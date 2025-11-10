РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
1 305 5

В Запорожской области увеличилась серая зона. Враг давит на Новое и Новоуспеневское и начинает поглощать Ровнополье, - DeepState

На Запорожском направлении увеличилась серая зона:

На участке Соладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеневское в Запорожской области фиксируется существенное увеличение серой зоны.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Увеличение серой зоны

"В последнем обновлении можно увидеть существенное увеличение серой зоны в Запорожской области по участку Соладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеневское", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что захватчики увеличили свое присутствие в районе упомянутых населенных пунктов, где осуществляется постоянная их фиксация по всей серой зоне.

"В частности, врагу удалось оккупировать полностью населенный пункт Успеновка, проверяется информация об оккупации н.п. Сладкое и Привольное. Сейчас противник активно давит на Новое и Новоуспеневское и уже начинает поглощать Ровнополье", - пишет DeepState.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Под угрозой Гуляйполе

"К сожалению, количественное преимущество противника сказывается, а под вопросом контроля находится значительная часть территории, что может поставить под угрозу Гуляйполе, ведь оккупация Ровнополья открывает оперативное пространство с севера на сам город и затрудняет пребывание позиций в Зеленом Гаю и Высоком (Красном)", - говорится в сообщении.

В DeepState отмечают, что все это время Гуляйполе было неприступным городом для противника, который прилагал много усилий, чтобы попытаться попасть в город, в частности, со стороны Марфополя.

Однако теперь открывается новый путь, который может осложнить оборону важного населенного пункта в этом районе.

Читайте также: Враг не оккупировал Успеновку. Силы обороны не дают врагу закрепиться в населенных пунктах на Гуляйпольском направлении, - Волошин

Что предшествовало?

  • Ранее в DeepState сообщили, что враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях.
  • Также сообщалось о том, что захватчики оккупировали Павловку на Запорожье.

Смотрите также: Враг оккупировал Успеновку в Запорожье и продвинулся в трех областях, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Гуляйполе (106) Запорожская область (3750) боевые действия (5120) Пологовский район (215) Новоуспеновское (1) Ровнополье (3) Сладкое (1) Успеновка (8) DeepState (340)
Комментировать
А що на це все каже курва-баканов?
10.11.2025 19:36 Ответить
Правління клоуна Земленського увійде в історію України, як час найтупішого і бездарного керівництва, найзухваліше розграбування і мародерства країни та геноциду проти власного народу.
10.11.2025 19:38 Ответить
Власний нарід сам цього хотів. Ще й по сьогоднішній день уривається його потужністю.
Подивіться на тих хто його вибирав. На кшталт NNN
10.11.2025 19:41 Ответить
Цей кідарас NNN досі не зрозумів, за кого він проголосував? Давайте йому підкажемо.
10.11.2025 19:51 Ответить
Кто ты?
10.11.2025 19:57 Ответить
 
 