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Новости Институция военного омбудсмена
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Рада сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене

Военный омбудсмен. Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада сегодня будет рассматривать в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Его основная цель - создать независимую институцию, которая будет иметь реальные полномочия, прозрачные процедуры и эффективные механизмы реагирования на нарушения прав защитников. Законопроект разработан специалистами Министерства обороны в сотрудничестве с Уполномоченным Президента по вопросам защиты прав военнослужащих, гражданским обществом, юристами, военными, и внесен главой государства в парламент как неотложный", - подчеркнул глава Минобороны.

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По словам Умерова, это действенный механизм гражданского контроля, который будет работать на:

  • повышение доверия к командованию и государству;
  • усиление военной справедливости;
  • укрепление боевого духа и сплоченности.

"Все воины должны знать, куда обратиться, если их права нарушены. И, главное, реакция обязательно будет! Именно поэтому этот институт должен быть сильным, независимым и эффективным. Призываю народных депутатов поддержать этот законопроект", - подытожил министр.

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Военный омбудсмен. Рада рассмотрит законопроект

Автор: 

ВР (29275) омбудсмен (600) военнослужащие (6179) Умеров Рустем (565)


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Ще купу дармоїдів-ухилянтів наштампують.
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03.06.2025 11:44 Ответить
У нас уже есть гражданский омбудсмен. Аккуратно фиксирует нарушения прав человека.
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03.06.2025 11:45 Ответить
Хоть би стефанчук з ВРУ, та не забув про отих, портновських швондерів, на посадах в усіх органах державної влади!! Сподіваємося на те, що це не портнов, його протиснув на посаду голови ВРУ ???
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03.06.2025 11:46 Ответить
Зеленосракі слуги наріду якогось звиздуйте вже нашлях за москвою.Достали ви курви.
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03.06.2025 11:46 Ответить
Дайте вгадаю: якщо це «механізм цивільного контролю», то цей дядько чи тітка:
- не матимуть доступу до матеріалів внутрішніх розслідувань;
- не зможуть викликати командирів для пояснень;
- не отримають повноважень на візити без попередження;
- не матимуть реального впливу на рішення ВСП;
- і головне - не зможуть гарантувати анонімність і захист тим, хто скаржиться.

Виглядає так, ніби хочуть створити ще одну «інституцію з довіри», яка:
- писатиме красиві звіти;
- розводитиме руками, коли справа дійде до конкретних дій;
- і знатиме «куди звертатися», але не «як допомогти».

Тобто омбудсмен буде, а от чи буде справжня відповідальність - це питання.
Цивільний контроль без важелів дії - це декорація, а не реформа.
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03.06.2025 11:49 Ответить
Не пройшло і трох років
А може й 10
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03.06.2025 11:56 Ответить
 
 