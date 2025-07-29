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Новости Возобновление трансляций заседаний Верховной Рады
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Юрчишин регистрирует постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Рады: "Хватит прикрываться войной"

Юрчишин регистрирует постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Рады

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин зарегистрирует постановление о возобновлении онлайн-трансляций пленарных заседаний на телеканале "Рада".

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Юрчишин напомнил, что прошедшая неделя проявила "много трэша" во внутренней политике, один из которых - недостаточная прозрачность.

"263 народных депутата высмеялись в лицо сторонникам евроинтеграции и Революции Достоинства, а люди это увидели только потом и в записи. Конечно, альтернативы протесту уже не было.

Надо это исправлять. Люди должны видеть, что происходит в Раде прямо сейчас. Можно долго говорить о режиме военного положения и так далее, но будем честными. Мы это уже проходили. Хватит прикрываться войной, чтобы втихаря закручивать гайки и принимать разного рода позор. А общество об этом будет узнавать только из трансляций депутатов в соцсетях, а не с канала, специально для этого созданного", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра комитет ВР рассмотрит президентский и альтернативные законопроекты о полномочиях НАБУ и САП. Речь идет о первом чтении, - Юрчишин

Юрчишин, опираясь на открытое заявление ведущих ОО и медиа Украины (по состоянию на сейчас более 60 подписантов), регистрирует постановление о возвращении прямых трансляций заседаний.

"Как было: на ютуб-канале "Рада" публиковали заседания ориентировочно через час после окончания.

Как должно быть: заседание транслируется в реальном времени на телеканале и ютуб-канале "Рада".

Исключением для отложенных трансляций или остановки записи могут быть воздушные тревоги в Киеве или предупреждения об опасности от наших спецслужб", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раду призывают возобновить онлайн-трансляции заседаний: общество должно видеть, как голосуют нардепы

Юрчишин

Автор: 

ВР (29361) постановление (125) трансляция (86) Юрчишин Ярослав (164)


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Топ комментарии
+5
ПРОКИНУВСЯ!
Що, Зе вже не авторитет?
Чи гроші закінчилися?
Чи виборами запахло?
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29.07.2025 16:16 Ответить
+2
А тельємарафьон?
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29.07.2025 16:18 Ответить
+2
Значить треба відновляти...
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29.07.2025 16:21 Ответить
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29.07.2025 16:13 Ответить
До дупи зеленої.
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29.07.2025 16:14 Ответить
Значить треба відновляти...
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29.07.2025 16:21 Ответить
ПРОКИНУВСЯ!
Що, Зе вже не авторитет?
Чи гроші закінчилися?
Чи виборами запахло?
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29.07.2025 16:16 Ответить
Якщо так, то як зараз спати потужнім депутатам, по ночам трудяться, рахують, домовляються, з хабарем решать намагаються з ранку приходять у раду на відпочинок, а тут камери, можуть ще не те записати
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29.07.2025 16:18 Ответить
А тельємарафьон?
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29.07.2025 16:18 Ответить
Ну не безкінечно ж ці марофоністи бігти будуть...від себе не втечеш.
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29.07.2025 16:22 Ответить
це підстава
люди он-лайн будуть бачити та обурюватися, шо під час війни народні обранці ні не роблять, від слова зовсім
а їм ще на курорти, у закордонні виборчі округи, острови, до маєтків у Європі
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29.07.2025 16:22 Ответить
Про "Прямий" не згадували?
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29.07.2025 16:30 Ответить
А голова комітету свободи слова не помітив що 5 та прямий від ефіру відключені?
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29.07.2025 16:40 Ответить
 
 