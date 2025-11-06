Информация о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности, - Силы обороны юга

Ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях достаточно напряженная, однако о захвате российскими войсками определенных населенных пунктов речи нет.

Об этом сообщают Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

Оперативная ситуация

"Действительно, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная: только за прошедшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений с врагом. Но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне оккупировали Павловку в Запорожской области. Есть продвижение в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Так, в Силах обороны юга рассказали, что:

В районе н.п. Павловка продолжаются ожесточенные бои, одна из наших героических бригад удерживает там оборону.

В районе н.п. Плавни также ведутся бои, здесь удерживается серая зона.

В районе н.п. Приморское оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где есть буйная растительность и камыши высотой в несколько метров, пытаются проникнуть нам в фланг, но силы обороны их уничтожают.

В районе н. п. Успеновка противник огненным поражением уничтожил несколько позиций, поэтому нашим защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются.

Читайте также: Россияне на 15% увеличили количество ракетных атак в октябре, - Силы обороны юга

Уничтожение оккупантов

Отмечается, что противник, пользуясь погодными условиями (в Запорожье несколько дней стоят густые туманы), пытался проникнуть вглубь украинской обороны, несмотря на украинские позиции.

"Но на этих участках линии фронта мы постоянно проводим поисково-ударные действия и уничтожаем вражеские диверсионные группы. За прошедшие сутки на юге враг потерял более двухсот человек личного состава", - отмечается в сообщении.