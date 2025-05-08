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Новости Законопроекты о ВСУ
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Зеленский предлагает создать должность военного омбудсмена и соответствующий офис

Выступление Зеленского на саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №13266, который предусматривает создание должности военного омбудсмена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ зарегистрирован как неотложный, что предусматривает его рассмотрение вне очереди, сообщается на сайте парламента.

Как отметила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, законопроект предусматривает, что омбудсмена и его заместителей будет назначать глава государства.

Также документ предлагает создание Офиса военного омбудсмена как вспомогательного органа при президенте. Его целью станет осуществление гражданского демократического контроля в сфере безопасности и обороны, согласно закону "О национальной безопасности Украины".

Кроме этого, законопроект определяет механизмы подачи жалоб военнослужащими, порядок проверок в воинских частях и органах управления, а также взаимодействие омбудсмена с другими государственными институтами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представителем языкового омбудсмена в Киеве назначен ветеран Игорь Спиридонов

Автор: 

законопроект (3223) Зеленский Владимир (20511) омбудсмен (598)


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Топ комментарии
+16
Балістичну ракету нашу він не хоче для початку створити
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08.05.2025 12:37
+13
Чиновницькі дітки підростають, кормова база для них має розширюватись!
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08.05.2025 12:37
+8
не на часі....людей пристроїти треба.....своїх людей.....бабло ж таки..
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08.05.2025 12:42
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Балістичну ракету нашу він не хоче для початку створити
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08.05.2025 12:37 Ответить
не на часі....людей пристроїти треба.....своїх людей.....бабло ж таки..
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08.05.2025 12:42 Ответить
Психолога треба йому відвідувати
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08.05.2025 13:07 Ответить
Та її нібито вже створили, але масштабувати не можуть...ця влада може штампувати тільки серіали) Але ж попереджали, що пошкодуєте за вибір 19р. хто слухав.
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08.05.2025 14:21 Ответить
Чиновницькі дітки підростають, кормова база для них має розширюватись!
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08.05.2025 12:37 Ответить
Ооооо,мерсы S класса,охрана,бронь,секретутки,квартирки,премии,повага и шана,влияние и левые доходы - я хочу такую работу.
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08.05.2025 12:39 Ответить
І штаб! Обов'язково потужний штаб.
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08.05.2025 12:40 Ответить
Ще не ввесь квартал пристроїв?????
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08.05.2025 12:40 Ответить
Це піпець...імітація бурної діяльності
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08.05.2025 12:42 Ответить
коли все саботуєш треба хвилю з туману підняти,щоб не так видно було
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08.05.2025 12:44 Ответить
Ну чого не придумати отому калічному «омбудсмен» свій притомний еквівалент? Язик заплітається…
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08.05.2025 12:43 Ответить
Потужно! Вдаримо по кожному українцю, що залишився, окремим Міністерством!
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08.05.2025 12:48 Ответить
А не задо)(уя вже тих охвісів?
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08.05.2025 12:58 Ответить
Більше чинуш на шию українцям! Це все так на часі.
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08.05.2025 13:00 Ответить
розширює узурпацію влади. скоро офіси підконтрольні зеленому, будуть всю країну контролювати
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08.05.2025 13:25 Ответить
Нехер права порушувати і омбутсмен буде не потрібний.
=================
військові це не люди? Омбудсмена по правах людини недостатньо? Кого далі запропонуєш? Омбудсмен по блазням, омбудсмен по інвалідах-прокурорах? може по суддях?
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08.05.2025 13:26 Ответить
ну, офіс якийсь створити, це ми завжди готові із радістю, "всьо, как ми любім". "нє ракети ж балістічіскіє дєлать, в самом-то дєлє".
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08.05.2025 13:28 Ответить
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08.05.2025 13:36 Ответить
Кандидати на посаду - безумна чи верещучка?
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08.05.2025 13:48 Ответить
і 5,6 маленьких дочірніх підофісів офіса військового омбудсмена.
ну це зрозуміло, а далі то що?
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08.05.2025 14:24 Ответить
Треба ж робочі місця для клоунів у відставці
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08.05.2025 14:25 Ответить
Клоун
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08.05.2025 14:28 Ответить
Этот идиот весь кипит такими бесполезными идеями.
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08.05.2025 14:29 Ответить
 
 