Росіяни посилили артобстріли на півдні та готуються до штурмів малими групами, - Сили оборони

На південному напрямку ворог активізував застосування артилерії та засобів радіоелектронної боротьби, намагаючись створити умови для штурмових дій малими групами піхоти.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

Артилерійські обстріли

За його словами, противник збільшує кількість артилерійських обстрілів і використовує засоби РЕБ, щоб зробити зони навколо позицій українських військ безпечнішими для просування своїх піхотних підрозділів.

Метою цих дій є знищення укріплень на передовій і руйнування будівель у населених пунктах, щоб унеможливити їх використання для оборони.

Штурми малими групами

Також росіяни накопичують сили і засоби для проведення штурмів малими групами. Основна активність ворога спостерігається у ранкові години - з 4:30 до 10:00.

"Ми помітили таку особливість, що ворог більше воює зранку, хоча деякі із штурмових дій тривають увесь світловий день, чимало штурмів є і у вечірню пору, проте більшість все ж зранку", - зазначив Волошин.

