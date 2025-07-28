Раду призывают возобновить онлайн-трансляции заседаний: общество должно видеть, как голосуют нардепы

Представители общественных организаций и медиа призвали Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте движения "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Также парламент призывают заблаговременно публиковать повестку дня этих заседаний.

"В частности уже со следующего заседания, на котором будет рассматриваться важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. Эти решения имеют фундаментальное значение для антикоррупционной реформы, международного доверия к Украине и европейской интеграции. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично.

Мы живем в условиях большого недоверия и общественного напряжения. Прозрачность принятия решений - это не формальность, а основа доверия парламента. Закрытость только усиливает подозрения относительно закулисных договоренностей и дискредитирует институты.

Мы требуем: Немедленно восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады - начиная со следующего", - отметили в обращении.