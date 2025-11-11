Россия хочет сначала оккупировать всю Донетчину, а уже потом договариваться о мире с Украиной, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "мирные переговоры" между РФ и Украиной зашли в тупик из-за территориального вопроса, поскольку Россия хочет захватить всю Донецкую область перед возможным соглашением.

Об этом он сказал в интервью венгерскому телеканалу ATV, передает Цензор.НЕТ.

Встреча Трампа и Путина

Орбан считает, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште все же состоится, хотя и с задержкой.

"Российско-американский саммит в Будапеште стоит на повестке дня, хотя и задерживается. То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а немного позже", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан рассчитывает на поддержку Трампа перед парламентскими выборами в Венгрии, - Politico

О мирных переговорах

По словам венгерского премьера, мирные переговоры между Москвой и Киевом "застопорились" на территориальном вопросе.

Орбан говорит, что 22% Донецкой области не оккупированы Россией, а Кремль, после того как закрепил в своей конституции аннексию четырех территорий Украины, не хочет договариваться о мире, пока не захватит эту территорию полностью.

Он также упомянул так называемые Стамбульские договоренности 2022 года, заявив, что соглашение "было близко к успеху", но его якобы "сорвали англосаксы".

Читайте также: Песков: Кремль не знает о "мирных инициативах" Орбана в отношении Украины

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Больше читайте в нашем Telegram-канале