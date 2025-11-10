Враг не оккупировал Успеновку. Силы обороны не дают врагу закрепиться в населенных пунктах на Гуляйпольском направлении, - Волошин

Российские войска не смогли захватить Успеновку и другие населенные пункты на Гуляйпольском направлении, несмотря на попытки закрепиться в этих районах. Украинские Силы обороны ведут ожесточенные бои, не позволяя противнику удержать даже временно занятые позиции.

Об этом рассказал спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности, - Силы обороны Юга

"Враг не оккупировал Успеновку, он пытается завести в эти населенные пункты (Успеновка, Степная Новоселовка, Злагода, Солодкое и Охотничье. - Ред.) группы закрепления, но Силы обороны отошли с этих позиций и сейчас штурмовые подразделения пытаются не дать врагу зайти и закрепиться в них", - рассказал спикер.

Волошин пояснил, что во всех этих населенных пунктах продолжаются ожесточенные бои, где украинские штурмовые подразделения ведут борьбу за каждый метр территории.

"Сейчас продолжается операция, и говорить о ее окончательных результатах, в частности о том, оставили ли мы некоторые населенные пункты или, наоборот, закрепились в новых, еще рано", - подытожил он.

Читайте также: Россияне оккупировали Павловку на Запорожье. Есть продвижение в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Ранее в DeepState сообщили, что враг оккупировал Успеновку в Запорожской области и продвинулся в трех областях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале