Новости Отношения Украины и Венгрии
916 13

Песков: Кремль не знает о "мирных инициативах" Орбана в отношении Украины

пєсков

Москва не располагает информацией о каких-либо венгерских инициативах по развязыванию полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который во время встречи с Дональдом Трампом пообещал поделиться определенными идеями по завершению войны, Песков сказал:

"Нам неизвестно, о каких инициативах идет речь. Судя по всему, после определенного испытания они будут доведены до нас, но пока что мы не имели возможности с ними ознакомиться".

Встреча Трампа и Орбана

Лидер США и венгерский премьер провели встречу 7 ноября 2025 года.

Во время этой встречи Трамп спросил его, верит ли Орбан в победу Украины. На что он ответил: "Знаете, чудеса случаются".

+2
Переклад на людську мову: "ця шавка несе відсебеньки, за це не платили".
10.11.2025 17:10 Ответить
+1
Орбан доповідає "Краснову", а уже потім....
10.11.2025 17:07 Ответить
+1
Кремль по радіо все буде знати як тільки почує з Будапешту о 21.00 гру обезяни Орбана на балалайці..
10.11.2025 17:09 Ответить
Орбан доповідає "Краснову", а уже потім....
10.11.2025 17:07 Ответить
Краснов виступає резидентом для різних типів. Для ху...ла нижче його рівня з ними спілкуватися
10.11.2025 17:14 Ответить
Кремль по радіо все буде знати як тільки почує з Будапешту о 21.00 гру обезяни Орбана на балалайці..
10.11.2025 17:09 Ответить
З таким самим результатом і Орбан може сказати, що він теж не в курсі. Правдивість буде однакова.
10.11.2025 17:10 Ответить
Переклад на людську мову: "ця шавка несе відсебеньки, за це не платили".
10.11.2025 17:10 Ответить
піськов взагалі мало що знає з кремлядських виї'онів - його ніхто не присвячує, щоб не бовкнув лишнього. Тому цей йорш спілкується з тупими кацапськими ЗМІ стандартними фразами. А ЗМІ питають для понта.
10.11.2025 17:15 Ответить
у йоршика ще й "ус отклєілся" - але він про це не знає...!
10.11.2025 17:16 Ответить
Родовід https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-pradid-ta-prababa-peskova-prisluzhuvali-leninu-ta-krupskiy-a-batki-vochevid-pratsyuvali-na-kdb-roszmi Пєскова.
10.11.2025 17:19 Ответить
Ох уж цей Нєзнайка.
10.11.2025 17:27 Ответить
Та Орбан свою задницю латав ізвивався як міг пред Трампом ,- пользуються Трампом ,- хто як може . У диктаторів якось получається , а може навчилися як перед ними плазують.Головне результат і як подать до столу.
10.11.2025 17:32 Ответить
Я надіюсь що Мадяр скоро покаже вам тварям мирні ініціативи від яких ви очі закотите
10.11.2025 17:33 Ответить
У прізвищі Піськов опечатка!
10.11.2025 18:00 Ответить
"Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты? Да я же их читал..."
10.11.2025 18:05 Ответить
 
 