РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости Возобновление трансляций заседаний Верховной Рады
846 27

Раду призывают возобновить онлайн-трансляции заседаний: общество должно видеть, как голосуют нардепы

Раду призвали возобновить трансляции заседаний

Представители общественных организаций и медиа призвали Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте движения "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Также парламент призывают заблаговременно публиковать повестку дня этих заседаний.

"В частности уже со следующего заседания, на котором будет рассматриваться важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. Эти решения имеют фундаментальное значение для антикоррупционной реформы, международного доверия к Украине и европейской интеграции. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично.

Мы живем в условиях большого недоверия и общественного напряжения. Прозрачность принятия решений - это не формальность, а основа доверия парламента. Закрытость только усиливает подозрения относительно закулисных договоренностей и дискредитирует институты.

Мы требуем: Немедленно восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады - начиная со следующего", - отметили в обращении.

Автор: 

ВР (29360) ЧЕСНО (102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Деньги уже давно выделены. Но они идут сейчас в карман всяким Миндичам, а не на свою работу.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:23 Ответить
+3
Мене цікавить скоріше за скільки, і від кого
показать весь комментарий
28.07.2025 13:13 Ответить
+3
Блін,ну залені тупі до неможливості-по методичках треба опплювати справедливу вимогу демонструвати на весь світ продажність наших нардепів, бо ім "абідно" чи не можна дискредувати мерзотну поведінку цих засранців,ой обранців? ? Хай весь наш мутрий нарід зробить над собою зусілля- та подивится на свій "гарний" вибір - на зелених подонків, які гроблять країну кожен день.
Не треба все зводити до типу гроші тратять- іх набагато більше ******* ваши зелени мразі,і вас це ну ніяк не турбує.
А всі повинні побачити як поводять себе в державному органі Раді ці крадії, злочинці ,зрадники і просто зелено-опзжшні мразі по відношенню до людей і до країни,воюючей країни. Сцикотно,так?
Не треба тут будувати вашу улюблену підорашку. Не подобається- чемодан-вокзал....
показать весь комментарий
28.07.2025 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мене цікавить скоріше за скільки, і від кого
показать весь комментарий
28.07.2025 13:13 Ответить
анал-табу
показать весь комментарий
28.07.2025 14:04 Ответить
РигоГнида з єрмачмом ще мають відповісти за все що накоїли!!
показать весь комментарий
28.07.2025 14:27 Ответить
Дурня , можна подумать це зупинить тупі голосування за наказом ЗЕрьмака ))))
показать весь комментарий
28.07.2025 13:19 Ответить
А для чого тоді відключали?
показать весь комментарий
28.07.2025 14:32 Ответить
А хто буде платити за ваш безкоштовний піар? Люди і так знають хто за що голосує. Краще на ці гроші дронів хлопцям купіть. А то знову такі як жЮлька будуть бити себе в груди та волати ''лЮбі мОї''' за рахунок платників податків.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:19 Ответить
Деньги уже давно выделены. Но они идут сейчас в карман всяким Миндичам, а не на свою работу.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:23 Ответить
А раніше вони не міндичам йшли?
показать весь комментарий
28.07.2025 13:48 Ответить
а єдиний шмарафон тебе не хвилює?
показать весь комментарий
28.07.2025 13:25 Ответить
Взагалі онлайн канали вже років 15 не включаю. А тебе я бачу дуже він хвилює? Якби ти трохи мав уявлення в технічних питаннях, та як все це працює, тоді можна було б про щось поговорити. А так немає сенсу. Гуляй мимо...
показать весь комментарий
28.07.2025 13:45 Ответить
Просто дивно що шмарафон на якому представлена тільки думка воруватої влади тебе не тригирить а трансляція засідань зради де приймають рішення що суперечать інтересам країни і де опозиція має можливість висловити свою позицію - тригерить
показать весь комментарий
28.07.2025 14:03 Ответить
А який сенс витрачати час та кошти на передивляння цих пик ? Просто пофамільний звіт з назвою партії під прийнятим/неприйнятим законом хто за, хто проти, хто утримався чи не голосував.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:19 Ответить
Блін,ну залені тупі до неможливості-по методичках треба опплювати справедливу вимогу демонструвати на весь світ продажність наших нардепів, бо ім "абідно" чи не можна дискредувати мерзотну поведінку цих засранців,ой обранців? ? Хай весь наш мутрий нарід зробить над собою зусілля- та подивится на свій "гарний" вибір - на зелених подонків, які гроблять країну кожен день.
Не треба все зводити до типу гроші тратять- іх набагато більше ******* ваши зелени мразі,і вас це ну ніяк не турбує.
А всі повинні побачити як поводять себе в державному органі Раді ці крадії, злочинці ,зрадники і просто зелено-опзжшні мразі по відношенню до людей і до країни,воюючей країни. Сцикотно,так?
Не треба тут будувати вашу улюблену підорашку. Не подобається- чемодан-вокзал....
показать весь комментарий
28.07.2025 13:59 Ответить
Убоге, де зелені "мої" ? Мені навпаки бридко на них дивитися. А щодо вокзалу та улюбленої підорашки, то ти по собі не суди
показать весь комментарий
28.07.2025 14:10 Ответить
Их на фронт нужно погнать,а не пиар акции просроченцам устраивать
показать весь комментарий
28.07.2025 13:23 Ответить
А ще давно пора стусанами під зад розігнати клоаку під назвою "єдиний марафон".
показать весь комментарий
28.07.2025 13:26 Ответить
Потрібно підіймати питання відставки ЗЕ,як недієздатної особи!!Створення уряду порятунку,щоб не втратити країну.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:28 Ответить
На марафоне объявили сбор средств с целью стимуляции голосовать сомневающихся.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:33 Ответить
є відносно дешевий спосіб стимуляції але потрібна людина з базовими навичками та 2 узі
показать весь комментарий
28.07.2025 14:07 Ответить
Прочитав не " нардепи", а "нероби"
показать весь комментарий
28.07.2025 13:36 Ответить
Буває, що хтось пропаде не на ту літеру, коли друкує. Звідси взялись слова "депуцяця", "депутачка", а головуючий став голодуючим. 😃
показать весь комментарий
28.07.2025 14:26 Ответить
Хоч побачимо народних обранців! АЛЕ поновити трансляції тільки взимку!! Щоби не бачити пустої зали...... та ДАТИ ДЕПУТАТАМ ВІДПОЧИТИ У ЛІТКУ!!
показать весь комментарий
28.07.2025 13:37 Ответить
та там в раді, вже тільки від цієї ідеї, повні памперси ...цю раду розігнати треба ,на чолі з головнтм чортом 🤡 !...
показать весь комментарий
28.07.2025 13:40 Ответить
Навіщо? Дивитись на оті свинячі пики? Достатньо подивитись на Лідора, хто хоче проблюватись.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:41 Ответить
Судячи з коментарів, то Верховна Рада взагалі не потрібна. Відповідно й вибори.
показать весь комментарий
28.07.2025 14:36 Ответить
 
 