РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6732 посетителя онлайн
Новости СЗЧ в ВСУ
4 069 73

Это неправда, что в СОЧ идут военнослужащие, уставшие от войны, - Решетилова

Решетилова о СЗЧ в ВСУ

В СОЧ преимущественно идут те, кто проходит этап военной подготовки или при переводе из учебного центра в воинскую часть.

Об этом в комментарии Укринформу сказала Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас почему-то в обществе бытует мнение, что наибольшее количество СОЧ осуществляется военнослужащими, которые устали от военной службы, которые служат с 2022 года или раньше. Это неправда. Абсолютное большинство убегает из учебных центров или при переводе из учебного центра в воинскую часть. Или в случаях, когда они узнают, что их воинская часть отправляется в зону боевых действий", - отметила она.

По ее словам, это, по сути, военнослужащие, которые уклоняются от военной службы и подводят своих побратимов, поэтому нужно говорить о поиске ответственности для них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Служба - не рабство": в Киеве протестуют против законопроекта, ужесточающего наказание для военных. ФОТОрепортаж

Решетилова отметила, что нужно искать возможности, как обеспечить справедливость для тех военнослужащих, которые самоотверженно и добросовестно несут военную службу и защищают нас.

В частности, упростить условия перевода из одной части в другую, обеспечить возможности относительно полноценного прохождения лечения или восстановления, добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решетилова призвала Раду принять законопроект о военном омбудсмене

Автор: 

