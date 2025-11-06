Інформація щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності, - Сили оборони Півдня

Ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках є доволі напруженою, однак про захоплення російськими військами певних населених пунктів не йдеться.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Оперативна ситуація

"Дійсно, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена: лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян", - йдеться в повідомленні.

Так, у Силах оборони Півдня розповіли, що:

У районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону.

У районі н.п. Плавні також ведуться бої, тут утримується сіра зона.

У районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але сили оборони їх знищують.

У районі н. п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються.

Знищення окупантів

Зазначається, що противник, користуючись погодними умовами (на Запоріжжі декілька днів стоять густі тумани), намагався інфільтруватися вглиб української оборони попри українські позиції.

"Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи. За минулу добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу", - наголошується в повідомленні.