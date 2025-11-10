Бойові дії на Запорізькому напрямку
У Запорізькій області збільшилась сіра зона. Ворог тисне на Нове та Новоуспенівське і починає поглинати Рівнопілля, - DeepState

По відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське в Запорізькій області фіксується суттєве збільшення сірої зони.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"В останньому оновленні можна побачити суттєве збільшення сірої зони в Запорізькій області по відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що загарбники збільшили свою присутність в районі згаданих населених пунктів, де здійснюється постійна їх фіксація по всій сірій зоні.

"Зокрема, ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка, перевіряється інформація щодо окупації н.п. Солодке та Привільне. Наразі противник активно тисне на Нове та Новоуспенівське і вже починає поглинати Рівнопілля", - пише DeepState.

Під загрозою Гуляйполе

"На жаль, кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе, адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто і ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному)", - йдеться у дописі.

У DeepState зауважують, що весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав багато зусиль, щоб спробувати потрапити в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля.

Проте тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в цьому районі.

Що передувало?

  • Раніше у DeepState повідомили, ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.
  • Також повідомлялося про те, що загарбники окупували Павлівку на Запоріжжі.

