Враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики оккупировали Успеновку в Запорожской области. Также враг продвигается в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг оккупировал Успеновку (Запорожская обл.), а также продвинулся вблизи Степной Новоселовки (Харьковская обл.), Злагоды (Днепропетровская обл.), Солодкого (Запорожская обл.) и Охотничьего (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.
Говорили, але ти і досі не зрозумів концепцію. Хімзброя створюється в таємниці, глибоко під землею. Після її створення можна буде хоч публічно казати, що вона у нас є - русня не вдарить ЯЗ, бо хімзброї на кшталт VX цілком достатньо для знищення європейської частинки рашки, включно з москвою та спб. Зупиняти допомогу теж не будуть, бо це призведе, в кінці кінців, до використання нами хімзброї у випадку програшу та прориву фронту.
Ядерна зброя то є наслідок
Аргументи будуть? У нас є все, крім 1. збагачувального підприємства для створення палива для реакторів ЧАЕС 2. підприємства, яке використовує технологію PUREX для виділення плутонію. Решта є. Ці підприємства можна збудувати.
Де ці Потужні фельдмаршали, яким "заважає недовіра суспільства "
вечірній відосиквечірнє снодійне від керманича ...
Реєстрація: 09.11.2025
Хай кидають, в моїй концепції хімічна та ядерна зброї застосовуються лише після прориву фронту зі стрімким просуванням русні - а тут вже пофіг на наслідки, головне знищити європейську частину рашки з усім населенням. В будь-якому випадку, після прориву фронту нас чекає новий геноцид.