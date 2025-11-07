Понад 21,6 тис. військових самовільно залишили армію у жовтні, - Ігор Луценко
За офіційними даними, у жовтні понад 21 тисяча військових самовільно залишили службу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко.
Кожні дві хвилини армію залишає один боєць
"21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд. Кожні дві хвилини з нашої армії тікає людина. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину. Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються", - йдеться в повідомленні.
Луценко зазначає, що це дуже небезпечна тенденція, яка погано закінчиться, якщо на це не відреагувати.
"Армія, котра відкочується - це армія, котра ще здатна перемогти. Армія, котра розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей через дезертирство та втечу з частин - ось що є реальною небезпекою для існування України. Все, що ми бачимо на картах, усі ці щоденні просування ворога - це зокрема тому, що нам не вистачає воїнів", - наголосив він.
Брак особового складу створює проломи в обороні
Луценко додав, що усі ці щоденні просування ворога – через брак людей, на фронті величезні діри.
"У нас вистачає дронів на фронті. У нас вистачає грошей в тилу. У нас надто мало людей воює. Ті, хто зараз на фронті – воюють з величезним напруженням сил, бо на кожного солдата, котрий не втік, звалюється подвійне, потрійне навантаження. У нас на фронті величезні діри у обороні через це", - пише Луценко.
Та зазначає, що суспільний та політичний резонанс навколо ситуації є критично необхідним. На його думку, громадяни та представники влади мають відверто обговорювати реальний стан комплектування військ, адже "мовчання навколо цієї теми… є вбивчим для країни".
"Навіть Покровськ, Куп’янськ, і поки що безіменні стрімкі наступи росіян на Дніпропетровщині та Запоріжжі в ці дні – це не такий сильний біль, як ці цифри. Армія відкотиться, але продовжить воювати. Але якщо армії немає – не буде нічого, нічого.
Страшне, злочинне, вбивче для усіх нас мовчання навколо цієї теми. Через це мовчання ми гинемо і танемо. Хто нас примусив мовчати з приводу цього танення армії? Хто відібрав у нас мову, навіщо?", - наголошує Луценко.
А ви самі воюєте, що так клеймете інших. Я завжди з розумінням відношусь до будь-якої думки, якщо у людини сильний інстинкт самозбережння - це природно, такого не буває, щоб всі 100% могли від нього відмовитись. Невже це так важко усвідомити? Це найсильніший інстинкт.
Висновок. В тому, що такі астрономічні цифри сзч (за деякими даними вже 0.5 млн) винна злочинна політика бусифікації бідняків (багатих не бусифікують, багаті або виїхали з країни за хабара $ або купили собі за хабара $ бронь чи відстрочку).