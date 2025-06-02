У Раді зареєструють законопроєкт про нацспротив, підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки, - ОП

У понеділок, 2 червня, у Верховній Раді зареєструють законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави.

Документ передбачає наступні зміни:

підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;

⁠підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;

навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;

керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центри підготовки громадян до нацспротиву: затверджено порядок створення і функціонування, - Міноборони

Центри матимуть право:

використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;

створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! Нацспротив – це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства. І ми будемо готові!" - додала Верещук.

Читайте також: Центри підготовки громадян до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні, - ОП