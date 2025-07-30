"Засідання парламенту не транслюють наживо з міркувань безпеки, - Стефанчук".

Засідання Верховної Ради не транслюють в режимі реального часу з міркувань безпеки.

Про це сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтервʼю телеканалу "Рада", передає "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Стефанчук нагадав, що парламентарі ухвалили рішення припинити прямі етери після початку повномасштабної війни у 2022 році.

"Я просто хочу всіх повернути у 2022 рік, коли в державі відбувалося те, що відбувалося. Український парламент зібрався і проголосував усі необхідні рішення. В той день ми ухвалили, зокрема, інформаційні й безпекові питання парламенту. Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто", - сказав голова ВР.

Тоді постановили, що трансляцію засідання публікуватимуть у мережі через одну годину після того, як воно завершиться.

"Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих хто, порушує це (правило, - ред.). Але ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечували і забезпечуємо відкритість, але в балансі з безпекою",- сказав Стефанчук.

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Він зауважив, що представники медіа мають доступ до Верховної Ради, а окремі народні депутати уникають спілкування з журналістами попри заяви про потребу у відкритості.

"Я, наприклад, коли маю можливість, завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами. А дехто розказує про потребу відкритості, але самі не з’являються, не відвідують. Ну ми ж це теж знаємо, давайте будемо чесними", - заявив спікер парламенту.

Стефанчук додав наостанок, що "як тільки відпадуть безпекові ситуації, український парламент і далі буде залишатися відкритим майданчиком і народним домом для кожного українця".

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради із питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин зареєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань на телеканалі "Рада".

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