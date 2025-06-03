Рада сьогодні розгляне у першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмена

Верховна Рада сьогодні розглядатиме у першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмена.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Його основна мета — створити незалежну інституцію, яка матиме реальні повноваження, прозорі процедури й ефективні механізми реагування на порушення прав захисників. Законопроєкт розроблений фахівцями Міністерства оборони у співпраці з Уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців, громадянським суспільством, юристами, військовими, і внесений главою держави до парламенту як невідкладний", - наголосив очільник Міноборони.

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За словами Умєрова, це дієвий механізм цивільного контролю, який працюватиме на:

підвищення довіри до командування й держави;

посилення військової справедливості;

зміцнення бойового духу і згуртованості.

"Усі воїни мають знати, куди звернутися, якщо їхні права порушено. І, головне, реакція обовʼязково буде! Саме тому ця інституція має бути сильною, незалежною й ефективною. Закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт", - підсумував міністр.

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