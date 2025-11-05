РУС
Боевые действия на юге
Россияне на 15% увеличили количество ракетных атак в октябре, - Силы обороны юга

Россия запустила ракеты

Враг на 15% увеличил количество ракетных обстрелов и вдвое увеличил применение управляемых авиабомб на южном направлении.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в октябре россияне нанесли 39 ракетных ударов против 34 в сентябре - среди них 13 баллистических и 26 крылатых. Также противник более активно применял FPV-дроны: более 26,5 тысяч ударов в октябре, что на 36% больше, чем месяцем ранее. Больше всего атак дронами зафиксировано в Запорожской области - около 15,5 тысяч, а также в Херсонской области - более 9 тысяч.

Использование корректируемых бомб

Волошин отметил, что количество авиационных ударов с использованием корректируемых бомб выросло вдвое - 551 в октябре против 247 в сентябре. Кроме того, на 51% увеличилось применение баражующих боеприпасов "Ланцет" и "Молния" - 109 случаев против 72.

Использование "Шахедов"

В то же время количество атак дронами-камикадзе "Шахед" уменьшилось на 3% - 891 в октябре против 916 в сентябре. Больше всего от них пострадали Днепропетровская и Одесская области.

Артиллерийские обстрелы

Спикер также сообщил, что на юге фиксируют до 35 артиллерийских обстрелов населенных пунктов ежедневно. Чаще всего под ударом оказываются Херсон, Запорожье, Никополь, Комышуваха и Берислав. По словам Волошина, ежедневно есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Автор: 

ракеты (3793) Силы обороны юга (467) война в Украине (6759)
Хто там розповідав 3 роки тому про два залпа?
05.11.2025 15:49 Ответить
Той хто і зараз різні байки про "патужні" перемоги розповідає!
05.11.2025 16:23 Ответить
А на початку вторгнення журналізди і іксперди рахували, скільки у кацапів ракет залишилося. Зарозумні такі сиділи в етерах...
05.11.2025 16:35 Ответить
Може пора вже розблокувати вітчизняні ракетні програми, заблоковані в серпні 2019 р., чи ще не на часі? А коли на часі буде ? Коли ворог повбиває все мирне населення?
05.11.2025 17:22 Ответить
 
 