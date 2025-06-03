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Новини Інституція військового омбудсмена
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Рада сьогодні розгляне у першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмена

Військовий омбудсмен. Рада розгляне законопроєкт

Верховна Рада сьогодні розглядатиме у першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмена.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Його основна мета — створити незалежну інституцію, яка матиме реальні повноваження, прозорі процедури й ефективні механізми реагування на порушення прав захисників. Законопроєкт розроблений фахівцями Міністерства оборони у співпраці з Уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців, громадянським суспільством, юристами, військовими, і внесений главою держави до парламенту як невідкладний", - наголосив очільник Міноборони.

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За словами Умєрова, це дієвий механізм цивільного контролю, який працюватиме на:

  • підвищення довіри до командування й держави;
  • посилення військової справедливості;
  • зміцнення бойового духу і згуртованості.

"Усі воїни мають знати, куди звернутися, якщо їхні права порушено. І, головне, реакція обовʼязково буде! Саме тому ця інституція має бути сильною, незалежною й ефективною. Закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт", - підсумував міністр.

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Військовий омбудсмен. Рада розгляне законопроєкт

Автор: 

ВР (15029) омбудсмен (477) військовослужбовці (4804) Умєров Рустем (647)


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Ще купу дармоїдів-ухилянтів наштампують.
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03.06.2025 11:44 Відповісти
У нас уже есть гражданский омбудсмен. Аккуратно фиксирует нарушения прав человека.
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03.06.2025 11:45 Відповісти
Хоть би стефанчук з ВРУ, та не забув про отих, портновських швондерів, на посадах в усіх органах державної влади!! Сподіваємося на те, що це не портнов, його протиснув на посаду голови ВРУ ???
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03.06.2025 11:46 Відповісти
Зеленосракі слуги наріду якогось звиздуйте вже нашлях за москвою.Достали ви курви.
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03.06.2025 11:46 Відповісти
Дайте вгадаю: якщо це «механізм цивільного контролю», то цей дядько чи тітка:
- не матимуть доступу до матеріалів внутрішніх розслідувань;
- не зможуть викликати командирів для пояснень;
- не отримають повноважень на візити без попередження;
- не матимуть реального впливу на рішення ВСП;
- і головне - не зможуть гарантувати анонімність і захист тим, хто скаржиться.

Виглядає так, ніби хочуть створити ще одну «інституцію з довіри», яка:
- писатиме красиві звіти;
- розводитиме руками, коли справа дійде до конкретних дій;
- і знатиме «куди звертатися», але не «як допомогти».

Тобто омбудсмен буде, а от чи буде справжня відповідальність - це питання.
Цивільний контроль без важелів дії - це декорація, а не реформа.
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03.06.2025 11:49 Відповісти
Не пройшло і трох років
А може й 10
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03.06.2025 11:56 Відповісти
 
 