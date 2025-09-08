УКР
Це неправда, що в СЗЧ йдуть військовослужбовці, які втомилися від війни, - Решетилова

Решетилова про СЗЧ в ЗСУ

У СЗЧ переважно йдуть ті, хто проходить етап військового вишколу або під час переведення з навчального центру до військової частини.

Про це в коментарі Укрінформу сказала Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас чомусь в суспільстві побутує думка, що найбільша кількість СЗЧ здійснюється військовослужбовцями, які втомилися від військової служби, які служать з 2022 року чи раніше. Це неправда. Абсолютна більшість тікає з навчальних центрів або під час переведення з навчального центру до військової частини. Або у випадках, коли вони дізнаються, що їхня військова частина відправляється в зону бойових дій", - зазначила вона.

За її словами, це, по суті, військовослужбовці, які ухиляються від військової служби й підводять своїх побратимів, тому потрібно говорити про пошук відповідальності для них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Служба – не рабство": у Києві протестують проти законопроєкту, що посилює покарання для військових. ФОТОрепортаж

Решетилова наголосила, що потрібно шукати можливості, як забезпечити справедливість для тих військовослужбовців, які самовіддано і сумлінно несуть військову службу і захищають нас.

Зокрема, спростити умови переведення з однієї частини в іншу, забезпечити можливості з повноцінного проходження лікування чи відновлення, додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решетилова закликала Раду ухвалити законопроєкт про військового омбудсмена

військовослужбовці (4925) Решетилова Кобилинська Ольга (58) СЗЧ (99)
+10
Решетилова забула додати - що тікають в основному ті кого насильно бусифікували.

08.09.2025 20:54 Відповісти
+7
Тобто в СЗЧ йдуть бусифіковані.
Невже комусь не подобається, що їх протизаконно виловлюють як худобу?
Невже хтось не хоче безкоштовно замінити загиблих героїв?
Помилися, але де?

08.09.2025 20:54 Відповісти
+6
Якийсь дивна "уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців".Який дивний захист прав військовослужбовців.Вона більше на прокурора ******

08.09.2025 20:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Або у випадках, коли вони дізнаються, що їхня військова частина відправляється в зону бойових дій", - зазначила вона. Джерело....
Уявіть собі Кадрових "військових" та інших носії погонів , мінти, прокурори-інваліди тощо тощо ... Це ж про них просто написано...

08.09.2025 20:52 Відповісти
СЗ ВРУ, роблять особи з моноШобли, з посвідкою нардепа, тікаючи за кордон з грошима з України !! Присяга для них порожній звук, як у калюжу….
Разумков і стефанчуки, можуть це засвідчити, разом з бухгалтерами апарату ВРУ! Списки і виплати, вони підписують і отримують, щомісяця!

08.09.2025 21:22 Відповісти
Вже навіть важко порахувати, скільки таких ***** кожного дня, вилазать з якоюсь черговою лапшею.

08.09.2025 20:52 Відповісти
Решетилова забула додати - що тікають в основному ті кого насильно бусифікували.

08.09.2025 20:54 Відповісти
Що значить насильно,конституційний обов'язок кожного громадянина захищати свою державу, там немає хочу-не хочу, хочете жити в Україні - захищайте її!

08.09.2025 21:10 Відповісти
Кожного громадянина, яких окрім дітей на 22 рік було 30 млн, чи лише десь 3 млн бідніших чоловіків, які не можуть забронюватись чи відкупитися? Інші 90% громадян - багатші чоловіки, чиновники, силовики, жіночки, пенсіонери, всі ті, які теж мають громадянства і всі права, але обов'язків чомусь не мають. Як так?

08.09.2025 21:16 Відповісти
Цілком згоден.
Кожного громадянина!
Ніт щоб разом взятись та наваляти оркам, так одні воюють, другі покупляли броні, треті тікають бо відкупитись не можуть.

08.09.2025 21:20 Відповісти
Решетілова,чомусь забула додати, про осіб з моноШобли у ВРУ, що потікали з України з посвідченням нардеп!!

08.09.2025 21:23 Відповісти
Підорасіна брехлива, в нас СЗЧ вже десятки тисяч, про яке "переважно" ти мразь зелена пердиш коли тисячами ідуть і свіжомобілізовані і ті хто втомився чекати переводу і просто не має сили воювати четвертий рік?
"Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців!" - просто шлюха ОПшна, я сподіваюсь хунта таки буде, я б з радістю розвішував все це ****** по каштанам і рука б не здригнулась.

08.09.2025 20:54 Відповісти
Тобто в СЗЧ йдуть бусифіковані.
Невже комусь не подобається, що їх протизаконно виловлюють як худобу?
Невже хтось не хоче безкоштовно замінити загиблих героїв?
Помилися, але де?

