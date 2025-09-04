УКР
Відповідальність за СЗЧ під час воєнного стану: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

військовий,зсу,сзч

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідань парламенту.

Як зазначається, документ підтримали 277 народних депутатів. Законопроєкт посилює кримінальну відповідальність за такі дії - від 5 років позбавлення волі.

Водночас після його ухвалення в цілому суд не зможе застосувати пом’якшувальні норми. Це рішення ухвалили після завершення терміну добровільного повернення військових, які залишили частини, що сплив 30 серпня.

Наразі відповідальність за СЗЧ може бути дисциплінарною, адміністративною або кримінальною - залежно від обставин та тривалості відсутності. Якщо військовий залишав частину менш ніж на три доби, зазвичай застосовувалися дисциплінарні стягнення, проте на цей час військовослужбовця позбавляли всіх видів грошового забезпечення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трансляції засідань Ради відновлять наступного пленарного тижня, - Юрчишин

Цей закон - повна маячня, випадків СЗЧ десятки а може сотні тисяч, навіщо робити цю дурню? Якщо закон не працює то посилення відповідальності не дасть ніякого ефекту! Тільки невідворотність покарання зменшує злочинність а тяжкість покарання взагалі не має ніякого ефекту це знають всі правники у всьому світі! Це аксіома для всіх фахівців з права! Як можна приймати такий безглуздий тупий закон, який тільки посилить корупцію і не призведе до зменшення випадків СЗЧ? Влада приймає помиклові рішення, які гірші за злочини! Відпускати молодь закордон а солдатам вводити кримінальні покарання за СЗЧ це якими дебілами потрібно бути?
04.09.2025 14:21 Відповісти
Насилля - останній прихисток некомпетентності. Айзек Азімов. "Фундація"
04.09.2025 14:25 Відповісти
коли мусорів мобілізуєте , зельоні гниди ?
04.09.2025 14:25 Відповісти
А малолеткам, дебоширящим в тылу и почитывающим вражеский ТГ, с обсуждением как заработать...
04.09.2025 14:17 Відповісти
Цей закон - повна маячня, випадків СЗЧ десятки а може сотні тисяч, навіщо робити цю дурню? Якщо закон не працює то посилення відповідальності не дасть ніякого ефекту! Тільки невідворотність покарання зменшує злочинність а тяжкість покарання взагалі не має ніякого ефекту це знають всі правники у всьому світі! Це аксіома для всіх фахівців з права! Як можна приймати такий безглуздий тупий закон, який тільки посилить корупцію і не призведе до зменшення випадків СЗЧ? Влада приймає помиклові рішення, які гірші за злочини! Відпускати молодь закордон а солдатам вводити кримінальні покарання за СЗЧ це якими дебілами потрібно бути?
04.09.2025 14:21 Відповісти
Якими? Звичайними
04.09.2025 14:22 Відповісти
Абсолютно вірно.

