Россияне на 15% увеличили количество ракетных атак в октябре, - Силы обороны юга

Враг на 15% увеличил количество ракетных обстрелов и вдвое увеличил применение управляемых авиабомб на южном направлении.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в октябре россияне нанесли 39 ракетных ударов против 34 в сентябре - среди них 13 баллистических и 26 крылатых. Также противник более активно применял FPV-дроны: более 26,5 тысяч ударов в октябре, что на 36% больше, чем месяцем ранее. Больше всего атак дронами зафиксировано в Запорожской области - около 15,5 тысяч, а также в Херсонской области - более 9 тысяч.

Использование корректируемых бомб

Волошин отметил, что количество авиационных ударов с использованием корректируемых бомб выросло вдвое - 551 в октябре против 247 в сентябре. Кроме того, на 51% увеличилось применение баражующих боеприпасов "Ланцет" и "Молния" - 109 случаев против 72.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне усилили артобстрелы на юге и готовятся к штурмам малыми группами, - Силы обороны

Использование "Шахедов"

В то же время количество атак дронами-камикадзе "Шахед" уменьшилось на 3% - 891 в октябре против 916 в сентябре. Больше всего от них пострадали Днепропетровская и Одесская области.

Артиллерийские обстрелы

Спикер также сообщил, что на юге фиксируют до 35 артиллерийских обстрелов населенных пунктов ежедневно. Чаще всего под ударом оказываются Херсон, Запорожье, Никополь, Комышуваха и Берислав. По словам Волошина, ежедневно есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 48 штурмов РФ остановили на Покровском направлении, всего - 132 боестолкновения в течение суток, - Генштаб. КАРТЫ