Цензор.НЕТ
Воинов ремонтного батальона 125 бригады переводят в штурмовое подразделение. Они собираются массово уйти в СОЧ

Батальон К-2 54-й ОМБр заявил, что примет военных на службу после СЗЧ

Воины ремонтного батальона Львовской 125 отдельной тяжелой механизированной бригады планируют массово уходить в СОЧ из-за намерения командования отправить их в штурмовое подразделение.

Об этом один из военнослужащих Владимир Романив рассказал ZAXID.NET, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Романива, рембат 125 бригады - это военные бывшего 219 батальона, которые одни из первых начали выполнять боевые задачи и продолжают это делать и в дальнейшем. Военный говорит, что для рембата силами друзей и родственников удалось собрать деньги для обустройства мастерской, в частности, купили 3D-принтеры, микроскоп для ремонта мавиков. Именно в этот батальон пошел служить и сын Владимира.

Читайте также: Военных нельзя наказывать за добровольное возвращение на службу, - Лубинец против ужесточения уголовной ответственности за СОЧ

"Мой сын закончил политех по специальности компьютерные технологии. Ему еще не исполнилось 25 лет, он подписал контракт и пошел добровольцем. В гражданской жизни он уже был специалистом по дронам, имел отношение именно в наш батальон на мастера-инженера по изготовлению и ремонту беспилотников. Четыре раза его бросали то в одно подразделение, то в другое. Неделю назад он перебрался к нам и сейчас приходит боевое распоряжение - моего сына бросают в 218 батальон. На "мясо", в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли", - говорит военный, призывая командование воздержаться от необдуманных решений и не отправлять специалистов-ремонтников на штурмовые действия.

Боевое распоряжение о переходе в 218 батальон касается не только сына Владимира Романова, но и еще более 20 его побратимов - всего в рембате около 70 военных.

"Я не в том списке, но я, как отец, солидарен с моим сыном - мы все решили идти в СОЧ. Все 24 человека, которых это касается. В основном это люди старше 50 лет. В чем самый большой абсурд - сейчас война беспилотников, нужны специалисты. Мой сын, который является специалистом, его бросают в окоп. Мужчины за 50, которые тоже не штурмовики по возрасту, их тоже бросают в окоп", - добавил военный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это неправда, что в СОЧ идут военнослужащие, уставшие от войны, - Решетилова

Военные ремонтного батальона планируют массово идти в СОЧ после получения приказа о переходе в 218 батальон. Таким поступком они хотят привлечь внимание к этой ситуации.

СОЧ (101) 125 отдельная механизированная бригада (1)
+22
А клоуни на кшталт квартального гівна броньовані та 18-22 масово тікають з краіни.
Слуги ***** та Zе працюють на перемогу *****.
21.09.2025 13:17 Ответить
+14
По всьому війську посади в ціх ремротах, рембатах тільки для "мазаних".
21.09.2025 13:05 Ответить
+14
мого сина не можна" "на м'ясо", візьміть вон сина сусіда чи хлопця з села якогось! а якщо командири не почують мої вимоги, то я піду у дезертирі!
21.09.2025 13:28 Ответить
Коли тобі 60+ то чого втрачати ? Купа болячок і хронічних хворіб. А в останнім бою станеш героєм який зумів на останнім подиху відстояти президента та керівну силу держави.
21.09.2025 14:17 Ответить
Як УБД та приємна зарплата, то рембат, а як реально захищати Україну в бою, то нє, не панське то діло. Розвелося хитродупих, на тоненького хочуть і рибку з"їсти, і на .... сісти.
21.09.2025 14:26 Ответить
Про яку приємну зарплату ти говориш? 21 тис. грн. це приємна зарплата?
Якщо так то чому ти не в рембаті?
21.09.2025 14:42 Ответить
Помилка 2019 року дорого коштує.....
21.09.2025 14:28 Ответить
а ты хочешь ,чтоб МОЙ сын освобождал Украину ??? а ты со своим по сзч шатался ??? суки , ВСЕ В ОКОПЫ !!!
21.09.2025 14:44 Ответить
Кто то же должен выполнять гениальные штурмприказы творожка, не прокурорам, таможенникам, квартальщикам и податкивцам это делать.
Агентура ларечника неистово удаляет правду
21.09.2025 14:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 