Ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Успенівку в Запорізькій області. Також ворог має просування в Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Успенівку (Запорізька обл.), а також просунувся поблизу Степової Новоселівки (Харківська обл.), Злагоди (Дніпропетровська обл.), Солодкого (Запорізька обл.) та Охотничого (Запорізька обл.", - йдеться у повідомленні. 

Фото: DeepState
Фото: DeepState
Фото: DeepState
Фото: DeepState

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що загарбники окупували Павлівку на Запоріжжі. 

Запорізька область Дніпропетровська область Харківська область Синельниківський район Пологівський район Куп'янський район Солодке Успенівка Охотниче Злагода Степова Новоселівка DeepState
Україна має терміново почати роботи зі створення хімічної та ядерної зброї, інакше ми програємо. Зебіл має піти у відставку, бо через його тупість та/або зраду, 3 роки повномасштабної війни були витрачені на перекладання бруківки та крадіжки грошей.
09.11.2025 17:40 Відповісти
А хто кричав що Дніпропетровшина в безпеці ?
Де ці Потужні фельдмаршали, яким "заважає недовіра суспільства "
09.11.2025 17:45 Відповісти
А ми залишили без світла кілька хуторів на курщіні, вони і так не знали що таке електрика, але це було потужно
09.11.2025 17:48 Відповісти
Вони працюють нормально, ось для прикладу на зараз в Житомирській області
https://www.youtube.com/watch?v=Baf71s3C-Lc&t
10.11.2025 14:18 Відповісти
Час відставникам ставати до зброї, вони 25 років за наш рахунок вчились воювати, а тепер як в анекдоті про пожежника - в ЗСУ 1 із 40!
5 тис. із майже 200 тих, яким до 60!

Наразі оновлені дані виглядають таким чином:

загальна кількість військових пенсіонерів, які служать, станом на 1 лютого 2024 року дорівнюють 5410 осіб;
з них -

до 45 років - 770 осіб;
46-50 років - 1577 осіб;
51-55 років - 1878 осіб;
56-60 років - 1154 особи;
61-65 років - 31 особа;
старші за 65 років - відсутні.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
09.11.2025 19:45 Відповісти
Стопудово. В сусідньому з моїм пятиповерховому будинку в Хмельницькому з 72 квартир військових молодих пенсів у велику війну у військо вернулися аж троє - з них двоє полканів по роботі з о/с і майор на арсенал.. Зате всі решта впевнені у повній перемозі і про перемир'я чути не хочуть.
09.11.2025 21:24 Відповісти
Краще віх знають як воювати дивані обсциканти в коментах.
09.11.2025 22:22 Відповісти
І що вони пропонують?
10.11.2025 05:51 Відповісти
Навсегда як Херсон чи навсегда як Балаклію? Просто цікавлюсь.
10.11.2025 00:18 Відповісти
Россия уже проиграла эту войну в стратегическом плане, ибо первейшей и важнейшей целью войны было уничтожение государственности Украины, а не оккупация Донбасса.

Вот даже кремлёвский ублюдок Захар Прилепин в телевизионном интервью, направленном на огромную многомиллионную орковскую аудиторию, публично сказал:

"Мы не получим победу над Украиной в том виде, как мы хотели в начале СВО , по многим причинам военной победы мы достичь НЕ можем, это уже сейчас ясно... "

https://www.youtube.com/watch?v=EW1M_ycDp78&t=235s

10.11.2025 00:53 Відповісти
Так война еше идет
10.11.2025 05:39 Відповісти
ув. Меск, вместо кремлёвского "блицкрига", о котором мечтали орки и их главарь, идёт война такого же бесперспективного типа, как ирано-иракская война 1980-1988 гг.

Тогда багдадский придурок-мегалломан Саддам тоже мечтал захапать персидские территории, пользуясь нестабильностью в Иране, дезорганизацией армии после полной смены правящих элит.

Но, у ближневосточного "Сталина" ни хрена не получился блицкриговый хапок за 6-8 дней персидских территорий :

вместо 8-дневного блицкрига получилась позиционная война на 8 лет с потерями под миллион солдат и с абсолютно нулевым результатом.

Точно такая ситуация получилась и у Оркостана: полное осбиралово, война уже длится почти 4 года, как пресловутая "ВОВ 1941-45", а на карте - смешное позорище в виде 2-ух летних кровавых штурмов ради взятия заурядного районного городка...
11.11.2025 00:50 Відповісти
Чому оборона не "глуха"? Тому що ненадійні захисні укріплення. Ненадійні, бо поспішно зроблені самими бійцями. Тим часом мільйони путінпрідістів по всій Україні маяться по пивнушках та гудять Україну, а Зеленський не знайде способу послати їх на риття окопів... Не знайде, бо не шукає.
10.11.2025 07:02 Відповісти
Тому що офіцери з інженерних військ незрозуміло де - то пенсіонери в 43 роки, то з-за кордону зловтішаються і закликають до розстрілів і пишуть іншу маячню на форумах, то крутять гудзики, що вони великі командири, в них не той вос, тому треба сидіти на дивані..
10.11.2025 07:38 Відповісти
Все нормально, люди працюють, але трохи в іншому місці, про це мовчать ЗМІ більшість
https://www.youtube.com/watch?v=Baf71s3C-Lc&t
10.11.2025 14:19 Відповісти
Бо 90-100% силовиків заброньовані, відставники в 43 пенсіонери, охоронці стоять під кожним деревом, офіцери можуть бути тільки великими командирами, кварталівці несуть маячню, а міндичі крадуть...
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
От тому так і відбувається
10.11.2025 07:41 Відповісти
А я от думаю, 21.6 тис. СЗЧ в жовтні, ну, нереальна цифра, майже всі, яких мобілізували? І де вони всі, вони якось доїхали додому через блокпости, вони не бояться тюрми? Чи це вже стандартна практика, що здають свою картку командиру, він отримує їхню зарплатню, ділиться наверх, а їх провозить додому, можливо, що і не тільки за зарплатню і не тільки додому? А може, і таке відбувається, що загиблих та зниклих безвісти записують в СЗЧшники та дезертири?
10.11.2025 07:45 Відповісти
А я от думаю, 21.6 тис. СЗЧ в жовтні, ну, нереальна цифра.

Эта цифра представляете собой типичный высер ИПСО :

21,6 тысяч - это четыре бригады полного состава. Такая масса людей просто физически не сможет переместиться с фронта в тыл: все дороги с утра до вечера будут забиты...
11.11.2025 00:54 Відповісти
Реальна аналітика від ISW https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-9-2025/
10.11.2025 07:55 Відповісти
Да все ж наче нормально, тим часом в Житомирській області на зараз і про це ЗМІ великі мовчать
https://www.youtube.com/watch?v=Baf71s3C-Lc&t
10.11.2025 14:17 Відповісти
