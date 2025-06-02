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Новости Центр подготовки граждан к нацсопротивлению
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В Раде зарегистрируют законопроект о нацсопротивлении, подготовку будут проходить и мужчины, и женщины, - ОП

Законопроект о нацпротиве

В понедельник, 2 июня, в Верховной Раде зарегистрируют законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, это - важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.

Документ предусматривает следующие изменения:

  • подготовку будут проходить различные категорий граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;
  • подготовка будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;
  • обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;
  • руководители и инструкторы Центров - ветераны, имеющие боевой опыт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центры подготовки граждан к нацсопротивлению: утвержден порядок создания и функционирования, - Минобороны

Центры будут иметь право:

  • использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;
  • создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

"Система подготовки к национальному сопротивлению - это не о войне, это о готовности. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать! Нацсопротивление - это о мире. Потому что настоящий мир имеет за спиной силу общества. И мы будем готовы!" - добавила Верещук.

Читайте также: Центры подготовки граждан к нацсопротивлению заработают в каждом регионе, - ОП

Автор: 

ВР (29273) законопроект (3229) подготовка (233) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+14
Як ви готували Україну до спротиву Українцям давно відомо,покидьки.
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02.06.2025 19:05 Ответить
+9
Що завгодно, тільки не дозволити людям зброю.
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02.06.2025 19:05 Ответить
+8
"Все х..ня! Давай про шатли!!"
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02.06.2025 19:06 Ответить
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02.06.2025 19:04 Ответить
Що завгодно, тільки не дозволити людям зброю.
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02.06.2025 19:05 Ответить
Кому сильно надо, ножи, отвёртки,топоры, вилы, молотки, машины, бензин это тоже оружие.
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02.06.2025 19:08 Ответить
Мабуть пан морський котик US, що може викруткою завалити цілий взвод і піти огородами. А людям треба просто себе захистити
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02.06.2025 19:21 Ответить
Хочете, щоб Україна перетворилася на Гондурас?!
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02.06.2025 19:37 Ответить
Як ви готували Україну до спротиву Українцям давно відомо,покидьки.
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02.06.2025 19:05 Ответить
считаю решение правильным и своевременным. потому шо в скором времени соседи станут ******* своих особо упоровшихся сограждан, которые гордо выпячивали свой патриотизм последние несколько лет. но партизанская война возможна только при полной поддержки местного населения
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02.06.2025 19:51 Ответить
"Все х..ня! Давай про шатли!!"
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02.06.2025 19:06 Ответить
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок. Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
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02.06.2025 19:53 Ответить
На рахунок жінок, почните з "сосни корабельной", робоча "сосна" завалить не один підрозділ кацапів.
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02.06.2025 19:09 Ответить
А как 5-6 менеджеров
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02.06.2025 19:10 Ответить
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02.06.2025 19:58 Ответить
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02.06.2025 19:59 Ответить
який, в сраку, нацспротив?
з 14 року це питання провалено системно бо його треба починати з того чи готова українська влада до того що анонімні люди про яких не знатиме місце поліція та місцеве сбу будуть анонімно готуватися до ведення диверсійної війни в урбаністичних умовах і матимуть закладену про всяк випадок зброю на чорний день.
хто з українських президентів минулих і нинішніх на таке піде?
ніхто.
тому нацспротив це диверсанти заслані плюс місцева любительська партизанщина, все.
прикро.
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02.06.2025 19:13 Ответить
Це гнида прокацапська ще не сидить довічне з конфіскацією по 111-й? Хм.
______
Кріт ти московський! Зброю людям роздай! Або хочаб дозволь її зареєстровану тримати вдома в сейфі. І цапня відразу втратить бажання пертись в Україну
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02.06.2025 19:15 Ответить
Цікаво, це передсмертна порада портнова як підпалити Україну з тилу?
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02.06.2025 19:36 Ответить
Чомусь Ізраїль і Швейцарія, та і багато штатів Америки не горять. В Америці, доречі, є штати, де володіння вогнепалом обов'язкове. І там спостерігається мінімальна злочинність. Коли пані будуть кацапи гвалтувати, перед тим, ніж вбити, може пані згадає це
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02.06.2025 19:41 Ответить
Цитата:
"Швейцарія, за оцінками, має один з найвищих рівнів володіння особистою зброєю у світі. У той час як вона має низький загальний рівень злочинності за європейськими стандартами, вона має один з найвищих показників вогнепальних вбивств і найвищий рівень вогнепальних самогубств в Європі."

В США теж не дуже ситуація зі злочинністю. Просто на Цензорі про це не пишуть.
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02.06.2025 19:58 Ответить
Боронь Боже, публіка побіжить стріляти тецекашників...
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02.06.2025 19:50 Ответить
Нічого доброго це не дасть крім напруги в суспільстві
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02.06.2025 19:17 Ответить
Спочатку курс нацспротиву після на нуль, наші так зроблять!
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02.06.2025 19:26 Ответить
законопроєкт про нацспротив

Добре. Дуже добре. Згодиться, коли настане час нацспротиву узрпації влади зеленими гнидами.
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02.06.2025 19:27 Ответить
А як щодо організації національного спротиву корупції...?
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02.06.2025 19:28 Ответить
Рабів треба тримати постійно в стресовому стані і довести, що всі здорові аби захистити майно олігархів, паничів.
Чи буде курс с розмінування чонгарів?
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02.06.2025 19:31 Ответить
в нацСаротив буде на шатлБасах їздити?
ця тварина задумала чергове бабло відмити на своїх ібану...их ідеях
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02.06.2025 19:31 Ответить
Виключно без матюків: нехай ота "заступниця" жіночка легкої поведінки, вона ж жіночий статевий орган піде на чоловічий статевий органі і посмокче його ж. Південь України віддала, а тепер відкриває свій немитий ротовий отвір і вказує, що я маю робити, хоча свої функції, ота жіночка легкої поведінки, не виконала!!!
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02.06.2025 19:43 Ответить
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02.06.2025 19:53 Ответить
важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави. Ну и нахера вы тогда, в лице державы, если ничего не можете?
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02.06.2025 19:49 Ответить
 
 