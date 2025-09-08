Це неправда, що в СЗЧ йдуть військовослужбовці, які втомилися від війни, - Решетилова

У СЗЧ переважно йдуть ті, хто проходить етап військового вишколу або під час переведення з навчального центру до військової частини.

Про це в коментарі Укрінформу сказала Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

"У нас чомусь в суспільстві побутує думка, що найбільша кількість СЗЧ здійснюється військовослужбовцями, які втомилися від військової служби, які служать з 2022 року чи раніше. Це неправда. Абсолютна більшість тікає з навчальних центрів або під час переведення з навчального центру до військової частини. Або у випадках, коли вони дізнаються, що їхня військова частина відправляється в зону бойових дій", - зазначила вона.

За її словами, це, по суті, військовослужбовці, які ухиляються від військової служби й підводять своїх побратимів, тому потрібно говорити про пошук відповідальності для них.

Решетилова наголосила, що потрібно шукати можливості, як забезпечити справедливість для тих військовослужбовців, які самовіддано і сумлінно несуть військову службу і захищають нас.

Зокрема, спростити умови переведення з однієї частини в іншу, забезпечити можливості з повноцінного проходження лікування чи відновлення, додала вона.