З одного боку, це правильно, у воєнний час потрібно суворо карати.
З іншого боку, там кількість СЗЧ майже як у Першу світову, концтабори будувати зібралися?
04.09.2025 14:33 Відповісти
Помилкова влада, може приймати тільки помилкові рішення.
04.09.2025 14:53 Відповісти
Так тут не тільки відпускають молодь за кордон, тут ще паралельно пробують зняти кримінальну відповідальність за корупцію з чинуш і депутатів. Мотивації для народу воювати прямо вдосталь.
04.09.2025 14:56 Відповісти
А шо треба робити?
04.09.2025 14:58 Відповісти
Потрібно мобілізовувати молодь і жінок, щоб створити резерви, щоб почати ротації бійців на фронті, щоб наказ зайняти позицію в полі не був дорогою в один кінець, бо завжди є резерви які зможуть підтримати, допомогти, евакуювати поранених, підвезти воду та **********, щоб солдат та сержантів не збирали по всьому ЗСУ і не затикали ними дірки на фронті, а щоб оборона та наступ велась продумано та ефективно, щоб кожен солдат знав що в нього є реальний шанс перемогти і вижити!
04.09.2025 15:28 Відповісти
ага підвезти воду і ********** та їх в кращому разі з дронів скидають, а знаєш чому?
04.09.2025 16:03 Відповісти
кудись скидають з дронів, а кудись підвозять дронами, а кудись на транспорті, але для цього потрібні люди які будуть керувати БПЛА та наземними дронами, водити машини, розвантажувати вагони! Якщо на фронті достатньо пілотів БПЛА, то ворожі БПЛА відсовуюься далі і піхота отримує можливість діяти, а це означає що ми почнемо відбивати позиції і повертати свою землю!
04.09.2025 16:20 Відповісти
Так вони шось ге хочуть мобілізуватись, їх виловлюють ТЦКівці.
04.09.2025 16:11 Відповісти
Погано виловлюють, ворог кожен день доставляє на фронт тисячі новобранців, а ми лише сотні!
04.09.2025 16:21 Відповісти
а ти з таким виловленим , погодишся вийти на позицію?
04.09.2025 16:31 Відповісти
На позицію йдуть далеко не всі, в тилу тисячі посад для таких в яких не можна бути впевненим.
04.09.2025 16:34 Відповісти
може їм безкоштовне молоко та талони на посилене харчування? і ще - перестаньте дезертирів назвати СЗЧешниками!
04.09.2025 15:24 Відповісти
цей тупий дебільний закон призведе до того що всі дезертири будуть жити за державний кошт наступні 5 років, в тилу, під охороною яка буде їх оберігати від побратимів та колишніх командирів.
04.09.2025 15:31 Відповісти
Командирам та "мазаним" побратимам теж потрiбна буде охорона, - коли СЗЧшники будуть звiльнятися.
04.09.2025 16:32 Відповісти
Ти хоч би почитав Що таке дезертирство та що таке СЗЧ,тоді щось писав би. Бо ти 1000% не знаєш по яких причинах військові йдуть на такий крок,тому ти хнр маєш право називати їх " дезертирами"
04.09.2025 16:02 Відповісти
це не вирішення проблеми
04.09.2025 14:20 Відповісти
А за крадіжках на війні, чиновниками та держслужбовцями всіх гілок Влади, коли будуть сурові та жррстокі покарання? Не на часі, чи це інше? 🤬
04.09.2025 15:42 Відповісти
І що, СЗЧ припиниться? 🤔 Не думаю. Не з того боку підходять, не з того.
04.09.2025 14:21 Відповісти
Та хай СЗЧ пишуть заяву, що передають все своє майно на користь ЗСУ і згодні безплатно працювати 5-10 років.
04.09.2025 14:24 Відповісти
Ти вже продав майно? Чи ти сховався за бронею в інші нехай відають життя і здоров'я?
04.09.2025 15:02 Відповісти
Ну і на додачу нехай до 25 всіх ще випустять, хто не встих дременути. Щоб теперішні військові довічно служили без заміни.
04.09.2025 15:06 Відповісти
Та ні, краще їх на примусові роботи у армію відновлення. Хай за тарілку супу 5 років завали розбирають і будують. Не хочуть воювати, будуть рабами.
04.09.2025 14:21 Відповісти
Ти ж воюєш? Чи ти раб?
04.09.2025 14:23 Відповісти
Я працюю на оборонному підприємстві, яке кілька років обстрілюється ракетами.
04.09.2025 14:28 Відповісти
За тарілку супу і бронь ?
04.09.2025 14:32 Відповісти
За 50000 грн на місяць і бронь. Є вакансії у конструкторський відділ, приходь якщо є освіта по машинобудуванню.
04.09.2025 14:38 Відповісти
Як ти броньоване та працюєш на підприємстві то закрий свій ******,ракети по ньому прилітають блд,а починаючі від вогів агс і закінчуючі кабами ти не хочеш аідчути? Сиди на дупі рівно,і не патякай про те в чому не маєш жодного розуміння.
04.09.2025 16:06 Відповісти
Якщо всіх, хто не хоче воювати, садити, то це під концтабір Київ з Одесою потрібно переобладнати.

