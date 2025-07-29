Юрчишин реєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради: "Досить прикриватися війною"

Голова комітету Верховної Ради із питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин зареєструє постанову про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань на телеканалі "Рада".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Юрчишин нагадав, що минулий тиждень проявив "багато трешу" у внутрішній політиці, один із яких – недостатня прозорість.

"263 народних депутати висміялися в обличчя прихильникам євроінтеграції та Революції Гідності, а люди це побачили лише згодом і в записі. Звісно, альтернативи протесту вже не було.

Треба це виправляти. Люди мусять бачити, що відбувається в Раді просто зараз. Можна довго говорити про режим воєнного стану і так далі, але будемо чесними. Ми це вже проходили. Досить прикриватися війною, аби нишком закручувати гайки та приймати різного роду сором. А суспільство про це дізнаватиметься тільки з трансляцій депутатів в соцмережах, а не з каналу, спеціально для цього створеного", - наголосив він.

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Юрчишин, спираючись на відкриту заяву провідних ГО та медіа України (станом на зараз понад 60 підписантів), реєструє постанову про повернення прямих трансляцій засідань.

"Як було: на ютуб-каналі "Рада" публікували засідання орієнтовно за годину після закінчення.

Як має бути: засідання транслюється в реальному часі на телеканалі та ютуб-каналі "Рада".

Винятком для відкладених трансляцій або зупинення запису можуть бути повітряні тривоги в Києві або попередження про небезпеку від наших спецслужб", - додав він.

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