Решетилова призвала Раду принять законопроект о военном омбудсмене
Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова призвала парламент принять в целом законопроект №13266 о военном омбудсмене.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшую неделю ко мне только официально поступило более 300 обращений военнослужащих и их семей. Это - среднее количество, порой бывает меньше, порой значительно больше. Среди них есть менее важные, но есть такие, от обработки которых зависят жизни людей. В любом случае. каждый военнослужащий, который обращается, надеется на реакцию и справедливость. И я считаю своим долгом сделать все, чтобы эту справедливость обеспечить", - отметила она.
По словам Решетиловой, среди обращений к ней есть немало депутатских запросов, которые перенаправляют к ней обращения своих избирателей.
"На обработку депутатского запроса отведено 10 дней. И я не подвела ни одного депутата, каждый раз решая затронутые ими вопросы по существу, чтобы они могли отчитаться своим избирателям, как эффективно они защищают их права. В таком режиме я живу уже восьмой месяц. Кроме обработки обращений, я стараюсь нарабатывать системные решения, разрабатывать и предлагать законодательные и нормативные изменения, работать над вопросами адаптации и восстановления военнослужащих, их отдыха, статусом семей военных, налаживать коммуникацию между военными частями и родными пропавших без вести", - сказала она.
Она призвала Верховную Раду принять закон о военном омбудсмене.
"Этот законопроект стоял в предварительной повестке дня заседания Верховной Рады на сегодня. Однако вчера согласительный совет заблокировали вопросом отстранения Безуглой и сняли на сегодня с рассмотрения.
Только что на согласительном совете законопроект заблокировала Европейская Солидарность, требуя изменить название с военного омбудсмена на уполномоченного президента. Очень принципиальный вопрос, думаю, от изменения названия всем военнослужащим сразу станет теплее, светлее и справедливее. Это означает, что на этой неделе закон уже не рассмотрят, и создание института откладывается еще минимум на месяц", - подчеркнула она.