Прокурори, поліцейські, митники, депутати, чиновники та інші... Якби хотіли воювати, то клали б рапорти на звільнення від роботи з бронюванням і записувалися б на фронт.
04.09.2025 14:31 Відповісти
100%
04.09.2025 16:35 Відповісти
Для початку запишіться добровольцем, побудьте на нулі рік-другий, а потім вже будете казати хто там повинен за тарілку супу працювати...
04.09.2025 15:00 Відповісти
Справа в тому, що хтось хто не збирається туда ніколи можливо б і поїхав на фронт на пару місяців - пів року. Але тут є нюанс: вхід рубль - вихід два!!! Нема чітких термінів служби.
04.09.2025 15:28 Відповісти
А ви все в срублях рахуєте...
04.09.2025 15:47 Відповісти
працює воно на підприємстві, а може цейво тебе в окоп а на твоє місце вчорашнього СЧЗешника, який 3 роки там просидів.
04.09.2025 15:20 Відповісти
Як ти собі це уявляєш? Для цього військовослужбовцю потрібно буде вивчитись, попрацювати не один рік, щоб досягти майстерності цього мйстра, та і взагалі до кожної справи треба мати хист. А якщо серйозно, то ті хто пройшли війну не всі підуть працювать на завод, та і взагалі працювать, я б не пішов, якби пройшов війну
04.09.2025 15:51 Відповісти
та мені срати як це буде працювати, чмо пропонує продавати майно счзшників поки само сидить за бронею і ніразу не було в пеклі окопному.
04.09.2025 15:54 Відповісти
синків "иліт" будуть мобілізовувати? чи як завжди - "кожному своє"
04.09.2025 14:22 Відповісти
зельоні ******** !
04.09.2025 14:23 Відповісти
коли мусорів мобілізуєте , зельоні гниди ?
04.09.2025 14:25 Відповісти
Ніколи, це їхній захист, але якщо ще сильніше закручувати гайки то швидше їх зірве, зелені довбні можуть не спетрати, що як раз оці сзчники повернуться в будуть гамселити отакіх "ненавчених воювати" разом з цкунами.
04.09.2025 14:27 Відповісти
Насилля - останній прихисток некомпетентності. Айзек Азімов. "Фундація"
04.09.2025 14:25 Відповісти
Зменшення сзч це ніяк абсолютно не сприяє, навпаки, ще більше випадків, зелена погань працює на ворога, це мабуть видно вже неозброєним оком.
04.09.2025 14:25 Відповісти
1917 Ні чому не навчив, погано зелені вивчали історію.
04.09.2025 14:27 Відповісти
"Зелені вчили історію" - це такий жарт? Вони ніколи нічому доброму не вчились.
04.09.2025 16:17 Відповісти
І ще ввести загороджувальні загони на фронті, як раніше в совку чи зараз в рашці.
Це дуже сильно допоможе совковим дегенералам, ага...
Верхівка армії це совкодрочери, м'ясники та корупціонери.
04.09.2025 14:28 Відповісти
Дивна, в отих служок з ригоАНАЛАМИ та примкнувшим до них заробітчанам у ВРУ, вибірковість правосуддя щодо лише військових??
А самі тікають з ВРУ у своє СЗВРУ під час усіляких засідань, а мають саме бути там 24/7, оті з посвідками «народного депутата», а не утікати у СЗ ЗАЛИ з ВРУ!!
Але за себе вони «ЗАБУВАЮТЬ», як і злочинець, сам не приходить до правоохоронців, вчинивши очевидний злочин!! Співпадіння із злочинцем!?!?
Мабуть, вони чекають на прихід МОТИВАТОРІВ до ВРУ, з вірьовками, замість картонок з гаслами??
04.09.2025 14:28 Відповісти
Список тих, хто проголосував за по фракціях? Впевнений, що в отих 277 ненароджених для війни жодного родича в армії.
04.09.2025 14:30 Відповісти
Жодного сумніву !
04.09.2025 14:51 Відповісти
На сайті Ради все є:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=32437
04.09.2025 15:00 Відповісти
а свой народ вы спрашивали об этом? мы с вами договариваливась на выборах о стабильном постоянстве и неизменности всех законов, поэтому идите вы нах
04.09.2025 14:32 Відповісти
