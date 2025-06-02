В Раде зарегистрируют законопроект о нацсопротивлении, подготовку будут проходить и мужчины, и женщины, - ОП

В понедельник, 2 июня, в Верховной Раде зарегистрируют законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, это - важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.

Документ предусматривает следующие изменения:

подготовку будут проходить различные категорий граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;

подготовка будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;

обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;

руководители и инструкторы Центров - ветераны, имеющие боевой опыт.

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Центры будут иметь право:

использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;

создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

"Система подготовки к национальному сопротивлению - это не о войне, это о готовности. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать! Нацсопротивление - это о мире. Потому что настоящий мир имеет за спиной силу общества. И мы будем готовы!" - добавила Верещук.

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