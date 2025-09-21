Воинов ремонтного батальона 125 бригады переводят в штурмовое подразделение. Они собираются массово уйти в СОЧ

Воины ремонтного батальона Львовской 125 отдельной тяжелой механизированной бригады планируют массово уходить в СОЧ из-за намерения командования отправить их в штурмовое подразделение.

Об этом один из военнослужащих Владимир Романив рассказал ZAXID.NET, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Романива, рембат 125 бригады - это военные бывшего 219 батальона, которые одни из первых начали выполнять боевые задачи и продолжают это делать и в дальнейшем. Военный говорит, что для рембата силами друзей и родственников удалось собрать деньги для обустройства мастерской, в частности, купили 3D-принтеры, микроскоп для ремонта мавиков. Именно в этот батальон пошел служить и сын Владимира.

"Мой сын закончил политех по специальности компьютерные технологии. Ему еще не исполнилось 25 лет, он подписал контракт и пошел добровольцем. В гражданской жизни он уже был специалистом по дронам, имел отношение именно в наш батальон на мастера-инженера по изготовлению и ремонту беспилотников. Четыре раза его бросали то в одно подразделение, то в другое. Неделю назад он перебрался к нам и сейчас приходит боевое распоряжение - моего сына бросают в 218 батальон. На "мясо", в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли", - говорит военный, призывая командование воздержаться от необдуманных решений и не отправлять специалистов-ремонтников на штурмовые действия.

Боевое распоряжение о переходе в 218 батальон касается не только сына Владимира Романова, но и еще более 20 его побратимов - всего в рембате около 70 военных.

"Я не в том списке, но я, как отец, солидарен с моим сыном - мы все решили идти в СОЧ. Все 24 человека, которых это касается. В основном это люди старше 50 лет. В чем самый большой абсурд - сейчас война беспилотников, нужны специалисты. Мой сын, который является специалистом, его бросают в окоп. Мужчины за 50, которые тоже не штурмовики по возрасту, их тоже бросают в окоп", - добавил военный.

Военные ремонтного батальона планируют массово идти в СОЧ после получения приказа о переходе в 218 батальон. Таким поступком они хотят привлечь внимание к этой ситуации.