Цілком логічно, що після прийняття цього закону нашій шановній владі потрібно буде будувати нові в'язниці. Адже тікаючих від війни чоловіків багато тисяч і ця кількість у випадку недосягнення заморозки і перемир'я з росією, відсутності демобілізації буде лише збільшуватись........... Тобто потенційно маємо понад сто тисяч ув'язнених на довгі тюремні терміни, їх потрібно десь розміщати, не здивуюся якщо це будуть тюрьми за концлагерним типом будови накшталт Освенциму або Гросс-Розена. У "Країні мрій" можливо все.......Цікаво, що скаже на це Європейська коміії з прав людини.Мабуть нічого, можливо тільки США введуть персональні економічні санкції проти наших можновладців за подібну політику щодо своїх громадян, і то це малоймовірно....
04.09.2025 14:39 Відповісти
Після війни буде амністія . В країні де не вистачає робочих рук і демографічна криза - відправити півмільйона людей на зону (додайте охорону ) - рішення в стилі посадити мільярд дерев ..
04.09.2025 14:47 Відповісти
Повністю згоден з Вами шановний Олександре. Але до кінця цієї жахливої війни, пересічній людині що потрапила під мобілізацію ще потрібно дожити. Об'єктивно, багато років скриватися у СЗЧ дуже важко, деяким хлопцям вдається втікти закордон, але це відсоткам 15-20 не більше.
04.09.2025 14:53 Відповісти
Це залежить від партнерів, можуть і профінансувати будвіництво нових тюрем.
04.09.2025 14:57 Відповісти
"Партньорам " потрібна "буферна зона " на кордоні з Московою - а не "тюремна зона ". Тому скоріше за все будуть тиснуть на скасування закону як "недемократичного " . Зеки ж не воюють - сенс їх утримувати та годувати ....
04.09.2025 15:01 Відповісти
Війна може й скінчиться, а куди дівати буйних ? Соловків , чи 101 кілометра , як було при сталіні нема, Європа ж не буде пускати їх до себе. Тому це може бути дешевше рішення проблеми,зробити тут тюрму якою може користуватися все ЄС. Тим паче щокордони вже укріплені з середини, вертухаїв повно.прямо ідеальний варіант.
04.09.2025 15:07 Відповісти
Соррі , але це маячня
Люди , що пройшли фронт вже тюрми не злякаються , а особливо якщо враховувати , що випадків СЗЧ вже десь 400 000 - це той випадок , коли кількість вде переходить в якість !
04.09.2025 15:11 Відповісти
ніхто нікого лякати й не буде. будуть стріляти при затриманні, та й все, якщо на буйного натраплять
04.09.2025 15:24 Відповісти
Не будуть - злякаються . Тим більше , що буйних - багато тисяч
04.09.2025 15:30 Відповісти
ти читав тут на цензорі новини, коли тцкашніки ветеранів бусярили і били? і що? страшно їм?
04.09.2025 15:33 Відповісти
Є купа випадків , коли відбувалось і навпаки ... але повторюю - стріляти не будуть , тим більше ТЦКшники чудово розуміють , що в разі чого як раз ЇХ і зроблять крайніми ...
04.09.2025 15:36 Відповісти
Очень интересно и куда их всех посадят?))) Закон аннулируется очень легко. Первые 5 тысяч осуждённых и мест в тюрьмах нет.
Сюрр...
04.09.2025 14:40 Відповісти
будуть давати умовні терміни з браслетами
04.09.2025 15:13 Відповісти
Главное условие для назначения условного срока - возможность исправления без изоляции от общества. Какой смысл тогда закона?
04.09.2025 16:14 Відповісти
"Ни шагу назад" - український варіант. Будуємо совок шаленими темпами.
04.09.2025 14:41 Відповісти
перемоги не буде
04.09.2025 14:44 Відповісти
Командирам - "бойовий імунітет" , молоді - вільний виїзд за кордон , а солдатам на фронті - посилення відповідальності за все ! Нормально , а що ... так переможемо !
04.09.2025 14:44 Відповісти
Але бойовий імунітет тільки обраним. Пам'ятаєте справи Лапіна і Галушкіна?
04.09.2025 16:25 Відповісти
та правильно! шо б 18-22 вообще не возвращались!
04.09.2025 14:47 Відповісти
Мій друг який вже дванадцять років в ЗСУ, так відповів на ці квартальні безглуздості та несінітності - "нехай садять, в тюрмі буду живий здоровий, а тюрма мало чим від ЗСУ відрізняеться".
