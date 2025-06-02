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Новини Центр підготовки громадян до нацспротиву
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У Раді зареєструють законопроєкт про нацспротив, підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки, - ОП

Законопроєкт про нацспротив

У понеділок, 2 червня, у Верховній Раді зареєструють законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави.

Документ передбачає наступні зміни:

  • підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;
  • ⁠підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;
  • навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;
  • керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

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Центри матимуть право:

  • використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;
  • створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! Нацспротив – це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства. І ми будемо готові!" - додала Верещук.

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Автор: 

ВР (15027) законопроєкт (3616) підготовка (188) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+17
Як ви готували Україну до спротиву Українцям давно відомо,покидьки.
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02.06.2025 19:05 Відповісти
+12
Що завгодно, тільки не дозволити людям зброю.
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02.06.2025 19:05 Відповісти
+11
"Все х..ня! Давай про шатли!!"
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02.06.2025 19:06 Відповісти
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02.06.2025 19:04 Відповісти
Що завгодно, тільки не дозволити людям зброю.
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02.06.2025 19:05 Відповісти
Кому сильно надо, ножи, отвёртки,топоры, вилы, молотки, машины, бензин это тоже оружие.
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02.06.2025 19:08 Відповісти
Мабуть пан морський котик US, що може викруткою завалити цілий взвод і піти огородами. А людям треба просто себе захистити
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02.06.2025 19:21 Відповісти
Потрібно бути більш ніж морська кішечка щоб завалити навіть відділення з Береттою, взагалі не говорю про ( взвод, є таке слово українською?)
Але ж, звичайно дозвіл на вогнепальну зброю має бути для більшості населення.
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02.06.2025 20:22 Відповісти
Хочете, щоб Україна перетворилася на Гондурас?!
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02.06.2025 19:37 Відповісти
З чого б це перетвориться?
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02.06.2025 20:04 Відповісти
З того, що чим БІЛЬШЕ зброї, тим БІЛЬШЕ збройного насильства-це закон. Елементарний закон логіки, який підтверджується статистикою багатьох країн.
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02.06.2025 20:11 Відповісти
Неправда .
Там де люди отримують право володіння зброєю , з початку , можливе невелике зростання насильства , але потім різке його падіння !
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02.06.2025 20:23 Відповісти
Наведіть приклади.
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02.06.2025 20:33 Відповісти
Гаразд - наведи приклади де збільшилось ? А я , тоді , наведу де навпаки ..
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02.06.2025 20:39 Відповісти
Чия б корова мичала ,а твоя б мовчала. Втік--то закрий вонючого рота.
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02.06.2025 20:24 Відповісти
У тебе забув дозволу спитати, йолопе!
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02.06.2025 20:31 Відповісти
А коли штати гондурасом стали?
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02.06.2025 20:35 Відповісти
Зброю зараз продають без особливих проблем. Можете купити AR15 чи щось краще, було б бажання і гроші. А тим, хто служить і має запис про зброю в військовому квитку взагалі без проблем, а тим хто мобілізувався в ЗСУ взагалі видають безкоштовно. Так що все в ваших руках. Але ж вам лише щоб потриндіти.
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02.06.2025 20:24 Відповісти
І дозволи теж легко отримати?
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02.06.2025 20:32 Відповісти
Як ви готували Україну до спротиву Українцям давно відомо,покидьки.
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02.06.2025 19:05 Відповісти
считаю решение правильным и своевременным. потому шо в скором времени соседи станут ******* своих особо упоровшихся сограждан, которые гордо выпячивали свой патриотизм последние несколько лет. но партизанская война возможна только при полной поддержки местного населения
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02.06.2025 19:51 Відповісти
"Все х..ня! Давай про шатли!!"
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02.06.2025 19:06 Відповісти
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок. Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
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02.06.2025 19:53 Відповісти
На рахунок жінок, почните з "сосни корабельной", робоча "сосна" завалить не один підрозділ кацапів.
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02.06.2025 19:09 Відповісти
А как 5-6 менеджеров
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02.06.2025 19:10 Відповісти
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02.06.2025 19:58 Відповісти
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02.06.2025 19:59 Відповісти
у них платиновий рівень броні,а у вас чугунний
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02.06.2025 20:25 Відповісти
який, в сраку, нацспротив?
з 14 року це питання провалено системно бо його треба починати з того чи готова українська влада до того що анонімні люди про яких не знатиме місце поліція та місцеве сбу будуть анонімно готуватися до ведення диверсійної війни в урбаністичних умовах і матимуть закладену про всяк випадок зброю на чорний день.
хто з українських президентів минулих і нинішніх на таке піде?
ніхто.
тому нацспротив це диверсанти заслані плюс місцева любительська партизанщина, все.
прикро.
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02.06.2025 19:13 Відповісти
Це гнида прокацапська ще не сидить довічне з конфіскацією по 111-й? Хм.
______
Кріт ти московський! Зброю людям роздай! Або хочаб дозволь її зареєстровану тримати вдома в сейфі. І цапня відразу втратить бажання пертись в Україну
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02.06.2025 19:15 Відповісти
Цікаво, це передсмертна порада портнова як підпалити Україну з тилу?
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02.06.2025 19:36 Відповісти
Чомусь Ізраїль і Швейцарія, та і багато штатів Америки не горять. В Америці, доречі, є штати, де володіння вогнепалом обов'язкове. І там спостерігається мінімальна злочинність. Коли пані будуть кацапи гвалтувати, перед тим, ніж вбити, може пані згадає це
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02.06.2025 19:41 Відповісти
Цитата:
"Швейцарія, за оцінками, має один з найвищих рівнів володіння особистою зброєю у світі. У той час як вона має низький загальний рівень злочинності за європейськими стандартами, вона має один з найвищих показників вогнепальних вбивств і найвищий рівень вогнепальних самогубств в Європі."