08.09.2025 20:54 Відповісти
В країні війна. Шкода що ти ще не помітив...

08.09.2025 21:06 Відповісти
Ну як подивитись, як гудить ввечері центр любого українського міста далі, як 50 км від фронту то в не скажеш

08.09.2025 21:13 Відповісти
Ну от бачиш. ТЦК явно недопрацьовує. Їм жорсткіше діяти треба.

08.09.2025 21:32 Відповісти
Та невже? Столичні елітні спорт клуби заповнені по зав'язку качками, ресторани теж, концерт зекварталу гуде як рій.. тільки чомусь тцк там не видно, чого? Сліпі чи глухі мабуть..

08.09.2025 21:28 Відповісти
В СЗЧ з України, тікають особи з Урядового кварталу, з 2022 року!

08.09.2025 21:24 Відповісти
Читайте (або дивіться) історію Першої Світової війни. "Це ж все було вже" (с)

08.09.2025 20:55 Відповісти
Ухилянти, запєвай:
Ні мобілізації!
Так капітуляції!
Нас дуже багато!
У кацапів будемо с....

08.09.2025 20:56 Відповісти
Якийсь дивна "уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців".Який дивний захист прав військовослужбовців.Вона більше на прокурора ******

08.09.2025 20:57 Відповісти
вона уповноваженкиня

08.09.2025 21:01 Відповісти
"тому потрібно говорити про пошук відповідальності для них. "
А цим аби карати. Не розбиратися з причинами, не намагатися якось покращити ситуацію, шоб нарід не біг, не спробувати застосовувати їх на якихось інших місцях..
"всьо взять і подєліть" (С)

08.09.2025 20:58 Відповісти
Ті,кого насильно загнали в бус-що тут незрозуміло?

08.09.2025 20:59 Відповісти
В Римській імперії в ході війни захоплювали рабів. Потім їх продавали чи використовували в своїх потребах. Робили з них гладіаторів. Ось тільки я не знайшов - чи захоплювали рабів в самій Римській імперії?

08.09.2025 21:02 Відповісти
Ти ще б копнув за якими правилами кроманьйонці з неандертальцями воювали. Чоловіче - зараз 2025 рік, люди криптою та токенами торгують, а ти про якусь ***** пишеш

08.09.2025 21:09 Відповісти
Не фантазуй. Все як було - так і залишилось. Змінились форми - не суть. Чим допоміг компьютер населенню орди?

08.09.2025 21:15 Відповісти
Ну щоби "закріпачити" руського Лока у військо треба викинути кілька мільйонів срублів, а потім ще по 200+ штук плати щомісяця. В нас не питають - просто викрадають посеред вулиці, як в якійсь Венесуела чи Колумбії наркокартелі

08.09.2025 21:22 Відповісти
Про ситуацію у 60-ї ОМБр я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головкому. Не допомогло, - Решетилова Джерело: https://censor.net/ua/n3564477

А навіщо тоді взагалі ця "уповноважена"? Якщо всім пофіг на неї...

08.09.2025 21:06 Відповісти
Так на фіга нам і мовний омбудсмен, якщо всім начхати на нього і на його правила і штрафи.

08.09.2025 21:13 Відповісти
Громадянин Риму був вільною людиною і мав право носити зброю. Але врешті решт вільних людей з державним устроєм захопили і розорили племена варварів.

08.09.2025 21:09 Відповісти
А громадянин Речі Посполитої Богдан Хмельницький був вільною людиною?

08.09.2025 21:11 Відповісти
Я мав на увазі - чи бусифікували громадян Риму в гладіатори? Адже щоб захопити в рабство - потрібно було б Риму оголосити війну римлянам.

08.09.2025 21:13 Відповісти
Я так розумію, Решетилова день як повернулась з окопів і знає всю ситуацію, стала б вона потужнічати про "покинутих побратимів" десь з теплого київського кабінету.

08.09.2025 21:13 Відповісти
Брехня, більшість в сзч йдуть з бойових частин.

08.09.2025 21:15 Відповісти
Як зкацаплене лайно щодо зриву мобілізації в Україні, потекло ротом московитів!! Як вони, один поперед одного, гадять, хто більше лайна у рота набере і плюне в Українців!! Таке і ********** і життя, в лайні і смороді!
Армія! Мова! Віра!! Пильнуймо Україні, інформГігієну, бо московіт гадить ротом!!

08.09.2025 21:30 Відповісти
Ця дурепа не розуміє якщо бусифікувати простих роботяг то рано чи пізно чоловіка нормальної робітничої професії вже не те що за парканом в і взагалі не буде і єкономіка накриється мідним тазом..для цкунів нема різниці де ти працюєш, головне план як в совку виконати.

08.09.2025 21:30 Відповісти
 
 