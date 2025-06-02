У Раді зареєструють законопроєкт про нацспротив, підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки, - ОП
У понеділок, 2 червня, у Верховній Раді зареєструють законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву.
Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, це – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави.
Документ передбачає наступні зміни:
- підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;
- підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;
- навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;
- керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.
Центри матимуть право:
- використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;
- створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.
"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! Нацспротив – це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства. І ми будемо готові!" - додала Верещук.
Топ коментарі
+17 Andrei Andreev #495049
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+12 Алексей Алексеевич #377576
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+11 Oleksii Magas
показати весь коментар02.06.2025 19:06 Відповісти Посилання
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Але ж, звичайно дозвіл на вогнепальну зброю має бути для більшості населення.
Там де люди отримують право володіння зброєю , з початку , можливе невелике зростання насильства , але потім різке його падіння !
з 14 року це питання провалено системно бо його треба починати з того чи готова українська влада до того що анонімні люди про яких не знатиме місце поліція та місцеве сбу будуть анонімно готуватися до ведення диверсійної війни в урбаністичних умовах і матимуть закладену про всяк випадок зброю на чорний день.
хто з українських президентів минулих і нинішніх на таке піде?
ніхто.
тому нацспротив це диверсанти заслані плюс місцева любительська партизанщина, все.
прикро.
______
Кріт ти московський! Зброю людям роздай! Або хочаб дозволь її зареєстровану тримати вдома в сейфі. І цапня відразу втратить бажання пертись в Україну
"Швейцарія, за оцінками, має один з найвищих рівнів володіння особистою зброєю у світі. У той час як вона має низький загальний рівень злочинності за європейськими стандартами, вона має один з найвищих показників вогнепальних вбивств і найвищий рівень вогнепальних самогубств в Європі."
В США теж не дуже ситуація зі злочинністю. Просто на Цензорі про це не пишуть.
Добре. Дуже добре. Згодиться, коли настане час нацспротиву узрпації влади зеленими гнидами.
Чи буде курс с розмінування чонгарів?
ця тварина задумала чергове бабло відмити на своїх ібану...их ідеях
На жаль: нині Верховна Рада всупереч Конституції підпорядковується поза-законному "офісу єрмака" - тобто безпосередньо фсб рф. За прикриттям "простроченим президентом" Зеленським (що по Конституції мав рік тому передати повноваження "Президента" парламенту за відсутністю "новообраного Президента").
З їх точки зору вони все роблять максимально логічно, чим менше людей на території - тим більше можливостей.