засідань.
Зборисько цинічних брехунів під вивіскою "новиє ліца"
Страх,що президент голобородько з двома узі зайде до зали,міцно осів в голові голови.