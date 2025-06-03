Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про Військового омбудсмена
Верховна Рада у першому читання ухвалила законопроєкт №13266 щодо створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності Військового омбудсмена.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 287 нардепів.
Напередодні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основна мета законопроєкту - створити незалежну інституцію, яка матиме реальні повноваження, прозорі процедури й ефективні механізми реагування на порушення прав захисників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що вони захищатимуть якщо все в підвалах на замку, тобто на паузі ?
Єсть проєкт машини новой,
І чєртьож єсть, і макет,
А машини новой - нєт.
Коротко про систему омбудсменів та їхню практичну користь.