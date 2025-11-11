Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони. В складних умовах переважаючого противника наші підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп’янська та Сіверська.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. Сьогодні близько 40 відсотків боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат.

Також агресор підвищив активність у Запорізькій області. Використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат", - повідомив головком.

За словами Сирського, кожен метр української землі коштує Росії сотень життів військових. Тільки у операційній зоні Угруповання військ "Південь" за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.

Головком ЗСУ також відзначив збільшення ефективності застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії:

"Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє".

Топ коментарі
Дехто може сказати, що ситуація погіршилася, коли пан Сірський отримав цю посаду.
11.11.2025 21:56 Відповісти
А як вона може покращитися, коли зелена пNздота в тилу мародерить - аж гай шумить.
11.11.2025 21:59 Відповісти
у Міндіча з Цукерманом та його поплічником Оманською Гнидою
показати весь коментар
11.11.2025 22:19 Відповісти
Зесволота вичікує момент повної здачі України. Треба вішати мерзоту, бо знищать нас
11.11.2025 22:09 Відповісти
Не бреши. Сирьський, Мирський, ріжниці немає, якщо Зеленьський навмисно зриває мобілізацію, щоб у ЗСУ небуло особового складу.
12.11.2025 01:03 Відповісти
А як ситуація може не погіршитись, коли таке коїться в Києві з викриттям частини ЗЕмародерів ?

Звісно пересічні воякі та молодші офіцери задають собі логічне запитання - "А нащо свою кров проливати та своє життя віддавати за таку ЗЕ-Україну?"

Путло Погане просто в захваті від ЗЕвлади , яка своїми діями робить все, щоб Путло не втрачало апетиту вести цю війну .
12.11.2025 08:56 Відповісти
А де покращилась?
11.11.2025 21:56 Відповісти
у Міндіча з Цукерманом та його поплічником Оманською Гнидою
11.11.2025 22:19 Відповісти
Зразу виднл, що ти роісянин. В Україні ваших " поцанів" не дивляця.
12.11.2025 01:04 Відповісти
Молодь ще як дивиться. І російську музику слухають. А скільки новин про те, що біля могил молоді дівчата танцюють під лепса чи щось схоже. Ви просто не в курсі.
12.11.2025 07:55 Відповісти
А як твій папаша на московії поживає?
11.11.2025 21:57 Відповісти
А як вона може покращитися, коли зелена пNздота в тилу мародерить - аж гай шумить.
11.11.2025 21:59 Відповісти
Погіршилась? А чого погіршилась? Може тому, що зебанда вкрала гроші з дронів і ракет? А! І, звісно ж, ще це результат виборів 2019!!!
11.11.2025 21:59 Відповісти
Не треба про 2019. А у 2022 хто вихваляв зелю? Зробили з нього героя війни, хоча як виявилося він тільки здавав території, розміновував Чонгар та готував шашлики. У 2022 у зєлі було 100% підтримки народу, йому все пробачили. Навіть опозиція його підтримала не дивлячись на те, що він її нищив.
12.11.2025 08:04 Відповісти
Ситуація буде погіршуватися допоки українці не сформують національний уряд порятунку , а на чолі держави будуть національні сили які служать інтересам українців ...
11.11.2025 22:00 Відповісти
І не замінять всіх совкових, корупційних і лижущих сраку зелі за грощі - всіх генералів, Генштаб, головнокомандувача.
Завдання яких на сьогодні лизати та служити Зелі а не народу України.
11.11.2025 22:04 Відповісти
Ти вже готуєшся " не лизати"?
12.11.2025 01:05 Відповісти
Уже и так спалили все ресурсы, куда уже ей ухудшаться? слишком много времени упущено. Дай бог чтобы не закончилось все как в 1919
11.11.2025 22:37 Відповісти
ооооо

це те про що казав...сирок починає відволікати увагу
11.11.2025 22:00 Відповісти
Троянський кінь звітує про "досягнення".
11.11.2025 22:01 Відповісти
і от тепер ...
є дуже велика підозра що погану ситуацію СВІДОМО створять Zельоні гниди +сирок щоб відволікти увагу українців від тотального зашквара Зельоних по корупції.
11.11.2025 22:02 Відповісти
В що сталось?
Там же твій улюбленець Манько, дружбан Сємьона Семєнчєнко-Грішина і Коротких-Боцман із Бєлораши.
11.11.2025 22:05 Відповісти
фламінгами їх сирок ..фламінгами супостатів !

як нема ?..а запитай Оманську Гниду..

