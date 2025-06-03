Рада сьогодні розгляне у першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмена
Верховна Рада сьогодні розглядатиме у першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмена.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Його основна мета — створити незалежну інституцію, яка матиме реальні повноваження, прозорі процедури й ефективні механізми реагування на порушення прав захисників. Законопроєкт розроблений фахівцями Міністерства оборони у співпраці з Уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців, громадянським суспільством, юристами, військовими, і внесений главою держави до парламенту як невідкладний", - наголосив очільник Міноборони.
За словами Умєрова, це дієвий механізм цивільного контролю, який працюватиме на:
- підвищення довіри до командування й держави;
- посилення військової справедливості;
- зміцнення бойового духу і згуртованості.
"Усі воїни мають знати, куди звернутися, якщо їхні права порушено. І, головне, реакція обовʼязково буде! Саме тому ця інституція має бути сильною, незалежною й ефективною. Закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт", - підсумував міністр.
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- не матимуть доступу до матеріалів внутрішніх розслідувань;
- не зможуть викликати командирів для пояснень;
- не отримають повноважень на візити без попередження;
- не матимуть реального впливу на рішення ВСП;
- і головне - не зможуть гарантувати анонімність і захист тим, хто скаржиться.
Виглядає так, ніби хочуть створити ще одну «інституцію з довіри», яка:
- писатиме красиві звіти;
- розводитиме руками, коли справа дійде до конкретних дій;
- і знатиме «куди звертатися», але не «як допомогти».
Тобто омбудсмен буде, а от чи буде справжня відповідальність - це питання.
Цивільний контроль без важелів дії - це декорація, а не реформа.
А може й 10