Заседания парламента не транслируют в прямом эфире из соображений безопасности, - Стефанчук

Заседания Верховной Рады не транслируют в режиме реального времени из соображений безопасности.

Об этом сказал спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Рада", передает "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.

Стефанчук напомнил, что парламентарии приняли решение прекратить прямые эфиры после начала полномасштабной войны в 2022 году.

"Я просто хочу всех вернуть в 2022 год, когда в государстве происходило то, что происходило. Украинский парламент собрался и проголосовал все необходимые решения. В тот день мы приняли, в частности, информационные и вопросы безопасности парламента. Как бы кто ни относился к парламенту, к отдельным народным депутатам, это институт, который принимает иногда такие решения, которые принять не может больше никто", - сказал председатель ВР.

Тогда постановили, что трансляцию заседания будут публиковать в сети через один час после того, как оно завершится.

"Это не решение председателя, не решение президиума, это постановление Верховной Рады Украины. Я думаю, это вопрос к тем кто, нарушает это (правило. - Ред.). Но еще раз скажу: в украинском парламенте мы всегда обеспечивали и обеспечиваем открытость, но в балансе с безопасностью", - сказал Стефанчук.

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Он отметил, что представители медиа имеют доступ в Верховную Раду, а отдельные народные депутаты избегают общения с журналистами, несмотря на заявления о необходимости в открытости.

"Я, например, когда есть возможность, всегда выхожу и общаюсь с украинскими журналистами. А некоторые рассказывают о необходимости открытости, но сами не появляются, не посещают. Ну мы же это тоже знаем, давайте будем честными", - заявил спикер парламента.

Стефанчук добавил напоследок, что "как только отпадут ситуации безопасности, украинский парламент и дальше будет оставаться открытой площадкой и народным домом для каждого украинца".

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин зарегистрирует постановление о восстановлении онлайн-трансляций пленарных заседаний на телеканале "Рада".

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