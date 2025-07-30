Заседания парламента не транслируют в прямом эфире из соображений безопасности, - Стефанчук
Заседания Верховной Рады не транслируют в режиме реального времени из соображений безопасности.
Об этом сказал спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Рада", передает "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.
Стефанчук напомнил, что парламентарии приняли решение прекратить прямые эфиры после начала полномасштабной войны в 2022 году.
"Я просто хочу всех вернуть в 2022 год, когда в государстве происходило то, что происходило. Украинский парламент собрался и проголосовал все необходимые решения. В тот день мы приняли, в частности, информационные и вопросы безопасности парламента. Как бы кто ни относился к парламенту, к отдельным народным депутатам, это институт, который принимает иногда такие решения, которые принять не может больше никто", - сказал председатель ВР.
Тогда постановили, что трансляцию заседания будут публиковать в сети через один час после того, как оно завершится.
"Это не решение председателя, не решение президиума, это постановление Верховной Рады Украины. Я думаю, это вопрос к тем кто, нарушает это (правило. - Ред.). Но еще раз скажу: в украинском парламенте мы всегда обеспечивали и обеспечиваем открытость, но в балансе с безопасностью", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что представители медиа имеют доступ в Верховную Раду, а отдельные народные депутаты избегают общения с журналистами, несмотря на заявления о необходимости в открытости.
"Я, например, когда есть возможность, всегда выхожу и общаюсь с украинскими журналистами. А некоторые рассказывают о необходимости открытости, но сами не появляются, не посещают. Ну мы же это тоже знаем, давайте будем честными", - заявил спикер парламента.
Стефанчук добавил напоследок, что "как только отпадут ситуации безопасности, украинский парламент и дальше будет оставаться открытой площадкой и народным домом для каждого украинца".
Напомним, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин зарегистрирует постановление о восстановлении онлайн-трансляций пленарных заседаний на телеканале "Рада".
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А зи чиїми ґратами ховається папа Бєня-Карло вистругач зільоного Буратіно- ПРавильно за гратми Малюка
А хто провів рейди без постанови суду у НАБушника, котрий записав УСЕ що тринділи пʼяні зільоні разом з просроченим про Україну в образах "порноактриси "- так так саме на цих плівках ( це зі слів ГЕНЕРАЛА СБУ ОМЕЛЬЧЕНКА) - ТАК, люди МАЛЮКА ПРовели ці рейди .
СН та Зеленський наносять Україні втрат та збитків більше ніж кацапи. ***** їм гроші повинен платити за таку сумлінну роботу.
А стефанчуки з ВРУ, за зачиненими дверима, нашвидку нагадили Національній безпеці України, а тепер задами своїми **********, перед усим Світом!! А смердить, московським лайном!?!?
Ну, по-перше, там де ти "спілкуєшся" журналістів немає - тільки журношльондри. А по-друге, ці журношльондри вже 4 рік поспіль не запрошують до себе представників опозиції (того ж Гончаренка чи Желєзняка). За це ви й платите "єдиному марафєту" по (майже) 2 лярди на рік.
Ну а про "з міркувань безпеки", то в мене лише одне питання: безпеки для кого? Для отих "5-6 менеджерів" чи особисто для тебе? Адже про дату та час засідань Ради на московії знають (мабуть) раніше, ніж наші депутати отримують розклад засідань.
Зборисько цинічних брехунів під вивіскою "новиє ліца"
Страх,що президент голобородько з двома узі зайде до зали,міцно осів в голові голови.