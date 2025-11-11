Зеленський заслухав доповідь Сирського: РФ збільшує кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та на Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та підготовки далекобійних ударів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на фронті

"Фронт: найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що трохи легшою є ситуація в Купʼянську. Зокрема, є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів.

Підготовка дипстрайків

Крім того, Зеленський і Сирський обговорили підготовку український дипстрайків: "Конкретні напрямки та очікувані результати. Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!".

