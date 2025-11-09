РУС
Новости
3 374 70

Враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали Успеновку в Запорожской области. Также враг продвигается в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Успеновку (Запорожская обл.), а также продвинулся вблизи Степной Новоселовки (Харьковская обл.), Злагоды (Днепропетровская обл.), Солодкого (Запорожская обл.) и Охотничьего (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.

карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState

Автор: 

Запорожская область (3738) Днепропетровская область (4682) Харьковская область (1844) Синельниковский район (335) Пологовский район (210) Купянский район (496) Сладкое (1) Успеновка (7) Охотничье (4) Злагода (1) Степовая Новоселовка (4) DeepState (339)
+10
Україна має терміново почати роботи зі створення хімічної та ядерної зброї, інакше ми програємо. Зебіл має піти у відставку, бо через його тупість та/або зраду, 3 роки повномасштабної війни були витрачені на перекладання бруківки та крадіжки грошей.
09.11.2025 17:40 Ответить
+10
А хто кричав що Дніпропетровшина в безпеці ?
Де ці Потужні фельдмаршали, яким "заважає недовіра суспільства "
09.11.2025 17:45 Ответить
+8
А ми залишили без світла кілька хуторів на курщіні, вони і так не знали що таке електрика, але це було потужно
09.11.2025 17:48 Ответить
Додам, що для створення ЯЗ треба буде запустити цілі енергоблоки ЧАЕС - а це додасть генерації електроенергії.
09.11.2025 17:43 Ответить
А їх шо, безпечно реально запустити?
09.11.2025 18:26 Ответить
Я не знаю їх фізичний стан, але ці реактори складаються з великої кількості трубопроводів з нержавійки та цирконію, при необхідності там все ремонтується.
09.11.2025 18:33 Ответить
Так отож...
09.11.2025 19:07 Ответить
Не тупи. Цим ми тільки погіршимо собі ситуацію.
09.11.2025 17:45 Ответить
не туплю, і тобі раджу. Без стратегічної зброї стримування, русня з часом тупо переб'є усіх захисників і окупує всю Україну. Існування у нас стратегічної зброї стримування зробить цей сценарій небажаним для русні, бо ми зможемо, при необхідності, знищити всю європейську частину рашки з десятками мільйонів жертв. Русні буде вигідніше заморозити війну.
09.11.2025 17:49 Ответить
З твоїм сценарієм русня вʼїбе своїм ЯЗ. Ну серйозно, ми вже говорили про це. Нічим добрим для нас це не закінчиться. Плюс припинять нам допомогу, а ще можуть санкції вʼїбати. Один фіг багато загине.
09.11.2025 17:52 Ответить
>З твоїм сценарієм русня вʼїбе своїм ЯЗ. Ну серйозно, ми вже говорили про це.

Говорили, але ти і досі не зрозумів концепцію. Хімзброя створюється в таємниці, глибоко під землею. Після її створення можна буде хоч публічно казати, що вона у нас є - русня не вдарить ЯЗ, бо хімзброї на кшталт VX цілком достатньо для знищення європейської частинки рашки, включно з москвою та спб. Зупиняти допомогу теж не будуть, бо це призведе, в кінці кінців, до використання нами хімзброї у випадку програшу та прориву фронту.
09.11.2025 17:55 Ответить
І хто забезпечить таємницю розробки?
09.11.2025 18:00 Ответить
СБУ, що вони вже робили під час деяких операцій проти русні та проти їх стратегічної авіації. Не треба робити з нас країну третього світу.
09.11.2025 18:02 Ответить
Видно шо ти живеш не в Україні і знаєш ситуацію тільки з новин
09.11.2025 18:14 Ответить
Живу в Україні, просто використовую VPN. Що я маю бачити, і не побачив?
09.11.2025 18:19 Ответить
Ну тоді ти не від світу цього
09.11.2025 18:23 Ответить
+++
09.11.2025 18:31 Ответить
Євреї теж були не від світу цього, коли в 50х почали працювати над своєю ЯЗ. Тут просто справа в тім, що вони не ідіоти і не лохи, як нація.
09.11.2025 18:44 Ответить
Рівень ваших ідей свідчить, що в 2019му, ви голосували за ПівШостого.
09.11.2025 17:47 Ответить
За Порошенка, хоча хотів за генерала Кривоноса. Я вивчав можливість створення нами ЯЗ, і це цілком реально.
09.11.2025 17:50 Ответить
це найбільше розпачиза року "повномасшабки", "порохоботи" що не дружать з головою
09.11.2025 17:53 Ответить
окей, запропонуйте власну концепцію стримування русні, яка не дасть русні захопити Україну тупо перебивши захисників. Подивимось, як ви дружите з головою.
09.11.2025 17:57 Ответить
Ядерна зброя і перемога не можливі без національного уряду , а національний уряд створити теж малоймовірно допоки українці не стануть суверенами і мажоритарними тримачами влади в своїй державі.
Ядерна зброя то є наслідок
09.11.2025 17:55 Ответить
Добре що в 2019му ПівШостого не бибрали на другий термін.
09.11.2025 18:44 Ответить
І ще 8 клоунів підписались під цим коментом. Ну ок. 73% не помиляються, вірно?
09.11.2025 18:02 Ответить
Не-клоун, поясни нам як ти пропонуєш захистити Україну від руснявої ЯЗ та від їхніх планів окупувати всю Україну?
09.11.2025 18:04 Ответить
Самотужки без сприяння західних друзів ця ідея мертва від початку. Не витрачайте дарма лайки, це дурня...
09.11.2025 18:09 Ответить
>Самотужки без сприяння західних друзів ця ідея мертва від початку.

