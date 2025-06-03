Рада в первом чтении поддержала законопроект о Военном омбудсмене
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13266 о создании, определении правового статуса, задач и принципов деятельности Военного омбудсмена.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 287 нардепов.
Накануне министр обороны Рустем Умеров заявил, что основная цель законопроекта - создать независимую институцию, которая будет иметь реальные полномочия, прозрачные процедуры и эффективные механизмы реагирования на нарушения прав защитников.
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Що вони захищатимуть якщо все в підвалах на замку, тобто на паузі ?
Єсть проєкт машини новой,
І чєртьож єсть, і макет,
А машини новой - нєт.
Коротко про систему омбудсменів та їхню практичну користь.