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Новости Возобновление трансляций заседаний Верховной Рады
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Заседания парламента не транслируют в прямом эфире из соображений безопасности, - Стефанчук

рада

Заседания Верховной Рады не транслируют в режиме реального времени из соображений безопасности.

Об этом сказал спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Рада", передает "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.

Стефанчук напомнил, что парламентарии приняли решение прекратить прямые эфиры после начала полномасштабной войны в 2022 году.

"Я просто хочу всех вернуть в 2022 год, когда в государстве происходило то, что происходило. Украинский парламент собрался и проголосовал все необходимые решения. В тот день мы приняли, в частности, информационные и вопросы безопасности парламента. Как бы кто ни относился к парламенту, к отдельным народным депутатам, это институт, который принимает иногда такие решения, которые принять не может больше никто", - сказал председатель ВР.

Тогда постановили, что трансляцию заседания будут публиковать в сети через один час после того, как оно завершится.

"Это не решение председателя, не решение президиума, это постановление Верховной Рады Украины. Я думаю, это вопрос к тем кто, нарушает это (правило. - Ред.). Но еще раз скажу: в украинском парламенте мы всегда обеспечивали и обеспечиваем открытость, но в балансе с безопасностью", - сказал Стефанчук.

Читайте также: Раду призывают возобновить онлайн-трансляции заседаний: общество должно видеть, как голосуют нардепы

Он отметил, что представители медиа имеют доступ в Верховную Раду, а отдельные народные депутаты избегают общения с журналистами, несмотря на заявления о необходимости в открытости.

"Я, например, когда есть возможность, всегда выхожу и общаюсь с украинскими журналистами. А некоторые рассказывают о необходимости открытости, но сами не появляются, не посещают. Ну мы же это тоже знаем, давайте будем честными", - заявил спикер парламента.

Стефанчук добавил напоследок, что "как только отпадут ситуации безопасности, украинский парламент и дальше будет оставаться открытой площадкой и народным домом для каждого украинца".

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин зарегистрирует постановление о восстановлении онлайн-трансляций пленарных заседаний на телеканале "Рада".

Читайте также: Юрчишин регистрирует постановление о восстановлении онлайн-трансляций заседаний Рады: "Хватит прикрываться войной"

Автор: 

ВР (29363) трансляция (87) Стефанчук Руслан (674)


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Топ комментарии
+20
Якої ***** безпеки???!!! Кому ви, паразити срані, треба.
СН та Зеленський наносять Україні втрат та збитків більше ніж кацапи. ***** їм гроші повинен платити за таку сумлінну роботу.
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30.07.2025 18:06 Ответить
+13
по раді не прилетіло жодної ракети, здогадуєтесь чому?
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30.07.2025 18:02 Ответить
+12
бояться щоб ми не бачили як там беззаконня твориться для зеленського
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30.07.2025 18:02 Ответить
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боїтесь? правильно і робите......
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30.07.2025 18:01 Ответить
А що ви хотіли , тільки уявіть як стефанчук із своїм барилом біжить до укриття як тривогну оголосять , він же як морж , все навколо себе розчавить ((
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30.07.2025 18:10 Ответить
Бояться показувати свою бездіяльність.
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30.07.2025 18:26 Ответить
по раді не прилетіло жодної ракети, здогадуєтесь чому?
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30.07.2025 18:02 Ответить
тому що єрмак там шариться
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30.07.2025 18:06 Ответить
узкіє сваїх нє трогают ((
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30.07.2025 18:11 Ответить
Прилітало.
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30.07.2025 18:32 Ответить
Тому що договорняк, це з 2020 року, за Оман я думаю слив колись буде.
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30.07.2025 18:53 Ответить
Прям як відео з бодікамер. Шоб ворог не пронюхав.
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30.07.2025 18:02 Ответить
бояться щоб ми не бачили як там беззаконня твориться для зеленського
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30.07.2025 18:02 Ответить
Так ми і без того знаємо. А для майбутнього суду і Желєзняк нафільмує.
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30.07.2025 18:40 Ответить
З міркувань безпеки депутатів від "слуг", ОПЗЖ, та "Юльківшини". Бо народ почне в сміттєві баки пакувати. Як в 2014. пакувати.
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30.07.2025 18:03 Ответить
точно так їх попередив Генгерал СБУ Омельченко - й Малюка доречі теж!!! Він його як свого вихованця студента академії добре відшмагав ...
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30.07.2025 18:05 Ответить
Чудове інтерв'ю, дивився по вашому посиланню.
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30.07.2025 18:44 Ответить
https://zn.ua/ukr/anticorruption/kolomojskij-ta-boholjubov-neprijemno-vrazili-londonskij-sud-materiali-spravi.html https://zn.ua/ukr/anticorruption/kolomojskij-ta-boholjubov-neprijemno-vrazili-londonskij-sud-materiali-КОЛОМОЙСЬКИЙ ТА БОГОЛЮБОВ НЕПРИЄМНО ВРАЗИЛИ ЛОНДОНСЬКИЙ СУД - МАТЕРІАЛИ СПРАВИ

А зи чиїми ґратами ховається папа Бєня-Карло вистругач зільоного Буратіно- ПРавильно за гратми Малюка