як там до речі твоє батьки в паРаші, живі здорові?
11.11.2025 22:09 Відповісти
В статье он говорит что Фламинго эффективно используются.
11.11.2025 22:11 Відповісти
В роли генератора бабла мабуть.
11.11.2025 22:17 Відповісти
Активна оборона?((Це та,де на км по 10 чоловік в одну лінію?((А після Покровська буде активно побудовано нову лінію для активної оборони,як після...?((Рибоокий підер"с((позитивний підзвітник лідора,курва(((
11.11.2025 22:09 Відповісти
Ета патамушо у нас сільна мала забронірованих. Треба більше. Взагалі усіх поброювати. Еканамічний хронт! Незаюронірованими оставити лише 55+. Всіх решту - під бронь! Або кращу за кордон для надійності! От тоді точно війна швидко скінчиться. Думаю за двє-трі нєдєлі, як хочуть два діда - рудий і плєшивий.
11.11.2025 22:13 Відповісти
у 70 років теж можливо гранату чи ТМку тримати.
11.11.2025 23:46 Відповісти
Та можна дідів під 90 на інвалідному візку. Нехай дрон на себе відволікають. Правда ж?
12.11.2025 08:09 Відповісти
З дня звільнення За, лише погіршується,ця ситуація.Звання і знання його явно невідповідні.
11.11.2025 22:14 Відповісти
Так все по Оманському плану, після покровська , буде здача Краматорська і слов'янська (вихід на кордони Дон област) потім вони з накраденими бабками (зе, строк і інші) тупо здриснуть з України, оголосять "перемогу" , все. Дай Боже щоб не так було.
11.11.2025 22:21 Відповісти
Той хто реально вірив, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
11.11.2025 22:24 Відповісти
100%
11.11.2025 22:52 Відповісти
Та ти зайняло глуху оборону в ze-дєрьмацьций жОПі й вилизало пряму кишку до стерильності😁
11.11.2025 23:50 Відповісти
План і далі пройобувати території і людей та робити вигляд шо нічого несталося , типу все норм.
11.11.2025 22:30 Відповісти
Може пора не констатувати факти, а ввести в бій наявні резерви - хоч тисяч 100.
Населення вже якось перетерпить без штрафів на дорогах за не пристебнутий пасок безпеки.
11.11.2025 23:06 Відповісти
гниду мясну випустили тявкать щоб справу міньдіча приглушити
11.11.2025 23:07 Відповісти
Ото треба весь час слухати поради та накази дєрьмака, воно так і станеться...
11.11.2025 23:08 Відповісти
Хай Сирський чітко заявить на коли запланували зі своїми призначеними камандірами-ПАЛКОВОДЦЯМИ здати Запоріжську, Дніпровську та даунбамбасовську області повністю...!!!
Фальшиві звіти та запевнення вже не конають...!!! ми зупинили, але вони вже окупували то 2 то 3 то 5 населених пунктів...!!!

ПАНЕ СИРСЬКИЙ, а може вже пора скласти свої повноваження за купу провалів та здачі територій, ...???!!!
11.11.2025 23:11 Відповісти
Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, - Сирський . а в якому районі фронту,під командуванням цього зрадника, ситуація покращилась ????
11.11.2025 23:16 Відповісти
Вагони бабла вже потекли за кордон, нагадуе "Белу Гвардію".
11.11.2025 23:34 Відповісти
Нє можєт біть!
11.11.2025 23:46 Відповісти
Потрібно викликати всіх, хто служив або закінчив військовий навчальний заклад. Але влада чомусь вирішила зобовʼязати зʼявитись навіть без повістки, ще й до конкретної дати, тільки обмежено придатних. Як це назвати, ставка на хворих людей? Розбронювати половину поліцейських, силовиків, відправити молодих відставників, майже всіх охоронців (бо чомусь вирішили, що охороняти маєтки важливіше), офіцерів розжалувати, як 4 роки не приймають ніякої участі, і відправити у піхоту, тих, що втекли закордон, хоча б розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують.
11.11.2025 23:53 Відповісти
А ще депутати, національна гвардія, прокурори, держ службовці, судді, військові, які ховаються в тилу, олігархи, батальйони монако, а їх діти
12.11.2025 09:04 Відповісти
Что бы прикрыть шум вокруг мородерства зеленых.
вислюк и дерьмак дали сирскому указание обвалить фронт. Чтобы шум был больше.
гниды зеленые.
12.11.2025 00:45 Відповісти
Докерувався.
12.11.2025 01:11 Відповісти
А хто того валентина манька поставив? Який карти рашистам здає, а сирський " не бачить". В ФБ він фотки з собачкою викладає, час є.І кабінетик так нічого.А хлопцв гинуть, " м'ясник"!
12.11.2025 02:25 Відповісти
З кожним часом стає більш зрозуміло, що звільнення Залужного була катастрофічною помилкою.
12.11.2025 05:44 Відповісти
То не помилка, то такий наказ надійшов з Кремля...
12.11.2025 08:32 Відповісти
більше нічого сказати не може занюханий сирок (a.k.a. крємльовскій курсант)
12.11.2025 08:22 Відповісти
Давно чекаємо звіту від Сирського про покращення ситуації!!!
12.11.2025 08:31 Відповісти
Otdaet ponemnogu Ukrainu chto bu podozreni ne bulo, menyaite ego
12.11.2025 08:52 Відповісти
та це зрозуміло, не дарма ж твого тата перевели в реанімацію і рятують всіма доступними методами - ти ще не все здав
12.11.2025 09:12 Відповісти
нажаль приречене все лівобережжя
12.11.2025 10:32 Відповісти
Судячи по доповідям, що 1км фронту захищають 8-10чоловік, а загальна довжина фронту близько 1тис.км, то виходить шо 8-10х1000=8000-10000чоловік захищають весь фронт. І це з 1млн армії...
шосьхтосьдесь спи₴дів
12.11.2025 11:24 Відповісти
 
 