Главной причиной СЗЧ является недоверие к главнокомандующему ВСУ, - полковник Рюмшин

Экс-командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин заявил, что причиной дезертирства бойцов на учениях за рубежом такие же самые, как и в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Так, полковник назвал 7 причин СЗЧ.

"1) фактическое отсутствие наказания за СЗЧ, так как существует освобождение от наказания в случае первого СЗЧ;

2) фактически правоохранительные органы СЗЧшников не ищут, а те, кто попался, ответственности не несут никакую, даже административной;

3) отсутствие сроков прохождения службы во время военного положения;

4) мобилизация людей, которые в действительности пытались уклоняться от военной службы или имели низкую мотивацию;

5) влияло, когда у воинской части начали забирать мотивированный личный состав в другие части. Люди непосредственно в части думали, что их без подготовки бросят в бой. По сути, так в дальнейшем и было;

6) отправка личного состава в зону боевых действий по приказу ОК "Захід" без командиров, прямо с границы. Штабы и управление бригады и батальонов еще проходили обучение во Франции, а личный состав поехал в район Павлограда;

7) постоянная отправка управления и штаба на долговременные учения (3 раза одни и те же), что влияло на качество управления и работу с личным составом", - перечислил он.

Однако, отметил Рюмшин, среди всех причин можно выделить одну, которая на первом месте.

"А именно - недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно - к главкому ВСУ", - подчеркнул полковник.

Рюмшин считает, что за делом против него может стоять "должностное лицо государства, которое может влиять на суд, давать указания к исполнению ГБР и ВКР".

"Кто это? Я вам не скажу, потому что не знаю, но таких немного", - сказал он.

Также Рюмшин назвал три причины, почему производство появилось именно против него.

"На мой взгляд, есть 3 причины:



1) назначить крайнего за провал в формировании бригады;

2) убрать командира, который ставит много неудобных вопросов и постоянно требует то, что должно быть для войны;

3) показать другим военным командирам, что сделают с ними, если они будут иметь свое мнение", - подытожил полковник.

Ситуация в 155 бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СЗЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Київська" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Київська" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Київська".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.

11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.

