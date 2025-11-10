Песков: Кремль не знает о "мирных инициативах" Орбана в отношении Украины
Москва не располагает информацией о каких-либо венгерских инициативах по развязыванию полномасштабной войны против Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который во время встречи с Дональдом Трампом пообещал поделиться определенными идеями по завершению войны, Песков сказал:
"Нам неизвестно, о каких инициативах идет речь. Судя по всему, после определенного испытания они будут доведены до нас, но пока что мы не имели возможности с ними ознакомиться".
Встреча Трампа и Орбана
Лидер США и венгерский премьер провели встречу 7 ноября 2025 года.
Во время этой встречи Трамп спросил его, верит ли Орбан в победу Украины. На что он ответил: "Знаете, чудеса случаются".
