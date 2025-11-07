Понад 21,6 тис. військових самовільно залишили армію у жовтні, - Ігор Луценко

Рекорд дезертирств в Україні: понад 21,6 тис. військових залишили армію у жовтні

За офіційними даними, у жовтні понад 21 тисяча військових самовільно залишили службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко.

Кожні дві хвилини армію залишає один боєць

"21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.

Це рекорд. Це дуже поганий рекорд. Кожні дві хвилини з нашої армії тікає людина. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.

Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину. Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються", - йдеться в повідомленні.

Луценко зазначає,  що це дуже небезпечна тенденція, яка погано закінчиться, якщо на це не відреагувати.

"Армія, котра відкочується - це армія, котра ще здатна перемогти. Армія, котра розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей через дезертирство та втечу з частин - ось що є реальною небезпекою для існування України. Все, що ми бачимо на картах, усі ці щоденні просування ворога - це зокрема тому, що нам не вистачає воїнів", - наголосив він.

Брак особового складу створює проломи в обороні

Луценко додав,  що усі ці щоденні просування ворога – через брак людей, на фронті величезні діри.

"У нас вистачає дронів на фронті. У нас вистачає грошей в тилу. У нас надто мало людей воює. Ті, хто зараз на фронті – воюють з величезним напруженням сил, бо на кожного солдата, котрий не втік, звалюється подвійне, потрійне навантаження. У нас на фронті величезні діри у обороні через це", - пише Луценко.

Та зазначає,  що суспільний та політичний резонанс навколо ситуації є критично необхідним. На його думку, громадяни та представники влади мають відверто обговорювати реальний стан комплектування військ, адже "мовчання навколо цієї теми… є вбивчим для країни".

"Навіть Покровськ, Куп’янськ, і поки що безіменні стрімкі наступи росіян на Дніпропетровщині та Запоріжжі в ці дні – це не такий сильний біль, як ці цифри. Армія відкотиться, але продовжить воювати. Але якщо армії немає – не буде нічого, нічого.

Страшне, злочинне, вбивче для усіх нас мовчання навколо цієї теми. Через це мовчання ми гинемо і танемо. Хто нас примусив мовчати з приводу цього танення армії? Хто відібрав у нас мову, навіщо?", - наголошує Луценко.

Топ коментарі
+37
ну так а какого эффекта ожидали от бусификации? Все пассионарии ушли в 22-23, дальше только большие бабки за контракт кого нибудь заманят. Даже ***** понял что это дичь и платит ванькам большие бабки за контракт (хотя казалосьбы, что ему стоит бесплатно мобилизовать своих рабов), а у нас совок в худжей своей ипостаси.
07.11.2025 12:39 Відповісти
+35
https://tsn.ua/********/skilky-ukrayintsiv-mobilizuiut-shchodnia-iuryst-nazvav-tsyfru-2944127.html
Виходить бусярять до 30т на місяць людей без мотивації, а тікає 21т.
Потужно.
07.11.2025 12:33 Відповісти
+30
Просто треба ще більше бусифікації, найкраща військова стратегія - це воювати кількістю, а не мотивацією, якістю і технологіями.
07.11.2025 12:36 Відповісти
Враховуючи глибину аналітики, можу припустити, що Ви обербоцман коментних військ?
07.11.2025 22:12 Відповісти
То требавсе приховувати? Це немождиво, ми не в 19-му сторіччі живемо, Не приховувати треба, а робити висновки. В т.р. і в політичній сфері на верхах, а не пороти маячню, що всі будуть сидіти в окопах аж до перемоги над всією росією і не буде ніякої демобілізації і ротації. Зєля розуміє, що він цим скоїв найбільшу диверсію?
А ви самі воюєте, що так клеймете інших. Я завжди з розумінням відношусь до будь-якої думки, якщо у людини сильний інстинкт самозбережння - це природно, такого не буває, щоб всі 100% могли від нього відмовитись. Невже це так важко усвідомити? Це найсильніший інстинкт.
07.11.2025 22:17 Відповісти
А тем времением Зелеский раздает награды людям с нашивками СС. Это из официального X Зеленского, если что.

