48 штурмів РФ зупинили на Покровському напрямку, всього - 132 боєзіткнення протягом доби, - Генштаб. МАПИ

132 бойових зіткнення зафіксовано на передовій протягом 30 жовтня 2025 року.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.



Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Великий Бурлук, Підсереднє Харківської області; Костянтинівка, Миколаївка Донецької області; Залізничне, Новоуспенівське, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Також дивіться: Дрони морпіхів із 38-ї бригади знищили окупантів на бронемашинах під час спроби прорватися у Мирноград. ВIДЕО

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, здійснив 200 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок.

Читайте: РФ просунулась біля Покровська та на Запоріжжі. Ворога відкинули біля Нового Шахового, - DeepState. МАПИ

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

Читайте: Рашисти не закріплюються у Покровську, а лише періодично переміщуються, - 7-й корпус ДШВ

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення – противник намагався просунутися у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