Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, - Сирський
Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони. В складних умовах переважаючого противника наші підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп’янська та Сіверська.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. Сьогодні близько 40 відсотків боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат.
Також агресор підвищив активність у Запорізькій області. Використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат", - повідомив головком.
За словами Сирського, кожен метр української землі коштує Росії сотень життів військових. Тільки у операційній зоні Угруповання військ "Південь" за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.
Головком ЗСУ також відзначив збільшення ефективності застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії:
"Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звісно пересічні воякі та молодші офіцери задають собі логічне запитання - "А нащо свою кров проливати та своє життя віддавати за таку ЗЕ-Україну?"
Путло Погане просто в захваті від ЗЕвлади , яка своїми діями робить все, щоб Путло не втрачало апетиту вести цю війну .
Завдання яких на сьогодні лизати та служити Зелі а не народу України.
це те про що казав...сирок починає відволікати увагу
є дуже велика підозра що погану ситуацію СВІДОМО створять Zельоні гниди +сирок щоб відволікти увагу українців від тотального зашквара Зельоних по корупції.
Там же твій улюбленець Манько, дружбан Сємьона Семєнчєнко-Грішина і Коротких-Боцман із Бєлораши.
як нема ?..а запитай Оманську Гниду..
як там до речі твоє батьки в паРаші, живі здорові?
Населення вже якось перетерпить без штрафів на дорогах за не пристебнутий пасок безпеки.
Фальшиві звіти та запевнення вже не конають...!!! ми зупинили, але вони вже окупували то 2 то 3 то 5 населених пунктів...!!!
ПАНЕ СИРСЬКИЙ, а може вже пора скласти свої повноваження за купу провалів та здачі територій, ...???!!!
вислюк и дерьмак дали сирскому указание обвалить фронт. Чтобы шум был больше.
гниды зеленые.
шосьхтосьдесь спи₴дів