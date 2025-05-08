Зеленский предлагает создать должность военного омбудсмена и соответствующий офис

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №13266, который предусматривает создание должности военного омбудсмена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ зарегистрирован как неотложный, что предусматривает его рассмотрение вне очереди, сообщается на сайте парламента.

Как отметила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, законопроект предусматривает, что омбудсмена и его заместителей будет назначать глава государства.

Также документ предлагает создание Офиса военного омбудсмена как вспомогательного органа при президенте. Его целью станет осуществление гражданского демократического контроля в сфере безопасности и обороны, согласно закону "О национальной безопасности Украины".

Кроме этого, законопроект определяет механизмы подачи жалоб военнослужащими, порядок проверок в воинских частях и органах управления, а также взаимодействие омбудсмена с другими государственными институтами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представителем языкового омбудсмена в Киеве назначен ветеран Игорь Спиридонов