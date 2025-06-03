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Новини Інституція військового омбудсмена
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Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про Військового омбудсмена

Військовий омбудсмен. Рада схвалила в першому читанні

Верховна Рада у першому читання ухвалила законопроєкт №13266 щодо створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності Військового омбудсмена.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 287 нардепів.

Військовий омбудсмен. Рада схвалила в першому читанні

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основна мета законопроєкту - створити незалежну інституцію, яка матиме реальні повноваження, прозорі процедури й ефективні механізми реагування на порушення прав захисників.

Читайте: Зеленський вніс на розгляд ВР як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена, - Умєров

Автор: 

ВР (15029) омбудсмен (477)


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Вже омбудсменів більше ніж перелік прав українців в Конституції.
Що вони захищатимуть якщо все в підвалах на замку, тобто на паузі ?
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03.06.2025 12:45 Відповісти
ще одне недолугий та бездарний дороговартісний непотріб для працевлаштування своїх елітних безробітних,черговий генератор пустих новин та потужних перемог над здоровим глуздом
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03.06.2025 12:50 Відповісти
На заводє Ліхачова
Єсть проєкт машини новой,
І чєртьож єсть, і макет,
А машини новой - нєт.

Коротко про систему омбудсменів та їхню практичну користь.
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03.06.2025 12:52 Відповісти
Так тепер, портновським швондєрам, у мантіях та без них, ще і військові гроші носитимуть, офіційно ж! Усьо ж «па чеснаму»??
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03.06.2025 13:07 Відповісти
 
 