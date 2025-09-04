Відповідальність за СЗЧ під час воєнного стану: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідань парламенту.

Як зазначається, документ підтримали 277 народних депутатів. Законопроєкт посилює кримінальну відповідальність за такі дії - від 5 років позбавлення волі.

Водночас після його ухвалення в цілому суд не зможе застосувати пом’якшувальні норми. Це рішення ухвалили після завершення терміну добровільного повернення військових, які залишили частини, що сплив 30 серпня.

Наразі відповідальність за СЗЧ може бути дисциплінарною, адміністративною або кримінальною - залежно від обставин та тривалості відсутності. Якщо військовий залишав частину менш ніж на три доби, зазвичай застосовувалися дисциплінарні стягнення, проте на цей час військовослужбовця позбавляли всіх видів грошового забезпечення.