07.11.2025 22:01 Відповісти
Поясните, зачем это?
https://x.com/ZelenskyyUa/status/1985695686365421991/photo/4
07.11.2025 22:03 Відповісти
Якими ще нашивками, знову якісь московські штучки, вже була мертва голова, виявилось, що нашивка відрізняється. Я вже, звісно, не виключаю, що можуть і на вороша спрацювати такою пропагандою, але ж такі московські фейки вже були.
07.11.2025 22:12 Відповісти
Какие б, "московські штучки", выше ссылка, официальный твиттер Зеленского.
Найди 10 отличий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
07.11.2025 23:48 Відповісти
Якась провокація? Цікаво, хто вигадав шеврон. Можливо і без задньої думки, але навіщо зайвий раз давати привід пропаганді.
08.11.2025 00:31 Відповісти
Там целая свита людей, которая следит за всем: охрана, офицеры, журналисты, фотографы и тд. И никто не заметил символ СС? Странно, да?
08.11.2025 01:09 Відповісти
Я не здивуюсь. Хто це має зробити? Блатні, що дорвались до влади і не знають історії? Хто робив нашивки? Напевно, отримав гроші від ФСБ, а решті пофіг.
08.11.2025 11:49 Відповісти
Цю проблему вирішити просто: треба підняти щомісячну норму відлову до 60 000 мобілізованих, і залучити до бусифікації Французький легіон найнятий за 120 000 грн замість бойових виплат новобранцям кріпакам.
07.11.2025 22:14 Відповісти
Особисто думаю що потрібно більше шикувань підрозділів. У наказавому порядку.
І чим ближче до лінійки тим більше шикувань.
І ще ніколи не карати тих хто віддав наказ на шикування якщо там щось пішло поза планом.
Прямо як зараз. Як що що то якийсь месенджер чи ждуни винуваті.
Побільше шикувань.
Цим переможемо.
07.11.2025 23:10 Відповісти
Так зі 100 бусифікованих близько 95 розбігаються. А бусифікація бідняків вже відбувається 2.5 років.

Висновок. В тому, що такі астрономічні цифри сзч (за деякими даними вже 0.5 млн) винна злочинна політика бусифікації бідняків (багатих не бусифікують, багаті або виїхали з країни за хабара $ або купили собі за хабара $ бронь чи відстрочку).
08.11.2025 07:47 Відповісти
Не тільки багатих, а і найбільш боєздатних - силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів. Частіше хворих людей.
08.11.2025 11:50 Відповісти
Пане Ігоре.. Потрібно було запускати СБУ своїх казачків у всі підрозділи і взнавати рівень корупції і як відносяться до солдатів у підрозділах.. Бо там жахіття..що розказують батьки загиблих або зниклих безвісті..Побори кожного місяця, Подав рапорт на перехід в іншу частину і відразу його відправляють на спостереження на нуль, звідки той не повернувся, пропав без вісті, не дочекався евакуації.. Батьки спілкувалися з СЗЧешниками. які вдома...то ситуація така сама... Телемарафони змалювали гарну картинку про нову армію..але командири там як ми бачимо в більшості це гірші за кац..пів..
10.11.2025 04:40 Відповісти
А я от думаю, 21.6 тис. СЗЧ в жовтні, ну, нереальна цифра, майже всі, яких мобілізували? І де вони всі, вони якось доїхали додому через блокпости, вони не бояться тюрми? Чи це вже стандартна практика, що здають свою картку командиру, він отримує їхню зарплатню, ділиться наверх, а їх провозить додому, можливо, що і не тільки за зарплатню і не тільки додому? А може, і таке відбувається, що загиблих та зниклих безвісти записують в СЗЧшники та дезертири?
15.11.2025 22:24 Відповісти