04.09.2025 14:50 Відповісти
Якщо навіть абстрагуватися від цієї конкретної новини - по сутності так воно і є. Ні, я не буду ставити в один ряд тих, хто воює і тих, хто сидить за реальні злочини. Просто сам устрій амії. Мені що після строкової служби пропонували на контракт - кажу, ні: сніг кубіками самі укладайте і шикуйтеся по 7 разів на день, це не моє. Так само і в 2015-му при демобілізації нас агітували на контракт. Кажу - армія це не моє, я свободолюбива людина. Ну і на збори військові як їздив - постійно в кінці зборів з нами "працював" замполіт - пропонував контракт. Я вже не в тому віці, щоб підкорятися якомусь не зовсім розумному, якщо такий попадеться і взагалі армійський устрій так - це не життя, а існування. При всій повазі до тих, хто захищає Україну
04.09.2025 15:01 Відповісти
які тільки відмовки не навигадують кляті ухилянти аби тільки борг родінє не віддавать
04.09.2025 15:07 Відповісти
Та не кажіть: жах просто. Скотиняки!
04.09.2025 15:25 Відповісти
Ану нагагадацйте но, хто автор цього «закону»? Москаль Іонушас?
04.09.2025 14:56 Відповісти
Клас , тепер значить будуть валити командирів щоб не йти в сзч , за ними псів режиму і саму зелену погань.Сам факт прийняття подібних рішень вказує на неспроможність режиму далі керувати.
04.09.2025 15:02 Відповісти
За ВБИВСТВО судом можна застосовувати пом'якшувальні обставини, а за СЗЧ ніззяяя!! ЗЕскотва лікує!!!!
04.09.2025 15:04 Відповісти
Дурні знову боряться не з причинами, а з наслідками.
04.09.2025 15:06 Відповісти
А тут такі новини -
запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 000 000 грн", - ідеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3572222
04.09.2025 15:13 Відповісти
Не допоможе.
04.09.2025 15:14 Відповісти
Для зниження числа СЗЧ зробіть нормальну прцедуру переводу з одного підрозділу в інший. В моєму підрозділі приблизно третина пішли в СЗЧ для переводу в інші підрозділи.
Майже повна відсутність контролю за діями і компетентністю командирів породжує бажання у бійців шукати підрозділи з адекватним ставленням, а переводити туди не дають. От і йдуть в СЗЧ, статистика жахлива, а по факту, це не залишення служби, а пошук місця служби з нормальним ставленням до особового складу.
04.09.2025 15:22 Відповісти
- Приїжджай особисто на співбесіду.
- Як щодо відеоконференції. Через Meet чи той же WhatsApp?
- Ні, лише особисто.
04.09.2025 15:27 Відповісти
Ідуть в СЗЧ. Беруть відношення в іншій частині а потім здаються ВСП. Це так працює?
04.09.2025 15:49 Відповісти
Спочатку беруть відношення. Потім, якщо оптиміст, пише рапорт і намагається подати, де прогнозовано його посилають. Якщо реаліст , то відразу як має відношення - йде в СЗЧ до 3 діб, частіше за все - 1-2 доби і він вже в іншій частині. Але треба домовитися з тією частиною, що візьмуть через СЗЧ. Ще одна умова - то не має бути тилова частина.
04.09.2025 16:15 Відповісти
Загальна кількість місць відбування покарання в районі 100 тис. Щоб посадити всіх тільки офіційних СЗЧ, уже потрібно огородити колючим дротом якийсь областний центр і перейменувати його у виправну колонію.
04.09.2025 15:33 Відповісти
А ТЮРЕМ ХВАТИТ?
04.09.2025 15:48 Відповісти
Число військових у СЗЧ наблизилося до 400 тисяч, багато не планують повертатися, - Скороход... https://bastion.tv/chislo-vijskovih-u-szch-nablizilosya-do-400-tisyach-bagato-ne-planuyut-povertatisya-skorohod_n73051
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
Держава побудувала тюрми на 400 тис. людей, готова їх утримувати і годувати 5 років?...
04.09.2025 16:30 Відповісти
 
 