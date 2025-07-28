Раду закликають відновити онлайн-трансляції засідань: суспільство має бачити, як голосують нардепи

Представники громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті руху "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.

Також парламент закликають завчасно публікувати порядок денний цих засідань.

"Зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.Ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та європейської інтеграції. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.

Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень — це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції.

Ми вимагаємо: Негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради — починаючи з наступного", - зазначили у зверненні.