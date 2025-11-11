Зеленський заслухав доповідь Сирського: РФ збільшує кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та на Запоріжжі
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та підготовки далекобійних ударів.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на фронті
"Фронт: найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що трохи легшою є ситуація в Купʼянську. Зокрема, є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів.
Підготовка дипстрайків
Крім того, Зеленський і Сирський обговорили підготовку український дипстрайків: "Конкретні напрямки та очікувані результати. Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!".
Ситуація в Покровську
- Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що мета російських військ - оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області
- У ДШВ повідомили, що російські окупанти протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян.
