Это неправда, что в СОЧ идут военнослужащие, уставшие от войны, - Решетилова

В СОЧ преимущественно идут те, кто проходит этап военной подготовки или при переводе из учебного центра в воинскую часть.

Об этом в комментарии Укринформу сказала Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас почему-то в обществе бытует мнение, что наибольшее количество СОЧ осуществляется военнослужащими, которые устали от военной службы, которые служат с 2022 года или раньше. Это неправда. Абсолютное большинство убегает из учебных центров или при переводе из учебного центра в воинскую часть. Или в случаях, когда они узнают, что их воинская часть отправляется в зону боевых действий", - отметила она.

По ее словам, это, по сути, военнослужащие, которые уклоняются от военной службы и подводят своих побратимов, поэтому нужно говорить о поиске ответственности для них.

Решетилова отметила, что нужно искать возможности, как обеспечить справедливость для тех военнослужащих, которые самоотверженно и добросовестно несут военную службу и защищают нас.

В частности, упростить условия перевода из одной части в другую, обеспечить возможности относительно полноценного прохождения лечения или восстановления, добавила она.

