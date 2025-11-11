Россия хочет сначала оккупировать всю Донетчину, а уже потом договариваться о мире с Украиной, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "мирные переговоры" между РФ и Украиной зашли в тупик из-за территориального вопроса, поскольку Россия хочет захватить всю Донецкую область перед возможным соглашением.
Об этом он сказал в интервью венгерскому телеканалу ATV, передает Цензор.НЕТ.
Встреча Трампа и Путина
Орбан считает, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште все же состоится, хотя и с задержкой.
"Российско-американский саммит в Будапеште стоит на повестке дня, хотя и задерживается. То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а немного позже", - заявил он.
О мирных переговорах
По словам венгерского премьера, мирные переговоры между Москвой и Киевом "застопорились" на территориальном вопросе.
Орбан говорит, что 22% Донецкой области не оккупированы Россией, а Кремль, после того как закрепил в своей конституции аннексию четырех территорий Украины, не хочет договариваться о мире, пока не захватит эту территорию полностью.
Он также упомянул так называемые Стамбульские договоренности 2022 года, заявив, что соглашение "было близко к успеху", но его якобы "сорвали англосаксы".
Отмена встречи Трампа и Путина
- 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
- 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
