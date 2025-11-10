В Запорожской области увеличилась серая зона. Враг давит на Новое и Новоуспеневское и начинает поглощать Ровнополье, - DeepState

На участке Соладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеневское в Запорожской области фиксируется существенное увеличение серой зоны.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Увеличение серой зоны

"В последнем обновлении можно увидеть существенное увеличение серой зоны в Запорожской области по участку Соладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеневское", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что захватчики увеличили свое присутствие в районе упомянутых населенных пунктов, где осуществляется постоянная их фиксация по всей серой зоне.

"В частности, врагу удалось оккупировать полностью населенный пункт Успеновка, проверяется информация об оккупации н.п. Сладкое и Привольное. Сейчас противник активно давит на Новое и Новоуспеневское и уже начинает поглощать Ровнополье", - пишет DeepState.

Под угрозой Гуляйполе

"К сожалению, количественное преимущество противника сказывается, а под вопросом контроля находится значительная часть территории, что может поставить под угрозу Гуляйполе, ведь оккупация Ровнополья открывает оперативное пространство с севера на сам город и затрудняет пребывание позиций в Зеленом Гаю и Высоком (Красном)", - говорится в сообщении.

В DeepState отмечают, что все это время Гуляйполе было неприступным городом для противника, который прилагал много усилий, чтобы попытаться попасть в город, в частности, со стороны Марфополя.

Однако теперь открывается новый путь, который может осложнить оборону важного населенного пункта в этом районе.

Что предшествовало?

Ранее в DeepState сообщили, что враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях.

Также сообщалось о том, что захватчики оккупировали Павловку на Запорожье.

