Це неправда, що в СЗЧ йдуть військовослужбовці, які втомилися від війни, - Решетилова
У СЗЧ переважно йдуть ті, хто проходить етап військового вишколу або під час переведення з навчального центру до військової частини.
Про це в коментарі Укрінформу сказала Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас чомусь в суспільстві побутує думка, що найбільша кількість СЗЧ здійснюється військовослужбовцями, які втомилися від військової служби, які служать з 2022 року чи раніше. Це неправда. Абсолютна більшість тікає з навчальних центрів або під час переведення з навчального центру до військової частини. Або у випадках, коли вони дізнаються, що їхня військова частина відправляється в зону бойових дій", - зазначила вона.
За її словами, це, по суті, військовослужбовці, які ухиляються від військової служби й підводять своїх побратимів, тому потрібно говорити про пошук відповідальності для них.
Решетилова наголосила, що потрібно шукати можливості, як забезпечити справедливість для тих військовослужбовців, які самовіддано і сумлінно несуть військову службу і захищають нас.
Зокрема, спростити умови переведення з однієї частини в іншу, забезпечити можливості з повноцінного проходження лікування чи відновлення, додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уявіть собі Кадрових "військових" та інших носії погонів , мінти, прокурори-інваліди тощо тощо ... Це ж про них просто написано...
Разумков і стефанчуки, можуть це засвідчити, разом з бухгалтерами апарату ВРУ! Списки і виплати, вони підписують і отримують, щомісяця!
Кожного громадянина!
Ніт щоб разом взятись та наваляти оркам, так одні воюють, другі покупляли броні, треті тікають бо відкупитись не можуть.
"Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців!" - просто шлюха ОПшна, я сподіваюсь хунта таки буде, я б з радістю розвішував все це ****** по каштанам і рука б не здригнулась.
Невже комусь не подобається, що їх протизаконно виловлюють як худобу?
Невже хтось не хоче безкоштовно замінити загиблих героїв?
Помилися, але де?
Ні мобілізації!
Так капітуляції!
Нас дуже багато!
У кацапів будемо с....
А цим аби карати. Не розбиратися з причинами, не намагатися якось покращити ситуацію, шоб нарід не біг, не спробувати застосовувати їх на якихось інших місцях..
"всьо взять і подєліть" (С)
А навіщо тоді взагалі ця "уповноважена"? Якщо всім пофіг на неї...
Армія! Мова! Віра!! Пильнуймо Україні, інформГігієну, бо московіт гадить ротом!!