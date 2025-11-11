РУС
Россия хочет сначала оккупировать всю Донетчину, а уже потом договариваться о мире с Украиной, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "мирные переговоры" между РФ и Украиной зашли в тупик из-за территориального вопроса, поскольку Россия хочет захватить всю Донецкую область перед возможным соглашением.

Об этом он сказал в интервью венгерскому телеканалу ATV, передает Цензор.НЕТ.

Встреча Трампа и Путина

Орбан считает, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште все же состоится, хотя и с задержкой.

"Российско-американский саммит в Будапеште стоит на повестке дня, хотя и задерживается. То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а немного позже", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан рассчитывает на поддержку Трампа перед парламентскими выборами в Венгрии, - Politico

О мирных переговорах

По словам венгерского премьера, мирные переговоры между Москвой и Киевом "застопорились" на территориальном вопросе.

Орбан говорит, что 22% Донецкой области не оккупированы Россией, а Кремль, после того как закрепил в своей конституции аннексию четырех территорий Украины, не хочет договариваться о мире, пока не захватит эту территорию полностью.

Он также упомянул так называемые Стамбульские договоренности 2022 года, заявив, что соглашение "было близко к успеху", но его якобы "сорвали англосаксы".

Читайте также: Песков: Кремль не знает о "мирных инициативах" Орбана в отношении Украины

Отмена встречи Трампа и Путина

  • 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
  • 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

А Зеля, сирський, Генштаб і вся ця корупційна паркетно-совкова шобла генералів допомагає в цьому питанні пуйлу.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:38 Ответить
Це і без Орбана всім зрозуміло.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:38 Ответить
Це брехня, рашисти будуть воювати поки не захватять Київ
показать весь комментарий
11.11.2025 22:48 Ответить
ти штаби переплутав! помилка військових, що таким як ти язики на кулеметний ствол не намотують!
показать весь комментарий
11.11.2025 23:19 Ответить
Зелених шлюх не питали, проходь із своїм трипером далі
показать весь комментарий
11.11.2025 23:42 Ответить
Це вони спробують зробити під час наступної війни. Через пару років як мінімум.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:50 Ответить
А може через 10 років. А може через 100.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:53 Ответить
а може ******* по Будапешту ???
показать весь комментарий
11.11.2025 23:11 Ответить
Вошингтон!
показать весь комментарий
11.11.2025 22:51 Ответить
орбан та ***** разом план оккупації разробляли)
показать весь комментарий
11.11.2025 23:19 Ответить
Та не хоче! Вона її окупує 100%
показать весь комментарий
11.11.2025 22:40 Ответить
Мужиків нема,одні муфлони
показать весь комментарий
11.11.2025 22:45 Ответить
Хотіти і отримати це дві великі різниці. Он Орбан також знову прем'єром "хоче" обратись....розсмішив небесну Божу канцелярію.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:47 Ответить
Питання: Чого тільки цей гівнюк не натриндить перед своїми виборами?
Відповідь: Того, чого тільки зеля не натриндів перед своїми виборами.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:48 Ответить
До якого *** вони в Дніпро полізли, Орбан дебіл ти циганський
показать весь комментарий
11.11.2025 22:48 Ответить
Навчилися у Сирського на прикладі Курської операції.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:55 Ответить
Ну а що тут коментувати? Орбан озвучив Оманські плани які чітко виконуються зе і ко..
показать весь комментарий
11.11.2025 22:56 Ответить
Но такими темпами забепуть не тіки донбас, а асе правобережжя.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:15 Ответить
Коли квартальни пацюкі почали тікати з баблішком, це вже нагадує 18 рік.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:57 Ответить
Україна хоче, щоби вітьок орбан поїхав до вітька інуковоща до ростову де жили б разом довго (місяця два), розповідаючи друг дружкє свої казки за легітимність і сконали одночасно, коли помилуваний ****** зек-СВОлоч, повернувшийся з України, ********* їх сокирою, бо потрібні бабки на бухло.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:00 Ответить
На пох нп Орбана, а в Ростов хай їде вован потужний.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:13 Ответить
Я хочу, щоби піськограй сидів в українській в'язниці - якмінівмум років 15, а краще довічно...
А лєнка щоби носила йому скумбрію з мівіною...
показать весь комментарий
11.11.2025 23:18 Ответить
Примерно полтора года назад этот торбан вот что сказал. Что мол Россия многие свои войны очень плохо начинает, но как правило хорошо их заканчивает. Где была Россия полтора года назад и где уже сегодня, мы можем определиться в целом точно. Где будет через год полтора конечно не знаем точно .Но можно уже известное расстояние на сегодня куда продвинулись, продлить на столько же далее. Поищите своё место --- ну как?
показать весь комментарий
11.11.2025 23:13 Ответить
Це лайно речник кремля? А де санкції проти нього? І що це чмо казатиме про окупацію угорщини путіним?
показать весь комментарий
11.11.2025 23:19 Ответить
А потім всю Харківську чи всю Запорізьку. Ця пи...ж немає сенсу. Нема прив'язки до області до міста до квадратного кілометра ворог буде лізти доти - доки ми йому це дозволяємо.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:20 Ответить
 
 