военнослужащие (6292) Решетилова Ольга (55) СОЧ (98)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Решетилова забула додати - що тікають в основному ті кого насильно бусифікували.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:54 Ответить
+14
Якийсь дивна "уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців".Який дивний захист прав військовослужбовців.Вона більше на прокурора ******
показать весь комментарий
08.09.2025 20:57 Ответить
+13
Тобто в СЗЧ йдуть бусифіковані.
Невже комусь не подобається, що їх протизаконно виловлюють як худобу?
Невже хтось не хоче безкоштовно замінити загиблих героїв?
Помилися, але де?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Або у випадках, коли вони дізнаються, що їхня військова частина відправляється в зону бойових дій", - зазначила вона. Джерело....
Уявіть собі Кадрових "військових" та інших носії погонів , мінти, прокурори-інваліди тощо тощо ... Це ж про них просто написано...
показать весь комментарий
08.09.2025 20:52 Ответить
СЗ ВРУ, роблять особи з моноШобли, з посвідкою нардепа, тікаючи за кордон з грошима з України !! Присяга для них порожній звук, як у калюжу….
Разумков і стефанчуки, можуть це засвідчити, разом з бухгалтерами апарату ВРУ! Списки і виплати, вони підписують і отримують, щомісяця!
показать весь комментарий
08.09.2025 21:22 Ответить
Щоб ти там розуміло тупе діряве вафло
показать весь комментарий
08.09.2025 22:40 Ответить
Вже навіть важко порахувати, скільки таких ***** кожного дня, вилазать з якоюсь черговою лапшею.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:52 Ответить
Решетилова забула додати - що тікають в основному ті кого насильно бусифікували.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:54 Ответить
Що значить насильно,конституційний обов'язок кожного громадянина захищати свою державу, там немає хочу-не хочу, хочете жити в Україні - захищайте її!
показать весь комментарий
08.09.2025 21:10 Ответить
Кожного громадянина, яких окрім дітей на 22 рік було 30 млн, чи лише десь 3 млн бідніших чоловіків, які не можуть забронюватись чи відкупитися? Інші 90% громадян - багатші чоловіки, чиновники, силовики, жіночки, пенсіонери, всі ті, які теж мають громадянства і всі права, але обов'язків чомусь не мають. Як так?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:16 Ответить
Цілком згоден.
Кожного громадянина!
Ніт щоб разом взятись та наваляти оркам, так одні воюють, другі покупляли броні, треті тікають бо відкупитись не можуть.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:20 Ответить
а ти сам шо
показать весь комментарий
08.09.2025 21:42 Ответить
Не шокай. Шокалка відпаде.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:49 Ответить
дядя, ти ідіот чи просто земразь?
за кого голосуав у 2019 ?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:58 Ответить
Громадянин класти хотів на цю калституцію. Чиновникам на неї насрати - громадянину теж.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:35 Ответить
Правильно, кожного громадянина!
Віком від 18 до 60! Ти бач кримінальна відповідальність настає з 18, а ось обов'язки громадянина з 25.
Кожного громадянина - без броні чи посади, по правилам лотереї (наприклад по коду ІПН), як в Ізраїлі чи США. Якщо випало судді - взяв автомата та пішов, якщо депутату - те саме, і навіть менту чи начальнику зміни АЕС.
А що маємо? Воюють лише бідні, а інші їх ще й обкрадають. Результат бачимо.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:46 Ответить
Решетілова,чомусь забула додати, про осіб з моноШобли у ВРУ, що потікали з України з посвідченням нардеп!!
показать весь комментарий
08.09.2025 21:23 Ответить
Підорасіна брехлива, в нас СЗЧ вже десятки тисяч, про яке "переважно" ти мразь зелена пердиш коли тисячами ідуть і свіжомобілізовані і ті хто втомився чекати переводу і просто не має сили воювати четвертий рік?
"Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців!" - просто шлюха ОПшна, я сподіваюсь хунта таки буде, я б з радістю розвішував все це ****** по каштанам і рука б не здригнулась.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:54 Ответить
Цифра з 5 нулями вже з кінця 2023 року.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:42 Ответить
так усі як ти чекають міфічну хунту
ну як діти
залужний навіть пернути боїться у сторону зе
хто блеать? сам роби якщо "б перевішав"
чи тобі його привести на мотузці шщоб ти вішав?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:43 Ответить
тобто ти готовий розвішувати внутрішніх ворогів, а кацапську істоту ти розвішувати сциш?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:13 Ответить
Тобто в СЗЧ йдуть бусифіковані.
Невже комусь не подобається, що їх протизаконно виловлюють як худобу?
Невже хтось не хоче безкоштовно замінити загиблих героїв?
Помилися, але де?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:54 Ответить
В країні війна. Шкода що ти ще не помітив...
показать весь комментарий
08.09.2025 21:06 Ответить
Ну як подивитись, як гудить ввечері центр любого українського міста далі, як 50 км від фронту то в не скажеш
показать весь комментарий
08.09.2025 21:13 Ответить
Ну от бачиш. ТЦК явно недопрацьовує. Їм жорсткіше діяти треба.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:32 Ответить
Туди ТЦК не має права йти - там тусят майже 5 млн тих, хто оновив дані ще рік тому, але його трогать ніззя
показать весь комментарий
08.09.2025 21:36 Ответить
Та невже? Столичні елітні спорт клуби заповнені по зав'язку качками, ресторани теж, концерт зекварталу гуде як рій.. тільки чомусь тцк там не видно, чого? Сліпі чи глухі мабуть..
показать весь комментарий
08.09.2025 21:28 Ответить
Яка війна? Потужно-незламна?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:36 Ответить
В СЗЧ з України, тікають особи з Урядового кварталу, з 2022 року!
показать весь комментарий
08.09.2025 21:24 Ответить
Читайте (або дивіться) історію Першої Світової війни. "Це ж все було вже" (с)
показать весь комментарий
08.09.2025 20:55 Ответить
Ухилянти, запєвай:
Ні мобілізації!
Так капітуляції!
Нас дуже багато!
У кацапів будемо с....
показать весь комментарий
08.09.2025 20:56 Ответить
Якийсь дивна "уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців".Який дивний захист прав військовослужбовців.Вона більше на прокурора ******
показать весь комментарий
08.09.2025 20:57 Ответить
вона уповноваженкиня
показать весь комментарий
08.09.2025 21:01 Ответить
"тому потрібно говорити про пошук відповідальності для них. "
А цим аби карати. Не розбиратися з причинами, не намагатися якось покращити ситуацію, шоб нарід не біг, не спробувати застосовувати їх на якихось інших місцях..
"всьо взять і подєліть" (С)
показать весь комментарий
08.09.2025 20:58 Ответить
Ті,кого насильно загнали в бус-що тут незрозуміло?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:59 Ответить
В Римській імперії в ході війни захоплювали рабів. Потім їх продавали чи використовували в своїх потребах. Робили з них гладіаторів. Ось тільки я не знайшов - чи захоплювали рабів в самій Римській імперії?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:02 Ответить
Ти ще б копнув за якими правилами кроманьйонці з неандертальцями воювали. Чоловіче - зараз 2025 рік, люди криптою та токенами торгують, а ти про якусь ***** пишеш
показать весь комментарий
08.09.2025 21:09 Ответить
Не фантазуй. Все як було - так і залишилось. Змінились форми - не суть. Чим допоміг компьютер населенню орди?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:15 Ответить
Ну щоби "закріпачити" руського Лока у військо треба викинути кілька мільйонів срублів, а потім ще по 200+ штук плати щомісяця. В нас не питають - просто викрадають посеред вулиці, як в якійсь Венесуела чи Колумбії наркокартелі
показать весь комментарий
08.09.2025 21:22 Ответить
Про ситуацію у 60-ї ОМБр я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головкому. Не допомогло, - Решетилова Джерело: https://censor.net/ua/n3564477

