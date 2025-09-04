Відповідальність за СЗЧ під час воєнного стану: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідань парламенту.
Як зазначається, документ підтримали 277 народних депутатів. Законопроєкт посилює кримінальну відповідальність за такі дії - від 5 років позбавлення волі.
Водночас після його ухвалення в цілому суд не зможе застосувати пом’якшувальні норми. Це рішення ухвалили після завершення терміну добровільного повернення військових, які залишили частини, що сплив 30 серпня.
Наразі відповідальність за СЗЧ може бути дисциплінарною, адміністративною або кримінальною - залежно від обставин та тривалості відсутності. Якщо військовий залишав частину менш ніж на три доби, зазвичай застосовувалися дисциплінарні стягнення, проте на цей час військовослужбовця позбавляли всіх видів грошового забезпечення.
З одного боку, це правильно, у воєнний час потрібно суворо карати.
З іншого боку, там кількість СЗЧ майже як у Першу світову, концтабори будувати зібралися?
Прокурори, поліцейські, митники, депутати, чиновники та інші... Якби хотіли воювати, то клали б рапорти на звільнення від роботи з бронюванням і записувалися б на фронт.
Це дуже сильно допоможе совковим дегенералам, ага...
Верхівка армії це совкодрочери, м'ясники та корупціонери.
А самі тікають з ВРУ у своє СЗВРУ під час усіляких засідань, а мають саме бути там 24/7, оті з посвідками «народного депутата», а не утікати у СЗ ЗАЛИ з ВРУ!!
Але за себе вони «ЗАБУВАЮТЬ», як і злочинець, сам не приходить до правоохоронців, вчинивши очевидний злочин!! Співпадіння із злочинцем!?!?
Мабуть, вони чекають на прихід МОТИВАТОРІВ до ВРУ, з вірьовками, замість картонок з гаслами??
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=32437
Люди , що пройшли фронт вже тюрми не злякаються , а особливо якщо враховувати , що випадків СЗЧ вже десь 400 000 - це той випадок , коли кількість вде переходить в якість !
Сюрр...
запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 000 000 грн", - ідеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3572222
Майже повна відсутність контролю за діями і компетентністю командирів породжує бажання у бійців шукати підрозділи з адекватним ставленням, а переводити туди не дають. От і йдуть в СЗЧ, статистика жахлива, а по факту, це не залишення служби, а пошук місця служби з нормальним ставленням до особового складу.
- Як щодо відеоконференції. Через Meet чи той же WhatsApp?
- Ні, лише особисто.
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
Держава побудувала тюрми на 400 тис. людей, готова їх утримувати і годувати 5 років?...