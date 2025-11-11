Зеленський заслухав доповідь Сирського: РФ збільшує кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та на Запоріжжі

Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та підготовки далекобійних ударів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на фронті

"Фронт: найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що трохи легшою є ситуація в Купʼянську. Зокрема, є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів.

Підготовка дипстрайків

Крім того, Зеленський і Сирський обговорили підготовку український дипстрайків: "Конкретні напрямки та очікувані результати. Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!".

Ситуація в Покровську

  • Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що мета російських військ - оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області
  • У ДШВ повідомили, що російські окупанти протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян.

А доповідь прем'єр-міністра про відставки злочинців міністрів? А доповідь СБУ про відкриття кримінальних справ про державну зраду в енергетиці і банди міндіча і деркача? А про арешт всіх коштів у родини тих під@рів, що вкрали гроші для захисту України?
11.11.2025 18:02 Відповісти
Ти краще розкажи, коли твій кишеньковий парламент відсторонить міністрів-злочинців.
11.11.2025 18:04 Відповісти
Оце мале непорозуміння робить все щоб відволіктися на щось друге
11.11.2025 18:03 Відповісти
Здохни.****!
11.11.2025 23:11 Відповісти
Ти краще розкажи, коли твій кишеньковий парламент відсторонить міністрів-злочинців.
Жалуються,мальчики в трусіках
11.11.2025 18:05 Відповісти
Про те, що навала рашистів на всіх напрямках, включно з Покровськом, посилюється - невідомо лише конченим дебілам! А от якихось контрнаступальних дій з боку Сірьського, зокрема на флангах оборони цього міста, аби якось скоротити зону рашистського напівоточення, як не було майже рік,- так нама й сьогодні!
11.11.2025 18:16 Відповісти
А кто пойдет в эти контратаки дезертиры-ухылянты,которых только за октябрь уже насобиралось больше 20 тысяч . Здесь тебе не российская армия где орков гонят на штурмы и кладут пачками под заградотрядами и угрозой пыток на яме,чтобы захватить украинскую землю. Свободолюбивый и гордый мудрый украинский нарид такого с собой делать не позволит и скорее в сзч уйдет или Тысу штурмоваьь в западном направлении побежит чем голову свою ложить будет защищая свою землю
11.11.2025 18:45 Відповісти
Вы шо такое писать? Ща вам быстро объяснят что тут водки нет и следует собираться за кораблем вслед
11.11.2025 19:32 Відповісти
В контратаку підеш ти разом з депутатами ВР, поліцією, національною гвардією, прокурорами, суддями, держ службовцями, працівниками різних організацій, які починаються на букви, як наприклад СБУ і т. д. А ще різні броненосці, хитровиїбані військові, які сховались в тилу, а ще молоді блатні пенсіонери, а ще олігархи, а ще їх діти, а ще різні батальйони монако. Переможемо.
11.11.2025 20:49 Відповісти
Уже не заходят - заезжают. Потужно, с-ка.
11.11.2025 18:19 Відповісти
Рашисти атакують і просуваются ,завдяки зриву мобілізації ,корупції на крові і бездарного керівництва країною.Робить вигляд ніби він щось розуміє що б відволікти увагу від корупційних скандалів
11.11.2025 18:21 Відповісти
Який же жалкий і нікчемний наш президент. Тільки може грабувати країну, і то вже з 3-4 менеджерами. Сук@, ненавиджу.
11.11.2025 18:36 Відповісти
Заслухав і що?
11.11.2025 18:43 Відповісти
А ничего. Он крайний. Военные по инстанции доложили и оставили (не ржать) верховному главное командующему ответственность.
11.11.2025 19:34 Відповісти
Ні чого нового зе гнида у своєму репертуарі імітує бурхливу діяльність дедалі більше здаючи наші землі і винищуючи Українців, з часів оману плани в них і їхніх кураторів з кремля не змінились, правда прийшлось їх трохи підкоригувати бо на початку вторгнення їм завадив Український народ і армія на чолі з Залужним, але вони й надалі продовжують свою бридку чорну справу
11.11.2025 18:45 Відповісти
Прошу внести ясность. Когда, а главное, почему украинский народ на чолі з Залужним перестал срывать оманские планы
11.11.2025 19:37 Відповісти
Та там лиш 300 підарів..можна нюхнути спати спокійно
11.11.2025 19:30 Відповісти
я дам вам ракетів. а ні. хер вам. збирайте мясо.
11.11.2025 20:07 Відповісти
Вношу ясність, в ніч за декілька годин перед самим нападом по команді Залужного було піднято авіацію в небо після цього рашисти били ракетами по пустих аеродромах, а ще генерал не виконав низку злочинних наказів з банкової на відведення військ з деяких районів наприклад Гостомельський аеродром куди планували і вже почали приземлятись рашистські вертольоти для висадки десанту і захоплення Києва, і під безпосереднім командуванням генерала Кривоноса цей об'єкт вдалося втримати, в той час коли твій боневтік їв мівіну після своїх побрехеньок про травневі шашлики. А народ в перші дні вишкковувався в черги до військоматів а твої фсбшні кроти не хотіли видавати зброю. І в перший тиждень твій бос смотрящий з кремля єрмак взагалі з переляку зник з поля зору, йому спішно прийшлось виходити на зв'язок з кураторами і коригувати подальші плани, чим і було зірвано план Києв за три дня, це якщо коротко. І не думайте що в людей пам'ять як в гуппі, усьому свій час. А чим перед вторгненням займався боневтік і. його шобла і їхні дїї та накази ми теж пам'ятаємо.
11.11.2025 22:14 Відповісти
Шо, так і сказав: "Слава Україні"?! Як це він з себе вичавив?
11.11.2025 22:48 Відповісти
 
 