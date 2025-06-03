Рада сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене
Верховная Рада сегодня будет рассматривать в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Его основная цель - создать независимую институцию, которая будет иметь реальные полномочия, прозрачные процедуры и эффективные механизмы реагирования на нарушения прав защитников. Законопроект разработан специалистами Министерства обороны в сотрудничестве с Уполномоченным Президента по вопросам защиты прав военнослужащих, гражданским обществом, юристами, военными, и внесен главой государства в парламент как неотложный", - подчеркнул глава Минобороны.
По словам Умерова, это действенный механизм гражданского контроля, который будет работать на:
- повышение доверия к командованию и государству;
- усиление военной справедливости;
- укрепление боевого духа и сплоченности.
"Все воины должны знать, куда обратиться, если их права нарушены. И, главное, реакция обязательно будет! Именно поэтому этот институт должен быть сильным, независимым и эффективным. Призываю народных депутатов поддержать этот законопроект", - подытожил министр.
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- не матимуть доступу до матеріалів внутрішніх розслідувань;
- не зможуть викликати командирів для пояснень;
- не отримають повноважень на візити без попередження;
- не матимуть реального впливу на рішення ВСП;
- і головне - не зможуть гарантувати анонімність і захист тим, хто скаржиться.
Виглядає так, ніби хочуть створити ще одну «інституцію з довіри», яка:
- писатиме красиві звіти;
- розводитиме руками, коли справа дійде до конкретних дій;
- і знатиме «куди звертатися», але не «як допомогти».
Тобто омбудсмен буде, а от чи буде справжня відповідальність - це питання.
Цивільний контроль без важелів дії - це декорація, а не реформа.
А може й 10