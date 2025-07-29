УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9119 відвідувачів онлайн
Новини Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
833 12

Юрчишин реєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради: "Досить прикриватися війною"

Юрчишин реєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради

Голова комітету Верховної Ради із питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин зареєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань на телеканалі "Рада".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Юрчишин нагадав, що минулий тиждень проявив "багато трешу" у внутрішній політиці, один із яких – недостатня прозорість.

"263 народних депутати висміялися в обличчя прихильникам євроінтеграції та Революції Гідності, а люди це побачили лише згодом і в записі. Звісно, альтернативи протесту вже не було.

Треба це виправляти. Люди мусять бачити, що відбувається в Раді просто зараз. Можна довго говорити про режим воєнного стану і так далі, але будемо чесними. Ми це вже проходили. Досить прикриватися війною, аби нишком закручувати гайки та приймати різного роду сором. А суспільство про це дізнаватиметься тільки з трансляцій депутатів в соцмережах, а не з каналу, спеціально для цього створеного", - наголосив він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра комітет ВР розгляне президентський та альтернативні законопроєкти щодо повноважень НАБУ і САП. Йдеться про перше читання, - Юрчишин

Юрчишин, спираючись на відкриту заяву провідних ГО та медіа України (станом на зараз понад 60 підписантів), реєструє постанову про повернення прямих трансляцій засідань.

"Як було: на ютуб-каналі "Рада" публікували засідання орієнтовно за годину після закінчення.

Як має бути: засідання транслюється в реальному часі на телеканалі та ютуб-каналі "Рада".

Винятком для відкладених трансляцій або зупинення запису можуть бути повітряні тривоги в Києві або попередження про небезпеку від наших спецслужб", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раду закликають відновити онлайн-трансляції засідань: суспільство має бачити, як голосують нардепи

Юрчишин

Автор: 

ВР (15144) постанова (99) трансляція (61) Юрчишин Ярослав (157)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
ПРОКИНУВСЯ!
Що, Зе вже не авторитет?
Чи гроші закінчилися?
Чи виборами запахло?
показати весь коментар
29.07.2025 16:16 Відповісти
+4
А тельємарафьон?
показати весь коментар
29.07.2025 16:18 Відповісти
+4
Ну не безкінечно ж ці марофоністи бігти будуть...від себе не втечеш.
показати весь коментар
29.07.2025 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
29.07.2025 16:13 Відповісти
До дупи зеленої.
показати весь коментар
29.07.2025 16:14 Відповісти
Значить треба відновляти...
показати весь коментар
29.07.2025 16:21 Відповісти
ПРОКИНУВСЯ!
Що, Зе вже не авторитет?
Чи гроші закінчилися?
Чи виборами запахло?
показати весь коментар
29.07.2025 16:16 Відповісти
Якщо так, то як зараз спати потужнім депутатам, по ночам трудяться, рахують, домовляються, з хабарем решать намагаються з ранку приходять у раду на відпочинок, а тут камери, можуть ще не те записати
показати весь коментар
29.07.2025 16:18 Відповісти
А тельємарафьон?
показати весь коментар
29.07.2025 16:18 Відповісти
Ну не безкінечно ж ці марофоністи бігти будуть...від себе не втечеш.
показати весь коментар
29.07.2025 16:22 Відповісти
І шмарофон слід розігнати під три чорти. Четвертий рік ллють лайно людям в голови.
показати весь коментар
29.07.2025 18:19 Відповісти
це підстава
люди он-лайн будуть бачити та обурюватися, шо під час війни народні обранці ні не роблять, від слова зовсім
а їм ще на курорти, у закордонні виборчі округи, острови, до маєтків у Європі
показати весь коментар
29.07.2025 16:22 Відповісти
Про "Прямий" не згадували?
показати весь коментар
29.07.2025 16:30 Відповісти
А голова комітету свободи слова не помітив що 5 та прямий від ефіру відключені?
показати весь коментар
29.07.2025 16:40 Відповісти
Не перекладайте все на бюджет - користуйтеся картонками.
показати весь коментар
29.07.2025 17:50 Відповісти
 
 