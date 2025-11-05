Россияне усилили артобстрелы на юге и готовятся к штурмам небольшими группами, - Силы обороны
На южном направлении враг активизировал применение артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы, пытаясь создать условия для штурмовых действий небольшими группами пехоты.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.
Артиллерийские обстрелы
По его словам, противник увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использует средства РЭБ, чтобы сделать зоны вокруг позиций украинских войск более безопасными для продвижения своих пехотных подразделений.
Целью этих действий является уничтожение укреплений на передовой и разрушение зданий в населенных пунктах, чтобы сделать невозможным их использование для обороны.
Штурмы небольшими группами
Также россияне накапливают силы и средства для проведения штурмов малыми группами. Основная активность врага наблюдается в утренние часы - с 4:30 до 10:00.
"Мы заметили такую особенность, что враг больше воюет утром, хотя некоторые из штурмовых действий продолжаются весь световой день, немало штурмов происходит и в вечернее время, однако большинство все же утром", - отметил Волошин.
