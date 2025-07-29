Юрчишин регистрирует постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Рады: "Хватит прикрываться войной"

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин зарегистрирует постановление о возобновлении онлайн-трансляций пленарных заседаний на телеканале "Рада".

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Юрчишин напомнил, что прошедшая неделя проявила "много трэша" во внутренней политике, один из которых - недостаточная прозрачность.

"263 народных депутата высмеялись в лицо сторонникам евроинтеграции и Революции Достоинства, а люди это увидели только потом и в записи. Конечно, альтернативы протесту уже не было.

Надо это исправлять. Люди должны видеть, что происходит в Раде прямо сейчас. Можно долго говорить о режиме военного положения и так далее, но будем честными. Мы это уже проходили. Хватит прикрываться войной, чтобы втихаря закручивать гайки и принимать разного рода позор. А общество об этом будет узнавать только из трансляций депутатов в соцсетях, а не с канала, специально для этого созданного", - подчеркнул он.

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Юрчишин, опираясь на открытое заявление ведущих ОО и медиа Украины (по состоянию на сейчас более 60 подписантов), регистрирует постановление о возвращении прямых трансляций заседаний.

"Как было: на ютуб-канале "Рада" публиковали заседания ориентировочно через час после окончания.

Как должно быть: заседание транслируется в реальном времени на телеканале и ютуб-канале "Рада".

Исключением для отложенных трансляций или остановки записи могут быть воздушные тревоги в Киеве или предупреждения об опасности от наших спецслужб", - добавил он.

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