А навіщо тоді взагалі ця "уповноважена"? Якщо всім пофіг на неї...
показать весь комментарий
08.09.2025 21:06 Ответить
Так на фіга нам і мовний омбудсмен, якщо всім начхати на нього і на його правила і штрафи.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:13 Ответить
Громадянин Риму був вільною людиною і мав право носити зброю. Але врешті решт вільних людей з державним устроєм захопили і розорили племена варварів.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:09 Ответить
А громадянин Речі Посполитої Богдан Хмельницький був вільною людиною?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:11 Ответить
Я мав на увазі - чи бусифікували громадян Риму в гладіатори? Адже щоб захопити в рабство - потрібно було б Риму оголосити війну римлянам.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:13 Ответить
Були вільні громадяни Риму, які йшли в гладіатори за гроші і славу. Були й ті, яким римський суд присуджував поєдинок для вирішення складної справи. Ну і звичайно - військовополонені. Так що нестачі гладіаторів в Римі не спостерігалось.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:24 Ответить
Я так розумію, Решетилова день як повернулась з окопів і знає всю ситуацію, стала б вона потужнічати про "покинутих побратимів" десь з теплого київського кабінету.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:13 Ответить
Брехня, більшість в сзч йдуть з бойових частин.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:15 Ответить
Як зкацаплене лайно щодо зриву мобілізації в Україні, потекло ротом московитів!! Як вони, один поперед одного, гадять, хто більше лайна у рота набере і плюне в Українців!! Таке і ********** і життя, в лайні і смороді!
Армія! Мова! Віра!! Пильнуймо Україні, інформГігієну, бо московіт гадить ротом!!
показать весь комментарий
08.09.2025 21:30 Ответить
Ну так не зривай мобілізацію переховуючись в Австрії, а будь справжнім українцем - лізь в окоп
показать весь комментарий
08.09.2025 21:34 Ответить
Ця дурепа не розуміє якщо бусифікувати простих роботяг то рано чи пізно чоловіка нормальної робітничої професії вже не те що за парканом в і взагалі не буде і єкономіка накриється мідним тазом..для цкунів нема різниці де ти працюєш, головне план як в совку виконати.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:30 Ответить
У бійця 2 ступінь запалення судин
головного мозку внаслідок 4 контузій,
2 ступень гіпертонії,3 тупень варікозу
нижніх кінцівок і йому не дає командир
направлення на ВЛК!!!!!!!!!
А здорові бики п'ють пиво та відпочивають
в парках Києва!!!!!!
показать весь комментарий
08.09.2025 21:33 Ответить
Якщо герой так хоче захищати українську владу, то навіщо йому заважати? Коли б не хотів би, то пішов би в СЗЧ.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:43 Ответить
А ти мрієш про поразку України і смачну кацапську пенсію?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:28 Ответить
Складається враження,що РЯшА_тИлова працювала раніше в Мін Єд. Настільки професійно ******** ОПі ***********...
показать весь комментарий
08.09.2025 21:39 Ответить
в мене таке саме лайно живе поряд
бувший омбундсмен денисова
розказав 2 рази шо думаю про неї
мовчить

а сьогодні якась баба на етроні, спитав хто така та за яки гроші котеджж
почала - ти хто такий
ну я розказав

увечері якись полковник сбу звонить і каже вибачись бо посажу
викликав поліцію за погрози

якщо підійде відпизжу як собаку, за війну та 630 вбитих дітей
срана сбу теж 30 років смоктала у підкацапників
показать весь комментарий
08.09.2025 21:46 Ответить
Щось мені здається, фантазер ти. Казкар ще той.
Дмитро Лебідь #608673
ну...
вчора побачив на сокарі гелік з перепусткою у частину
спитав чий
сидить скуф очкатий
питаю яке ти маеш відношення до зсу
бе ме тероборона
кажу вали нах поки не відп...ив

побіжав аж гівно роняв...