В США теж не дуже ситуація зі злочинністю. Просто на Цензорі про це не пишуть.
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02.06.2025 19:58 Відповісти
Найбільша кількість вбивств - побутові і в Росії. Тобто кухонним ножем по сінькє. А про Швейцарію будьласка посилання, бо у вас скоріше качка
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02.06.2025 20:34 Відповісти
Боронь Боже, публіка побіжить стріляти тецекашників...
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02.06.2025 19:50 Відповісти
Нічого доброго це не дасть крім напруги в суспільстві
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02.06.2025 19:17 Відповісти
Спочатку курс нацспротиву після на нуль, наші так зроблять!
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02.06.2025 19:26 Відповісти
законопроєкт про нацспротив

Добре. Дуже добре. Згодиться, коли настане час нацспротиву узрпації влади зеленими гнидами.
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02.06.2025 19:27 Відповісти
А як щодо організації національного спротиву корупції...?
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02.06.2025 19:28 Відповісти
Рабів треба тримати постійно в стресовому стані і довести, що всі здорові аби захистити майно олігархів, паничів.
Чи буде курс с розмінування чонгарів?
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02.06.2025 19:31 Відповісти
в нацСаротив буде на шатлБасах їздити?
ця тварина задумала чергове бабло відмити на своїх ібану...их ідеях
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02.06.2025 19:31 Відповісти
Виключно без матюків: нехай ота "заступниця" жіночка легкої поведінки, вона ж жіночий статевий орган піде на чоловічий статевий органі і посмокче його ж. Південь України віддала, а тепер відкриває свій немитий ротовий отвір і вказує, що я маю робити, хоча свої функції, ота жіночка легкої поведінки, не виконала!!!
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02.06.2025 19:43 Відповісти
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02.06.2025 19:53 Відповісти
важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави. Ну и нахера вы тогда, в лице державы, если ничего не можете?
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02.06.2025 19:49 Відповісти
Спочатку Верховна Рада повинна б повернути Україні Конституційний устрій "Республіка" - з устрію "Монархія".
На жаль: нині Верховна Рада всупереч Конституції підпорядковується поза-законному "офісу єрмака" - тобто безпосередньо фсб рф. За прикриттям "простроченим президентом" Зеленським (що по Конституції мав рік тому передати повноваження "Президента" парламенту за відсутністю "новообраного Президента").
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02.06.2025 20:05 Відповісти
О, еміграція 2.0.
З їх точки зору вони все роблять максимально логічно, чим менше людей на території - тим більше можливостей.
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02.06.2025 20:05 Відповісти
Ага,зробіть для кацпів мішені щоб мали куда бити .
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02.06.2025 20:13 Відповісти
Під тези телемарафону про те що Україна "має стати другим Ізраїлем і воювати вічно" - Україну насправді перетворюють на аналог палестини під керівництвом хамас, де замість професійної добровільної високотехнологічної і оснащеної армії будуть партизанити всі хто може тримати в руках автомат.
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02.06.2025 20:35 Відповісти
 
 