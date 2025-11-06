Інформація щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності, - Сили оборони Півдня

Ситуація у Дніпропетровській і Запорізькій областях

Ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках є доволі напруженою, однак про захоплення російськими військами певних населених пунктів не йдеться.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Оперативна ситуація

"Дійсно, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена: лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян", - йдеться в повідомленні.

Так, у Силах оборони Півдня розповіли, що:

  • У районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону.
  • У районі н.п. Плавні також ведуться бої, тут утримується сіра зона.
  • У районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але сили оборони їх знищують.
  • У районі н. п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються.

Знищення окупантів

Зазначається, що противник, користуючись погодними умовами (на Запоріжжі декілька днів стоять густі тумани), намагався інфільтруватися вглиб української оборони попри українські позиції.

"Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи. За минулу добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу", - наголошується в повідомленні.

+11
про Покровск тоже говорил до последнего что там все под контролем, пока бункерный дед уже лично не стал приглашать журналистов в Покровск, тогда уже засуетился зеля что чтото тут не так
показати весь коментар
06.11.2025 17:21 Відповісти
+10
Почни з себе, зебілоїдне
показати весь коментар
06.11.2025 21:59 Відповісти
+9
Замість слів "оточення" ОП_шні наказують придумувати словоблуддя на кшталт "широке напівоточення". Замість "прорив" - ситуація важка, контрольована
показати весь коментар
06.11.2025 21:11 Відповісти
Там срака повна
показати весь коментар
06.11.2025 17:18 Відповісти
З польського окопу пишете?
показати весь коментар
06.11.2025 22:09 Відповісти
З старлінку польского
показати весь коментар
07.11.2025 07:39 Відповісти
То закрийте нарешті пельку тій ,,хлібоpізці" під назвою ,,deepstate"!
показати весь коментар
06.11.2025 17:40 Відповісти
Сьогодні зранку знову вчергове звільнили Покровськ. По заявам помийок Банкової.
показати весь коментар
06.11.2025 17:46 Відповісти
Патерь нєт
показати весь коментар
06.11.2025 18:11 Відповісти
когда уже дипов закроют? они уже говорят как надо воевать в Покровське) там одни анимешники в конторе
показати весь коментар
06.11.2025 20:51 Відповісти
Для тебе є бидломарафон ,там все заїбісь,не сьогодні -завтра зефелітики переможуть.
показати весь коментар
06.11.2025 22:39 Відповісти
ну да лучше читать анимешников которые только вредят армии
показати весь коментар
06.11.2025 23:14 Відповісти
"утримується сіра зона " що що ? Це як ?
показати весь коментар
06.11.2025 23:32 Відповісти
Коли ГШ пише, що в селі Такому-то утримують оборону ,то це часто означає ,що є наказ утримувати кілька крайніх хат в селі будь-якою ціною, ціна ця - смерть або полон, і це лиш заради того ,щоб ГШ міг те написати...
показати весь коментар
06.11.2025 23:40 Відповісти
 
 