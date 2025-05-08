Зеленський пропонує створити посаду військового омбудсмена та відповідний офіс

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №13266, який передбачає створення посади військового омбудсмена.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Документ зареєстровано як невідкладний, що передбачає його розгляд позачергово, повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, законопроєкт передбачає, що омбудсмена та його заступників призначатиме глава держави.

Також документ пропонує створення Офісу військового омбудсмена як допоміжного органу при президентові. Його метою стане здійснення цивільного демократичного контролю у сфері безпеки та оборони, згідно із законом "Про національну безпеку України".

Крім цього, законопроєкт визначає механізми подання скарг військовослужбовцями, порядок перевірок у військових частинах та органах управління, а також взаємодію омбудсмена з іншими державними інституціями.

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