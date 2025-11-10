Ворог не окупував Успенівку. Сили оборони не дають ворогу закріпитися в населених пунктах на Гуляйпільському напрямку, - Волошин

Російські війська не змогли захопити Успенівку та інші населені пункти на Гуляйпільському напрямку, попри спроби закріпитися в цих районах. Українські Сили оборони ведуть запеклі бої, не дозволяючи противнику утримати навіть тимчасово зайняті позиції.

Про це розповів речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності, - Сили оборони Півдня

"Ворог не окупував Успенівку, він намагається завести в ці населені пункти (Успенівка, Степова Новоселівка, Злагода, Солодке та Охотниче. - Ред.) групи закріплення, але Сили оборони відійшли з цих позицій, але зараз штурмові підрозділи намагаються не дати ворогу зайти і закріпитися в них", - розповів речник.

Волошин пояснив, що в усіх цих населених пунктах тривають запеклі бої, де українські штурмові підрозділи ведуть боротьбу за кожен метр території.

"Наразі триває операція, і говорити про її остаточні результати, зокрема про те, чи залишили ми деякі населені пункти, або навпаки, закріпилися в нових, ще зарано", - підсумував він.

Раніше у DeepState повідомили, ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.

