Решетилова закликала Раду ухвалити законопроєкт про військового омбудсмена

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова закликала парламент ухвалити в цілому законопроєкт №13266 про військового омбудсмена.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень до мене тільки офіційно надійшло понад 300 звернень військовослужбовців і їхніх родин. Це середня кількість, часом буває менше, часом значно більше. Серед них є менш важливі, але є такі, від опрацювання яких залежать життя людей. В будь-якому разі кожен військовослужбовець, який звертається, сподівається на реакцію і справедливість. І я вважаю своїм обов’язком зробити все, щоб цю справедливість забезпечити", - зазначила вона.

Читайте: Викривлення інформації, що призводить до катастроф, і брак поваги до військових, - Решетилова назвала ключові проблеми, на які скаржаться в ЗСУ

За словами Решетилової, серед звернень до неї є чимало депутатських запитів, які перенаправляють до неї звернення своїх виборців.

"На опрацювання депутатського запиту відведено 10 днів. І я не підвела жодного депутата, щоразу вирішуючи порушені ними питання по суті, щоб вони могли відзвітувати своїм виборцям, як ефективно вони захищають їхні права. У такому режимі я живу вже восьмий місяць. Окрім опрацювання звернень, я намагаюсь напрацьовувати системні рішення, розробляти і пропонувати законодавчі і нормативні зміни, працювати над питаннями адаптації і відновлення військовослужбовців, їхнього відпочинку, статусом родин військових, налагоджувати комунікацію між військовими частинами і рідними зниклих безвісти", - пояснила вона.

Вона закликала Верховну Раду ухвалити закон про військового омбудсмена.

Читайте також: Військових ТЦК треба забрати з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними, - Решетилова

"Цей законопроект стояв у попередньому порядку денному засідання Верховної Ради на сьогодні. Проте вчора погоджувальну раду заблокували питанням відсторонення Безуглої і зняли на сьогодні з розгляду.

Щойно на погоджувальній раді законопроект заблокувала Європейська Солідарність, вимагаючи змінити назву з військового омбудсмана на уповноваженого президента. Дуже принципове питання, думаю, від зміни назви всім військовослужбовцям відразу стане тепліше, світліше і справедливіше. Це означає, що цього тижня закон уже не розглянуть, і створення інституції відкладається ще щонайменше на місяць", - наголосила вона.

Читайте: Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про Військового омбудсмена