А хто провів рейди без постанови суду у НАБушника, котрий записав УСЕ що тринділи пʼяні зільоні разом з просроченим про Україну в образах "порноактриси "- так так саме на цих плівках ( це зі слів ГЕНЕРАЛА СБУ ОМЕЛЬЧЕНКА) - ТАК, люди МАЛЮКА ПРовели ці рейди .
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30.07.2025 18:45 Ответить
Якої ***** безпеки???!!! Кому ви, паразити срані, треба.
СН та Зеленський наносять Україні втрат та збитків більше ніж кацапи. ***** їм гроші повинен платити за таку сумлінну роботу.
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30.07.2025 18:06 Ответить
Так він і платить! І не тільки він, а ще й ***** сотоваріщі!
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30.07.2025 18:12 Ответить
Що швидко робиться, то сліпе родиться!
А стефанчуки з ВРУ, за зачиненими дверима, нашвидку нагадили Національній безпеці України, а тепер задами своїми **********, перед усим Світом!! А смердить, московським лайном!?!?
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30.07.2025 18:06 Ответить
ЗЕздун! То запишіть на касету. Навіть поганцям можете заблюрити очі фіговими листочками... з міркування безпеки
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30.07.2025 18:08 Ответить
Так ваша кварталівсько ригоанальна шобла і є найбільша загроза безпеці!! Та чим ваше кодло цинніше ЗСУ??
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30.07.2025 18:09 Ответить
А яку саме небезпеку складає пряма трансляція та для кого, свин?
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30.07.2025 18:09 Ответить
Боїться,хряк,що журналісти побачать і нададуть розголосу його переписці з тещею про вартість оренди Коливаном її квартири за державний кошт.
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30.07.2025 18:28 Ответить
ГоловСвин переживає за СВОЮ безпеку і безпеку того безпрєдєла, що ЗЕбуїни(під його "чутким" керівництвом) творять під час отих малочислених засідань. Якби люди побачили, хоч раз оте голосування, то протести просто не зупинялися б...взагалі. А так у цього відкормленого борова - все в ажурє, ніхто нічого не знає, а на все інше він тут же: "це російське ІПСО, а ви провоктори крємля!".
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30.07.2025 18:10 Ответить
Наволоч брехлива
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30.07.2025 18:12 Ответить
"Я, наприклад, коли маю можливість, завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами." Джерело: https://censor.net/ua/n3566125

Ну, по-перше, там де ти "спілкуєшся" журналістів немає - тільки журношльондри. А по-друге, ці журношльондри вже 4 рік поспіль не запрошують до себе представників опозиції (того ж Гончаренка чи Желєзняка). За це ви й платите "єдиному марафєту" по (майже) 2 лярди на рік.

Ну а про "з міркувань безпеки", то в мене лише одне питання: безпеки для кого? Для отих "5-6 менеджерів" чи особисто для тебе? Адже про дату та час засідань Ради на московії знають (мабуть) раніше, ніж наші депутати отримують розклад засідань.

Зборисько цинічних брехунів під вивіскою "новиє ліца"
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30.07.2025 18:13 Ответить
Тут правильне питання : безпеки від кого, а не для кого. І точно не від кацапів. Убезпечитися хочуть від власних виборців, щоб ті не прозріли раптом.
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30.07.2025 18:44 Ответить
Мудак!
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30.07.2025 18:13 Ответить
З міркувань безпеки всю вашу ригозелену шоблу на чолі з лІдарам треба вішати навколо Ради,і не знімати.
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30.07.2025 18:16 Ответить
А що ворог не знає де парламент????
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30.07.2025 18:16 Ответить
враг знает и где парламент и где конча заспа- но там свыней не загоняют, свыни хрюкают и живут в свое удовольствие
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30.07.2025 18:22 Ответить
Дурілка картонна - ВР під захистом вищих сил як і Конча - Заспа
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30.07.2025 18:18 Ответить
"трансляцію засідання публікуватимуть у мережі через одну годину після того, як воно завершиться" - а телеканали для чого?! канал Рада для чого?!
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30.07.2025 18:18 Ответить
охота на кабана начнется?
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30.07.2025 18:21 Ответить
Причина в другом- Безугла может выдать в прямом эфире страшную военную тайну.
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30.07.2025 18:23 Ответить
"Засідання парламенту не транслюють наживо з міркувань безпеки, - Стефанчук".
Страх,що президент голобородько з двома узі зайде до зали,міцно осів в голові голови.
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30.07.2025 18:34 Ответить
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30.07.2025 18:37 Ответить
Ага! Щассс! 😁 Це якби він по власн х руках стріляв - лівою по правій, а правою - полівіф! 😁 Цей парламент набитий слугами. Його слугами! 😊
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30.07.2025 18:46 Ответить
здохни, пдло свинороге,.... адже не всі в Україні зелеподібні дебіли.. притомним українцям все в зРаді давно вже зрозуміло..
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30.07.2025 18:36 Ответить
Зебуїни ще не можуть усвідомити, що в день ліквідації антикорупційної інфраструктури держава набула іншої якості, в якій місця злодійській зеленій наволочі вже не має. Всі ці персонажі нагадують хворих раком в термінальній стадії - ще ходять, ще говорять, а по-суті вже живі мерці, яким залишилось політичного життя кілька місяців.
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30.07.2025 18:52 Ответить
не довіряють ППО
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30.07.2025 18:59 Ответить
Бо якщо посполиті почнуть впізнавати слуг зброду на вулицях - то в Стефанчуків може спухнути не тільки щоки ,а й обидва ока ....
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30.07.2025 19:04 Ответить
 
 