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Новости Институция военного омбудсмена
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Рада в первом чтении поддержала законопроект о Военном омбудсмене

Военный омбудсмен. Рада одобрила в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13266 о создании, определении правового статуса, задач и принципов деятельности Военного омбудсмена.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 287 нардепов.

Военный омбудсмен. Рада одобрила в первом чтении

Накануне министр обороны Рустем Умеров заявил, что основная цель законопроекта - создать независимую институцию, которая будет иметь реальные полномочия, прозрачные процедуры и эффективные механизмы реагирования на нарушения прав защитников.

Читайте: Зеленский внес на рассмотрение ВР как неотложный законопроект о военном омбудсмене, - Умеров

Автор: 

ВР (29275) омбудсмен (600)


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Вже омбудсменів більше ніж перелік прав українців в Конституції.
Що вони захищатимуть якщо все в підвалах на замку, тобто на паузі ?
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03.06.2025 12:45 Ответить
ще одне недолугий та бездарний дороговартісний непотріб для працевлаштування своїх елітних безробітних,черговий генератор пустих новин та потужних перемог над здоровим глуздом
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03.06.2025 12:50 Ответить
На заводє Ліхачова
Єсть проєкт машини новой,
І чєртьож єсть, і макет,
А машини новой - нєт.

Коротко про систему омбудсменів та їхню практичну користь.
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03.06.2025 12:52 Ответить
Так тепер, портновським швондєрам, у мантіях та без них, ще і військові гроші носитимуть, офіційно ж! Усьо ж «па чеснаму»??
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03.06.2025 13:07 Ответить
 
 