В Раде зарегистрируют законопроект о нацсопротивлении, подготовку будут проходить и мужчины, и женщины, - ОП
В понедельник, 2 июня, в Верховной Раде зарегистрируют законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, это - важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.
Документ предусматривает следующие изменения:
- подготовку будут проходить различные категорий граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;
- подготовка будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;
- обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;
- руководители и инструкторы Центров - ветераны, имеющие боевой опыт.
Центры будут иметь право:
- использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;
- создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.
"Система подготовки к национальному сопротивлению - это не о войне, это о готовности. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать! Нацсопротивление - это о мире. Потому что настоящий мир имеет за спиной силу общества. И мы будем готовы!" - добавила Верещук.
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+14 Andrei Andreev #495049
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+9 Алексей Алексеевич #377576
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+8 Oleksii Magas
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з 14 року це питання провалено системно бо його треба починати з того чи готова українська влада до того що анонімні люди про яких не знатиме місце поліція та місцеве сбу будуть анонімно готуватися до ведення диверсійної війни в урбаністичних умовах і матимуть закладену про всяк випадок зброю на чорний день.
хто з українських президентів минулих і нинішніх на таке піде?
ніхто.
тому нацспротив це диверсанти заслані плюс місцева любительська партизанщина, все.
прикро.
______
Кріт ти московський! Зброю людям роздай! Або хочаб дозволь її зареєстровану тримати вдома в сейфі. І цапня відразу втратить бажання пертись в Україну
"Швейцарія, за оцінками, має один з найвищих рівнів володіння особистою зброєю у світі. У той час як вона має низький загальний рівень злочинності за європейськими стандартами, вона має один з найвищих показників вогнепальних вбивств і найвищий рівень вогнепальних самогубств в Європі."
В США теж не дуже ситуація зі злочинністю. Просто на Цензорі про це не пишуть.
Добре. Дуже добре. Згодиться, коли настане час нацспротиву узрпації влади зеленими гнидами.
Чи буде курс с розмінування чонгарів?
ця тварина задумала чергове бабло відмити на своїх ібану...их ідеях