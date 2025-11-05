Росіяни на 15% збільшили кількість ракетних атак у жовтні, - Сили оборони півдня

Ворог на 15% наростив кількість ракетних обстрілів і вдвічі збільшив застосування керованих авіабомб на південному напрямку.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у жовтні росіяни здійснили 39 ракетних ударів проти 34 у вересні - серед них 13 балістичних і 26 крилатих. Також противник активніше застосовував FPV-дрони: понад 26,5 тисяч ударів у жовтні, що на 36% більше, ніж місяцем раніше. Найбільше атак дронами зафіксовано у Запорізькій області - близько 15,5 тисяч, а також на Херсонщині - понад 9 тисяч.

Використання коригованих бом

Волошин зазначив, що кількість авіаційних ударів з використанням коригованих бомб зросла удвічі - 551 у жовтні проти 247 у вересні. Крім того, на 51% збільшилося застосування баражуючих боєприпасів "Ланцет" і "Молнія" - 109 випадків проти 72.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили артобстріли на півдні та готуються до штурмів малими групами, - Сили оборони

Використання "Шахедів"

Водночас кількість атак дронами-камікадзе "Шахед" зменшилась на 3% - 891 у жовтні проти 916 у вересні. Найбільше від них потерпали Дніпропетровська та Одеська області.

Артилерійські обстріли

Речник також повідомив, що на півдні фіксують до 35 артилерійських обстрілів населених пунктів щодня. Найчастіше під ударом опиняються Херсон, Запоріжжя, Нікополь, Комишуваха та Берислав. За словами Волошина, щодня є загиблі й поранені серед мирних мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 48 штурмів РФ зупинили на Покровському напрямку, всього - 132 боєзіткнення протягом доби, - Генштаб. МАПИ