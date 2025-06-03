Рада в первом чтении поддержала законопроект о Военном омбудсмене

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13266 о создании, определении правового статуса, задач и принципов деятельности Военного омбудсмена.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 287 нардепов.

Накануне министр обороны Рустем Умеров заявил, что основная цель законопроекта - создать независимую институцию, которая будет иметь реальные полномочия, прозрачные процедуры и эффективные механизмы реагирования на нарушения прав защитников.

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