Россияне усилили артобстрелы на юге и готовятся к штурмам небольшими группами, - Силы обороны

На южном направлении враг активизировал применение артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы, пытаясь создать условия для штурмовых действий небольшими группами пехоты.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Артиллерийские обстрелы

По его словам, противник увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использует средства РЭБ, чтобы сделать зоны вокруг позиций украинских войск более безопасными для продвижения своих пехотных подразделений.

Целью этих действий является уничтожение укреплений на передовой и разрушение зданий в населенных пунктах, чтобы сделать невозможным их использование для обороны.

Штурмы небольшими группами

Также россияне накапливают силы и средства для проведения штурмов малыми группами. Основная активность врага наблюдается в утренние часы - с 4:30 до 10:00.

"Мы заметили такую особенность, что враг больше воюет утром, хотя некоторые из штурмовых действий продолжаются весь световой день, немало штурмов происходит и в вечернее время, однако большинство все же утром", - отметил Волошин.

