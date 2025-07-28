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Новини Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
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Раду закликають відновити онлайн-трансляції засідань: суспільство має бачити, як голосують нардепи

Раду закликали відновити трансляції засідань

Представники громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті руху "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.

Також парламент закликають завчасно публікувати порядок денний цих засідань.

"Зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.Ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та європейської інтеграції. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.

Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень — це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції.

Ми вимагаємо: Негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради — починаючи з наступного", - зазначили у зверненні.

Автор: 

ВР (15143) ЧЕСНО (112)


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Топ коментарі
+6
Деньги уже давно выделены. Но они идут сейчас в карман всяким Миндичам, а не на свою работу.
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28.07.2025 13:23 Відповісти
+4
Блін,ну залені тупі до неможливості-по методичках треба опплювати справедливу вимогу демонструвати на весь світ продажність наших нардепів, бо ім "абідно" чи не можна дискредувати мерзотну поведінку цих засранців,ой обранців? ? Хай весь наш мутрий нарід зробить над собою зусілля- та подивится на свій "гарний" вибір - на зелених подонків, які гроблять країну кожен день.
Не треба все зводити до типу гроші тратять- іх набагато більше ******* ваши зелени мразі,і вас це ну ніяк не турбує.
А всі повинні побачити як поводять себе в державному органі Раді ці крадії, злочинці ,зрадники і просто зелено-опзжшні мразі по відношенню до людей і до країни,воюючей країни. Сцикотно,так?
Не треба тут будувати вашу улюблену підорашку. Не подобається- чемодан-вокзал....
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28.07.2025 13:59 Відповісти
+3
Мене цікавить скоріше за скільки, і від кого
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28.07.2025 13:13 Відповісти
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Мене цікавить скоріше за скільки, і від кого
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28.07.2025 13:13 Відповісти
анал-табу
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28.07.2025 14:04 Відповісти
РигоГнида з єрмачмом ще мають відповісти за все що накоїли!!
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28.07.2025 14:27 Відповісти
Дурня , можна подумать це зупинить тупі голосування за наказом ЗЕрьмака ))))
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28.07.2025 13:19 Відповісти
А для чого тоді відключали?
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28.07.2025 14:32 Відповісти
А хто буде платити за ваш безкоштовний піар? Люди і так знають хто за що голосує. Краще на ці гроші дронів хлопцям купіть. А то знову такі як жЮлька будуть бити себе в груди та волати ''лЮбі мОї''' за рахунок платників податків.
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28.07.2025 13:19 Відповісти
Деньги уже давно выделены. Но они идут сейчас в карман всяким Миндичам, а не на свою работу.
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28.07.2025 13:23 Відповісти
А раніше вони не міндичам йшли?
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28.07.2025 13:48 Відповісти
а єдиний шмарафон тебе не хвилює?
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28.07.2025 13:25 Відповісти
Взагалі онлайн канали вже років 15 не включаю. А тебе я бачу дуже він хвилює? Якби ти трохи мав уявлення в технічних питаннях, та як все це працює, тоді можна було б про щось поговорити. А так немає сенсу. Гуляй мимо...
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28.07.2025 13:45 Відповісти
Просто дивно що шмарафон на якому представлена тільки думка воруватої влади тебе не тригирить а трансляція засідань зради де приймають рішення що суперечать інтересам країни і де опозиція має можливість висловити свою позицію - тригерить
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28.07.2025 14:03 Відповісти
А який сенс витрачати час та кошти на передивляння цих пик ? Просто пофамільний звіт з назвою партії під прийнятим/неприйнятим законом хто за, хто проти, хто утримався чи не голосував.
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28.07.2025 13:19 Відповісти
Блін,ну залені тупі до неможливості-по методичках треба опплювати справедливу вимогу демонструвати на весь світ продажність наших нардепів, бо ім "абідно" чи не можна дискредувати мерзотну поведінку цих засранців,ой обранців? ? Хай весь наш мутрий нарід зробить над собою зусілля- та подивится на свій "гарний" вибір - на зелених подонків, які гроблять країну кожен день.
Не треба все зводити до типу гроші тратять- іх набагато більше ******* ваши зелени мразі,і вас це ну ніяк не турбує.
А всі повинні побачити як поводять себе в державному органі Раді ці крадії, злочинці ,зрадники і просто зелено-опзжшні мразі по відношенню до людей і до країни,воюючей країни. Сцикотно,так?
Не треба тут будувати вашу улюблену підорашку. Не подобається- чемодан-вокзал....
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28.07.2025 13:59 Відповісти
Убоге, де зелені "мої" ? Мені навпаки бридко на них дивитися. А щодо вокзалу та улюбленої підорашки, то ти по собі не суди
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28.07.2025 14:10 Відповісти
Их на фронт нужно погнать,а не пиар акции просроченцам устраивать
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28.07.2025 13:23 Відповісти
А ще давно пора стусанами під зад розігнати клоаку під назвою "єдиний марафон".
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28.07.2025 13:26 Відповісти
Потрібно підіймати питання відставки ЗЕ,як недієздатної особи!!Створення уряду порятунку,щоб не втратити країну.
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28.07.2025 13:28 Відповісти
На марафоне объявили сбор средств с целью стимуляции голосовать сомневающихся.
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28.07.2025 13:33 Відповісти
є відносно дешевий спосіб стимуляції але потрібна людина з базовими навичками та 2 узі
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28.07.2025 14:07 Відповісти
Прочитав не " нардепи", а "нероби"
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28.07.2025 13:36 Відповісти
Буває, що хтось пропаде не на ту літеру, коли друкує. Звідси взялись слова "депуцяця", "депутачка", а головуючий став голодуючим. 😃
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28.07.2025 14:26 Відповісти
Хоч побачимо народних обранців! АЛЕ поновити трансляції тільки взимку!! Щоби не бачити пустої зали...... та ДАТИ ДЕПУТАТАМ ВІДПОЧИТИ У ЛІТКУ!!
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28.07.2025 13:37 Відповісти
та там в раді, вже тільки від цієї ідеї, повні памперси ...цю раду розігнати треба ,на чолі з головнтм чортом 🤡 !...
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28.07.2025 13:40 Відповісти
Навіщо? Дивитись на оті свинячі пики? Достатньо подивитись на Лідора, хто хоче проблюватись.
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28.07.2025 13:41 Відповісти
Судячи з коментарів, то Верховна Рада взагалі не потрібна. Відповідно й вибори.
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28.07.2025 14:36 Відповісти
На чолі з зеленоригами ВР тільки шкодить країні.
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28.07.2025 14:52 Відповісти
Тому не можна показувати, як саме, і хто саме шкодить?
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28.07.2025 14:56 Відповісти
Що це змінить?Ішак-зрадник кожного дня бреше і при цьому залишається В/О
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28.07.2025 15:58 Відповісти
А що по твоєму треба змінити і як?
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28.07.2025 16:09 Відповісти
Небожителям прокацапським покуй на мудрий наріт
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28.07.2025 16:00 Відповісти
Чого ж тоді Зєля так швиденько відомий закон заходився переписувати?
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28.07.2025 16:11 Відповісти
 
 