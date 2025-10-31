48 штурмов РФ остановили на Покровском направлении, всего – 132 боестолкновения в течение суток, – Генштаб

132 боевых столкновеления зафиксировано на передовой в течение 30 октября 2025 года.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 4739 обстрелов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Великий Бурлук, Подсердное Харьковской области; Константиновка, Николаевка Донецкой области; Железнодорожное, Новоуспеневское, Орехов Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Смотрите также: Дроны морпехов из 38-й бригады уничтожили оккупантов на бронемашинах при попытке прорваться в Мирноград. ВИДЕО

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 22 управляемые бомбы, осуществил 200 обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Фиголовки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация из Покровска почти невозможна, там остаются более 1,2 тыс. человек, - ОВА

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Шандриголово, Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении наши воины остановили десять атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты осуществили одну атаку в сторону Ступочек.

Читайте: РФ продвинулась возле Покровска и в Запорожской области. Враг отброшен возле Нового Шахово, - DeepState. КАРТЫ

На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филия.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степовое, Новогригоровка и Нововасильевское.

Читайте: Рашисты не закрепляются в Покровске, а лишь периодически перемещаются, - 7-й корпус ДШВ

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Успеновка.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения - противник пытался продвинуться в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три атаки врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