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Новини Законопроєкти про ЗСУ
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Зеленський пропонує створити посаду військового омбудсмена та відповідний офіс

Виступ Зеленського на саміті Тримор’я

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №13266, який передбачає створення посади військового омбудсмена.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту. 

Документ зареєстровано як невідкладний, що передбачає його розгляд позачергово, повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, законопроєкт передбачає, що омбудсмена та його заступників призначатиме глава держави.

Також документ пропонує створення Офісу військового омбудсмена як допоміжного органу при президентові. Його метою стане здійснення цивільного демократичного контролю у сфері безпеки та оборони, згідно із законом "Про національну безпеку України".

Крім цього, законопроєкт визначає механізми подання скарг військовослужбовцями, порядок перевірок у військових частинах та органах управління, а також взаємодію омбудсмена з іншими державними інституціями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представником мовного омбудсмена в Києві призначено ветерана Ігоря Спірідонова

Автор: 

законопроєкт (3600) Зеленський Володимир (23984) омбудсмен (476)


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Топ коментарі
+16
Балістичну ракету нашу він не хоче для початку створити
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08.05.2025 12:37
+13
Чиновницькі дітки підростають, кормова база для них має розширюватись!
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08.05.2025 12:37
+8
не на часі....людей пристроїти треба.....своїх людей.....бабло ж таки..
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08.05.2025 12:42
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Балістичну ракету нашу він не хоче для початку створити
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08.05.2025 12:37 Відповісти
не на часі....людей пристроїти треба.....своїх людей.....бабло ж таки..
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08.05.2025 12:42 Відповісти
Психолога треба йому відвідувати
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08.05.2025 13:07 Відповісти
Та її нібито вже створили, але масштабувати не можуть...ця влада може штампувати тільки серіали) Але ж попереджали, що пошкодуєте за вибір 19р. хто слухав.
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08.05.2025 14:21 Відповісти
Чиновницькі дітки підростають, кормова база для них має розширюватись!
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08.05.2025 12:37 Відповісти
Ооооо,мерсы S класса,охрана,бронь,секретутки,квартирки,премии,повага и шана,влияние и левые доходы - я хочу такую работу.
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08.05.2025 12:39 Відповісти
І штаб! Обов'язково потужний штаб.
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08.05.2025 12:40 Відповісти
Ще не ввесь квартал пристроїв?????
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08.05.2025 12:40 Відповісти
Це піпець...імітація бурної діяльності
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08.05.2025 12:42 Відповісти
коли все саботуєш треба хвилю з туману підняти,щоб не так видно було
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08.05.2025 12:44 Відповісти
Ну чого не придумати отому калічному «омбудсмен» свій притомний еквівалент? Язик заплітається…
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08.05.2025 12:43 Відповісти
Потужно! Вдаримо по кожному українцю, що залишився, окремим Міністерством!
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08.05.2025 12:48 Відповісти
А не задо)(уя вже тих охвісів?
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08.05.2025 12:58 Відповісти
Більше чинуш на шию українцям! Це все так на часі.
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08.05.2025 13:00 Відповісти
розширює узурпацію влади. скоро офіси підконтрольні зеленому, будуть всю країну контролювати
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08.05.2025 13:25 Відповісти
Нехер права порушувати і омбутсмен буде не потрібний.
=================
військові це не люди? Омбудсмена по правах людини недостатньо? Кого далі запропонуєш? Омбудсмен по блазням, омбудсмен по інвалідах-прокурорах? може по суддях?
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08.05.2025 13:26 Відповісти
ну, офіс якийсь створити, це ми завжди готові із радістю, "всьо, как ми любім". "нє ракети ж балістічіскіє дєлать, в самом-то дєлє".
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08.05.2025 13:28 Відповісти
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08.05.2025 13:36 Відповісти
Кандидати на посаду - безумна чи верещучка?
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08.05.2025 13:48 Відповісти
і 5,6 маленьких дочірніх підофісів офіса військового омбудсмена.
ну це зрозуміло, а далі то що?
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08.05.2025 14:24 Відповісти
Треба ж робочі місця для клоунів у відставці
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08.05.2025 14:25 Відповісти
Клоун
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08.05.2025 14:28 Відповісти
Этот идиот весь кипит такими бесполезными идеями.
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08.05.2025 14:29 Відповісти
 
 