Аргументи будуть? У нас є все, крім 1. збагачувального підприємства для створення палива для реакторів ЧАЕС 2. підприємства, яке використовує технологію PUREX для виділення плутонію. Решта є. Ці підприємства можна збудувати.
09.11.2025 18:13 Ответить
західних друзів???? Не сміши,,,,або ти в друзях не розумієшся
09.11.2025 18:25 Ответить
У нас є щоденне бомбардування всіма засобами враження і катастровічною ефективністю ППО щодо протидії. Попереду морози, там буде не до створення термоядерного бульбулятора, треба рятувати мільйони цивільних у мегаполісах а це не жарти, країна в блекаутах не ставить на потік ані ТЯЗ ані МЯУ. Де Ви мешкаєте? Якщо не секрет...Друкую в пітьмі завдяки автомобільному акумулятору.
09.11.2025 18:28 Ответить
Які у вас є варіанти стратегічного стримування русні?
09.11.2025 18:31 Ответить
З існуючою владною командою- жодних!
09.11.2025 18:59 Ответить
Ну напишіть варіант з вашою командою мрії. Мені цікаво, як ви будете стримувати країну з яз без яз.
09.11.2025 19:01 Ответить
сидит дебил за границей и рассказывает, что украинцы "должны делать"! и да, нам не надо запускать никаких ЧАЭС - там УЖЕ хранится 200(!) тон ПЛУТОНИЯ, учи матчасть!
09.11.2025 18:53 Ответить
Немає там такої кількості плутонію. Більше того: плутоній він різний буває, для яз треба, щоб було як можна менше плутонію-240 та 241, а для цього паливо має опромінюватися мінімальний час - при звичайному, енергетичному використанні реактора ця умова не виконується. Але звідки не-дебілу про це знати?
09.11.2025 18:59 Ответить
Не базікай завого, що де лежить. Бо інколи прилітає якийсь "кинжал" і тони твого плутонію розпорошаться всією Україною, ще й Європі залишиться . ТЯЗ- це не глечик ліпити в гаражі. Сьогодні в країні немає недосяжних цілей для ворога.
09.11.2025 19:03 Ответить
Завжди у неділю повно новин з Зеленським про його пірімоги. А сьогодні що сталось?
09.11.2025 17:44 Ответить
сьогодні в нього немає вільного часу, готує відосік, як правильно почати готуватись та маринувати шашлики на різдво!
09.11.2025 18:02 Ответить
може в нього щось сталось? ну наприклад завагітнів від єрмака...
09.11.2025 18:20 Ответить
Придумує доповідь своїм шанувальникам як 60 під..рів захопили місто
09.11.2025 18:29 Ответить
він не просто так фоткається на назві міста. ой не просто......

