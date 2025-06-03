Рада сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене

Верховная Рада сегодня будет рассматривать в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Его основная цель - создать независимую институцию, которая будет иметь реальные полномочия, прозрачные процедуры и эффективные механизмы реагирования на нарушения прав защитников. Законопроект разработан специалистами Министерства обороны в сотрудничестве с Уполномоченным Президента по вопросам защиты прав военнослужащих, гражданским обществом, юристами, военными, и внесен главой государства в парламент как неотложный", - подчеркнул глава Минобороны.

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По словам Умерова, это действенный механизм гражданского контроля, который будет работать на:

повышение доверия к командованию и государству;

усиление военной справедливости;

укрепление боевого духа и сплоченности.

"Все воины должны знать, куда обратиться, если их права нарушены. И, главное, реакция обязательно будет! Именно поэтому этот институт должен быть сильным, независимым и эффективным. Призываю народных депутатов поддержать этот законопроект", - подытожил министр.

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