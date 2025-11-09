Ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Успенівку в Запорізькій області. Також ворог має просування в Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Успенівку (Запорізька обл.), а також просунувся поблизу Степової Новоселівки (Харківська обл.), Злагоди (Дніпропетровська обл.), Солодкого (Запорізька обл.) та Охотничого (Запорізька обл.", - йдеться у повідомленні.

Фото: DeepState

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що загарбники окупували Павлівку на Запоріжжі.