09.11.2025 18:36 Ответить
Фотка з архіву будоносця
09.11.2025 18:41 Ответить
головне щоб він на вїзді в місто Дніпро чи Полтава не почав фотографуваться
09.11.2025 18:43 Ответить
Та не дай Бог..
09.11.2025 18:44 Ответить
до цього йде.
09.11.2025 18:45 Ответить
На жаль
09.11.2025 18:45 Ответить
не вербально, а візуально, підказує своїм "старшим братам" слабкі місця фронту, які він створив для їх наступу
09.11.2025 19:00 Ответить
згоден.
09.11.2025 19:01 Ответить
Іловайський котел - за участі Просирского,. Бахмут, Вугледар , Покровськ ...- це тенденція ? Наступне -Запоріжжя?
09.11.2025 17:48 Ответить
не запоріжжя! а "фортеця запоріжжя!"
09.11.2025 18:03 Ответить
Та ні , потужніше ввести санкції від могутнього лідора, а це краще чим хламінго!
09.11.2025 17:57 Ответить
Белгород - не хутір, а обласний центр. Хоча мене не радує, що там без світла кілька годин посидять. Якщо б Москва чи Пітер, але й це лише помста. Можливо, треба по військових цілях бити? НПЗ - це війкова ціль (про всяк випадок, щоб мене у зраді не звинуватили).
09.11.2025 17:57 Ответить
мене тішать будь-які їх проблеми, але якою ціною? Військова ціль - це військова техніка та особовий склад, і у нас не вистачає засобів, щоб бити по ним на фронті, але це ж так "потужно", залишити якісь російські гребеня без світла на кілька годин. Та і НПЗ, така собі ціль, паливо для армії вони собі знайдуть.
09.11.2025 18:19 Ответить
Це все ІПСО! Чекаю вечірній відосик вечірнє снодійне від керманича ...
09.11.2025 17:49 Ответить
ішак зелений здає Україну
09.11.2025 17:50 Ответить
сыпется все
09.11.2025 17:53 Ответить
Скавулиш, засланий Ванька?
Реєстрація: 09.11.2025
09.11.2025 18:18 Ответить
не, все идет к пабеде
09.11.2025 18:43 Ответить
Із веселими хлопцями 95 кварталу буде дупа хоч триліон подаруй на дерибан... Дуже сумно. Ми щодня втрачаєто людей і території без жодної надії на повернення. (Думки марахвону до уваги не беру)
09.11.2025 18:16 Ответить
Якщо з 30 тис мобілізованих щомісяця 21,5 тис йде в СЗЧ то хто переможе у цій війні? Про ЯЗ тим паче біологічну, хімічну навіть не смішно. На одну українську москалі накидають сотню своїх. Плюс дядько Сем надає по руках і голові сміливцеві. Але ж керманичі сидітимуть у бункерах, вмратимуть пересічні, як завжди.
09.11.2025 18:16 Ответить
Буде те як американці шукали яз в іраці
09.11.2025 18:21 Ответить
Не буде.
09.11.2025 18:24 Ответить
Шо їм помішає??
09.11.2025 18:30 Ответить
Хімічна зброя.
09.11.2025 18:35 Ответить
>Про ЯЗ тим паче біологічну, хімічну навіть не смішно. На одну українську москалі накидають сотню своїх.

Хай кидають, в моїй концепції хімічна та ядерна зброї застосовуються лише після прориву фронту зі стрімким просуванням русні - а тут вже пофіг на наслідки, головне знищити європейську частину рашки з усім населенням. В будь-якому випадку, після прориву фронту нас чекає новий геноцид.
09.11.2025 18:23 Ответить
Хлопче .іди мабуть вчи уроки
09.11.2025 18:33 Ответить
Добре дядьку, а ви, будь-ласка, придумайте чим можна стримувати русню, якщо ЯЗ та хімзброя - харам.
09.11.2025 18:41 Ответить
Нічим. Чим стримувати москалів треба було думати починаючи з 91 року. Натомість тішилися тотальному роззброєнню і скороченню війська. До слова на гроші заходу. Пізно пити боржомі. На превеликий жаль.
09.11.2025 18:50 Ответить
а Сирський знає, чи він на вихідному?
09.11.2025 18:53 Ответить
Я не буду вступати в відгуки листування, але напишу одне: я бачу і чую просування кацапської мерзоти, відкриваючи щодня ЦЕНЗОР НЕТ. Якщо такі темпи будуть і далі, жахливе чекає на Україну, ЗЕ і командо вже змирилися, звикли до цього. ***** не йде на жодні переговори, зрозумівши, що кацапські тварюки просуваються не так, як хотілося, але просуваються... Руде здивування відмовило томагавками, Столтенберг заявив, що ми не будемо ризикувати третьою світовою заради України. Починається зворотний зв'язок, включення задньої тут і так зрозуміло, гинуть люди щохвилини, це вже не дивно. ЗЕ і командо, якщо це командо, повинна піти у відставку, а не вигадувати не в цей час свої дибільні закони під себе, всі вже зрозуміли сьогоднішню ситуацію в цей час.
09.11.2025 18:55 Ответить
 
 