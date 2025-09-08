Это неправда, что в СОЧ идут военнослужащие, уставшие от войны, - Решетилова
В СОЧ преимущественно идут те, кто проходит этап военной подготовки или при переводе из учебного центра в воинскую часть.
Об этом в комментарии Укринформу сказала Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас почему-то в обществе бытует мнение, что наибольшее количество СОЧ осуществляется военнослужащими, которые устали от военной службы, которые служат с 2022 года или раньше. Это неправда. Абсолютное большинство убегает из учебных центров или при переводе из учебного центра в воинскую часть. Или в случаях, когда они узнают, что их воинская часть отправляется в зону боевых действий", - отметила она.
По ее словам, это, по сути, военнослужащие, которые уклоняются от военной службы и подводят своих побратимов, поэтому нужно говорить о поиске ответственности для них.
Решетилова отметила, что нужно искать возможности, как обеспечить справедливость для тех военнослужащих, которые самоотверженно и добросовестно несут военную службу и защищают нас.
В частности, упростить условия перевода из одной части в другую, обеспечить возможности относительно полноценного прохождения лечения или восстановления, добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уявіть собі Кадрових "військових" та інших носії погонів , мінти, прокурори-інваліди тощо тощо ... Це ж про них просто написано...
Разумков і стефанчуки, можуть це засвідчити, разом з бухгалтерами апарату ВРУ! Списки і виплати, вони підписують і отримують, щомісяця!
Кожного громадянина!
Ніт щоб разом взятись та наваляти оркам, так одні воюють, другі покупляли броні, треті тікають бо відкупитись не можуть.
за кого голосуав у 2019 ?
Віком від 18 до 60! Ти бач кримінальна відповідальність настає з 18, а ось обов'язки громадянина з 25.
Кожного громадянина - без броні чи посади, по правилам лотереї (наприклад по коду ІПН), як в Ізраїлі чи США. Якщо випало судді - взяв автомата та пішов, якщо депутату - те саме, і навіть менту чи начальнику зміни АЕС.
А що маємо? Воюють лише бідні, а інші їх ще й обкрадають. Результат бачимо.
"Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців!" - просто шлюха ОПшна, я сподіваюсь хунта таки буде, я б з радістю розвішував все це ****** по каштанам і рука б не здригнулась.
ну як діти
залужний навіть пернути боїться у сторону зе
хто блеать? сам роби якщо "б перевішав"
чи тобі його привести на мотузці шщоб ти вішав?
Невже комусь не подобається, що їх протизаконно виловлюють як худобу?
Невже хтось не хоче безкоштовно замінити загиблих героїв?
Помилися, але де?
Ні мобілізації!
Так капітуляції!
Нас дуже багато!
У кацапів будемо с....
А цим аби карати. Не розбиратися з причинами, не намагатися якось покращити ситуацію, шоб нарід не біг, не спробувати застосовувати їх на якихось інших місцях..
"всьо взять і подєліть" (С)
А навіщо тоді взагалі ця "уповноважена"? Якщо всім пофіг на неї...
Армія! Мова! Віра!! Пильнуймо Україні, інформГігієну, бо московіт гадить ротом!!
головного мозку внаслідок 4 контузій,
2 ступень гіпертонії,3 тупень варікозу
нижніх кінцівок і йому не дає командир
направлення на ВЛК!!!!!!!!!
А здорові бики п'ють пиво та відпочивають
в парках Києва!!!!!!
бувший омбундсмен денисова
розказав 2 рази шо думаю про неї
мовчить
а сьогодні якась баба на етроні, спитав хто така та за яки гроші котеджж
почала - ти хто такий
ну я розказав
увечері якись полковник сбу звонить і каже вибачись бо посажу
викликав поліцію за погрози
якщо підійде відпизжу як собаку, за війну та 630 вбитих дітей
срана сбу теж 30 років смоктала у підкацапників
Дмитро Лебідь #608673
ну...
вчора побачив на сокарі гелік з перепусткою у частину
спитав чий
сидить скуф очкатий
питаю яке ти маеш відношення до зсу
бе ме тероборона
кажу вали нах поки не відп...ив
побіжав аж гівно роняв...
якби кожний... але ми терпіли ?
08.09.2025 12:07
І таке кожного дня.
але не потрібно мене своїм лайном мазати
я нікого не боюсь
бачив багато
я хоч шось роблю
принаймні денисова вже не відчуває себе королевною на дачах
а ти сцикло та пікейний жилет з ценсора
Що буде робити так звана "иліта" з жирними пиками, яка сидить на валізах з краденим баблом, ненавчені воювати ментура охорона та інші озброєні угрупування, ті хто повиписували собі бронювання, прийнявши для цього закони, прикордонники митники які окопались на західному кордоні, десь пів мільйона ЗСУ, які "воюють" в тилу...
Кинуться рити окопи, облаштовувати кулеметні гнізда?
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату... війна буде просрана...