якби кожний... але ми терпіли ?

08.09.2025 12:07

І таке кожного дня.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:40 Ответить
якщо ти сциш спитати з багатія - твоя справа
але не потрібно мене своїм лайном мазати
я нікого не боюсь
бачив багато
показать весь комментарий
08.09.2025 22:57 Ответить
Та ні, я просто боюся що завтра ти віддухопелиш загін спецпризначення, а післязавтра штурмонеш Москву.
показать весь комментарий
08.09.2025 23:00 Ответить
ти сраний троль
я хоч шось роблю
принаймні денисова вже не відчуває себе королевною на дачах
а ти сцикло та пікейний жилет з ценсора
показать весь комментарий
08.09.2025 23:03 Ответить
Викрадені люди тікають від викрадачів, нема нічого дивного!
показать весь комментарий
08.09.2025 21:55 Ответить
Скоро в СЗЧ піде пів,війська, бо заїбалися....
показать весь комментарий
08.09.2025 22:01 Ответить
у 2025 вже 100 тисяч пішло. може вже пів ариії і є
показать весь комментарий
08.09.2025 22:31 Ответить
Нужно конечно уже ротацию делать. Макрон, Стармер, где ваши орлы?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:01 Ответить
Ось уявімо ситуацію - військові ЗСУ в окопах всі покидали зброю та пішли в сзч.
Що буде робити так звана "иліта" з жирними пиками, яка сидить на валізах з краденим баблом, ненавчені воювати ментура охорона та інші озброєні угрупування, ті хто повиписували собі бронювання, прийнявши для цього закони, прикордонники митники які окопались на західному кордоні, десь пів мільйона ЗСУ, які "воюють" в тилу...
Кинуться рити окопи, облаштовувати кулеметні гнізда?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:09 Ответить
Ні. Як зазвичай обернуть шапку, все зіпхають на Зелю, Єрмака, Парубія та майдан і присягнуть новій владі
показать весь комментарий
08.09.2025 22:14 Ответить
300 тисяч сзч.... пів армії майже
показать весь комментарий
08.09.2025 22:22 Ответить
300 тисяч СЗЧ та дезертирів, майже 100 тисяч зниклих безвісти, ще майже 100 тисяч підтверджених загиблих та померлих, ще десь до 200 тисяч безповоротно поранених. Наші безповоротні втрати 700 тисяч, що разом із СЗЧ більше ніж в кацапів - в них безповоротно десь 500 тисяч
показать весь комментарий
08.09.2025 22:32 Ответить
memento mori
показать весь комментарий
08.09.2025 23:12 Ответить
Число військових у СЗЧ наблизилося до 400 тисяч, багато не планують повертатися, - Скороход... https://bastion.tv/chislo-vijskovih-u-szch-nablizilosya-do-400-tisyach-bagato-ne-planuyut-povertatisya-skorohod_n73051
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:35 Ответить
70% бусифікованих іде в СЗЧ, в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату... війна буде просрана...
показать весь комментарий
08.09.2025 22:36 Ответить
бидломразь, не сприймающа все що стосується мобілізації в Україні, тут у тотальній більшості! це просто ганьба!
показать весь комментарий
08.09.2025 22:51 Ответить
А ти вже мобілізувався?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:53 Ответить
вам обссаним мразям, мало мого сина третій рік, що перебуває в ЗСУ! за ваші боягузливі дупи вже повинні йти воювати старі на сьомому десятку? ну і гниди!
показать весь комментарий
08.09.2025 22:59 Ответить
Ага, тому ви і злі, що якщо ваш син попав у рабство, то нехай і всі інші сини теж туди попадуть. Типова реакція справжнього українця
показать весь комментарий
08.09.2025 23:24 Ответить
Зельоні не розуміють, як можна втомитись від війни! Це ж самий ліпший їхній період в житті!!! Кради, грабуй, захоплюй, і тримай чуйку по вітру, щоб встигти втекти на Захід до накраденого!
показать весь комментарий
08.09.2025 22:52 Ответить
 
 